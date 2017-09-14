sergey_stasyuk555 написав:таких кончених модераторів як на цьому форумі - я ще ніде не зустрічав. просто якась мразота, видаляє все підряд навіть те що по темі.
Після придбання файненс олігархом Томашем Фіалою, на жаль цей ресурс став інструментом інформ. політики, а не платформою для обміну думок.
всё проще, на форум забили поскольку 90 читателей (это видно по опросу сверху и я размещал видео с счётчиком просмотров) не та аудитория, чтобы им серьёзно заниматься. В тг чатах например по несколько тысяч людей. Модераторам бывает скучно и трут вподряд даже нейтральные посты. В зависимости от личных симпатий. К тому же военная ветка непрофильная, чудо что её вообще не закрыли.
sergey_stasyuk555 написав:таких кончених модераторів як на цьому форумі - я ще ніде не зустрічав. просто якась мразота, видаляє все підряд навіть те що по темі.
Після придбання файненс олігархом Томашем Фіалою, на жаль цей ресурс став інструментом інформ. політики, а не платформою для обміну думок.
всё проще, на форум забили поскольку 90 читателей (это видно по опросу сверху и я размещал видео с счётчиком просмотров) не та аудитория, чтобы им серьёзно заниматься. В тг чатах например по несколько тысяч людей. Модераторам бывает скучно и трут вподряд даже нейтральные посты. В зависимости от личных симпатий. К тому же военная ветка непрофильная, чудо что её вообще не закрыли.
Странные у модеров симпатии - хотят проиграть войну и крах государства. Марафон ведет страну именно к этому. Зачем подыгрывать тупости и невежеству?
smdtranz написав:так а мясо куда девалось? поголовье было, как тут писали, по фиг знает сколько миллионов, а купить было нечего ладно, телики не производили, но коровы-то не в космос улетали после забоя ?
поголовье было на бумаге. Масштаб приписок кто-то исследовал? Приписки всем были выгодны. При неэффективном хозяйстве неважно поголовье, важно сколько доезжало до полок магазинов. Я до 12 лет жил в селе и мясо каждый день мы не ели, это была роскошь. Не смотря на наличие живности как своей так и колхозной.
То что производили в достаточном количестве в магазинах тоже присутствовало, например проводное радио "радиоточка", была в каждой квартире и в магазинах тоже. Я тогда увлекался схемотехникой как раз из этих радио добывал динамик и переменный резистор. Проигрыватели виниловых дисков тоже не были дефицитом. Даже стихийные рынки где коллекционеры продавали/покупали винил были.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 24 лис, 2024 12:23, всього редагувалось 4 разів.
Hotab написав:Аудіо, Тернопіль.. якщо спадщина впала в Києві, то як «історична родіна» виявилась в Тернополі?? Це щось з твого кейсу, коли доглядав чужу бабусю в Києві, а спадщина все ж в Тернополі очікувала??
Добрий вечір . Мені здається що бетмен сьогодні метеликів запускає ..... От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )
Дивіться на вказівний палець. Там мозоль. Це воно натерло, натискаючи кнопку «скарга». Хоча само гниле до дна постійно провокує тут всіх і постійно скаржиться. Як і Кендел, якому сказати по суті мало що є, але гнила суть просить скаржитись на все що пишуть тут.
а дэ в тэбэ мозоль вид нигера що кохав тебе на берези Нылу?
fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі! Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде. Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!
Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.
fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі! Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде. Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!
Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.
це вже схоже на типову жіночу істерику, коли щось не так, як хочеться. тримайте себе в руках, мадам.
стосовно інфопростору - перетворювати цей форум в філію чи копію телемарафону немає ніякої потреби.
katso написав:Это соответствовало тогдашнему технологическому уровню развития человечества - сборки были вручную, роботизированных линий клепающих все эти холодильники-телевизоры днем и ночью непрерывно еще не было, вот они и считались вещью,
Ну, финальная ручная сборка. А какой она была 50 лет назад при плохом СССРе, неужто более быстрой? Моя мысль в том что нам часто говорят - смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы, технологии в любой отрасли шагнули вперед. А СССР был плохой не из-за телевизоров а из-за того что там рот затыкали, книги запрещали, памятники ломали, и за границу не выпускали, но с этими аспектами сейчас как-то уже не модно сравнивать.
С конца 70-х не припомню что бы не было телевизоров в культтоварах але з грошима у рабочих було кепсько , зп 100 . а с мебелью были очереди и запись
Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.
На депозитних рахункпх в раші лежить приблизно 500 ярдів баксів. При необхідності, влада легко заморозить ці рахунки, видасть якісь сертефікати з погашенням через 30 років і ніхто там навіть слова не скаже. І грошей хватить ще не на один рік і інфляцію прижмуть
fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
Мадам , раздвиньте полушария и попытайтесь подумать , почему в СССР призывали в СА с 18 лет а не с 55. В Афгане воевали 18 летние пацаны а не 55 летние пенсы
У неё вроде сыну 23 или 24. А похоронку пускай другие получают (типичная марафонская зе "патриотка" короче)
Откровения Колбаски или как там её/его были впечатлительнее