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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1105211053110541105511056 ... 11058>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 11:17

Санкции!!! Экономика раши скоро развалится!! В раше закрылись все заводы и там некому работать!

За 3 місяці рф виробляє стільки ж зброї, скільки весь Євросоюз за рік, – Spiegel з посиланням на міністра оборони Німеччини Пісторіуса.

https://www.spiegel.de/politik/deutschl ... e098a001e8
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 11:31

  Wirująświatła написав:
  katso написав:Это соответствовало тогдашнему технологическому уровню развития человечества - сборки были вручную, роботизированных линий клепающих все эти холодильники-телевизоры днем и ночью непрерывно еще не было, вот они и считались вещью,
вот так выглядят роботы
https://www.youtube.com/shorts/P5eKbo9e ... ture=share


Ну, финальная ручная сборка. А какой она была 50 лет назад при плохом СССРе, неужто более быстрой? Моя мысль в том что нам часто говорят - смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы, технологии в любой отрасли шагнули вперед. А СССР был плохой не из-за телевизоров а из-за того что там рот затыкали, книги запрещали, памятники ломали, и за границу не выпускали, но с этими аспектами сейчас как-то уже не модно сравнивать.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 11:45

  katso написав:
  Wirująświatła написав:
  katso написав:Это соответствовало тогдашнему технологическому уровню развития человечества - сборки были вручную, роботизированных линий клепающих все эти холодильники-телевизоры днем и ночью непрерывно еще не было, вот они и считались вещью,
вот так выглядят роботы
https://www.youtube.com/shorts/P5eKbo9e ... ture=share


Ну, финальная ручная сборка. А какой она была 50 лет назад при плохом СССРе, неужто более быстрой? Моя мысль в том что нам часто говорят - смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы, технологии в любой отрасли шагнули вперед. А СССР был плохой не из-за телевизоров а из-за того что там рот затыкали, книги запрещали, памятники ломали, и за границу не выпускали, но с этими аспектами сейчас как-то уже не модно сравнивать.

СССР был плох потому что не мотивировал население к развитию и труду.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 11:48

  Vadim_ написав:
  fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.

Мадам , раздвиньте полушария и попытайтесь подумать , почему в СССР призывали в СА с 18 лет а не с 55. В Афгане воевали 18 летние пацаны а не 55 летние пенсы

У неё вроде сыну 23 или 24.
А похоронку пускай другие получают (типичная марафонская зе "патриотка" короче)
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 11:51

  fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі!
Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде.
Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!

Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.

Сыну скоро 25?
Надхнення всё?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 11:54

Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 11:57

  katso написав:смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы,
на западе в 50-80х особых технологий тоже не было, собиралось всё вручную но и дефицита не было, в рыночной экономике компании хотели заработать, поэтому выпускали быт.технику в достаточном количестве. В ссср львиная доля ресурсов шла на оборонку, кроме того то ли рук то ли мозгов нехватало, то лииполитбюро не считало быт.технику чем то необходимым для советского человека. Моё мнение бюджет расходовали неэффективно. Вместо быт.техники стройки века. И воровство широко присутствовало, тянули всё что могли.

у меня соседи жили в гдр, в 90х вернулись рассказывали что быт.техника, одежда и еда была на полках всегда в достаточном ассортименте, не ФРГ но тем не менее. Другие технологии?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 24 лис, 2024 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 11:58

  fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі!
Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде.
Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!

Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.

Розумію вас. Фарш назад не перекрутити і деякі речі апріорі не можна вже пробачити.

Що таке суспільство? Це ота сама сукупність особистостей з самими різними "рівнями дискусій" та баченнями. Це і є ота сама Україна, яка переможе. Цікаві думки всіх.
Нема на гілці ворогів та колаборантів... Ніхто тут не підтримує ворога.
А намагання зводити спілкування до "хто більш щирий українець" безумовно призводять до падіння рівня дискусій, переходів на особистості та удари нижче попереку. Замість обговорення цікавих питань.

Ви б могли піднімати питання про настрої, бачення отого вашого рівня-кола. Цікаво було б..
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 24 лис, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 11:59

  sergey_stasyuk555 написав:таких кончених модераторів як на цьому форумі - я ще ніде не зустрічав.
просто якась мразота, видаляє все підряд навіть те що по темі.

Після придбання файненс олігархом Томашем Фіалою, на жаль цей ресурс став інструментом інформ. політики, а не платформою для обміну думок.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:04

  Wirująświatła написав:
  katso написав:смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы,
на западе в 50-80х особых технологий тоже не было, собиралось всё вручную но и дефицита не было, в рыночной экономике компании хотели заработать, поэтому выпускали быт.технику в достаточном количестве. В ссср львиная доля ресурсов шла на оборонку, кроме того то ли рук то ли мозгов нехватало, то лииполитбюро не считало быт.технику чем то необходимым для советского человека. Моё мнение бюджет расходовали неэффективно. Вместо быт.техники стройки века. И воровство широко присутствовало, тянули всё что могли.

у меня соседи жили в гдр, в 90х вернулись рассказывали что быт.техника, одежда и еда была на полках всегда в достаточном ассортименте, не ФРГ но тем не менее. Другие технологии?


так а мясо куда девалось? поголовье было, как тут писали, по фиг знает сколько миллионов, а купить было нечего
ладно, телики не производили, но коровы-то не в космос улетали после забоя ?
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