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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1105411055110561105711058>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:38

  Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.

буде курс на ПА100 а ПА200, і що РФ розвалиться, он при Єльцині бахнувся був Х разів, і нічо, Чубайс/Чорномирдін спас
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:41

  Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.

У них ископаємих як у дурака каміння , и всегда найдутся Индия с КНР и прочиэ европи на газ и нефть недарагую
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:42

  smdtranz написав:
  Wirująświatła написав:
  katso написав:смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы,
на западе в 50-80х особых технологий тоже не было, собиралось всё вручную но и дефицита не было, в рыночной экономике компании хотели заработать, поэтому выпускали быт.технику в достаточном количестве. В ссср львиная доля ресурсов шла на оборонку, кроме того то ли рук то ли мозгов нехватало, то лииполитбюро не считало быт.технику чем то необходимым для советского человека. Моё мнение бюджет расходовали неэффективно. Вместо быт.техники стройки века. И воровство широко присутствовало, тянули всё что могли.

у меня соседи жили в гдр, в 90х вернулись рассказывали что быт.техника, одежда и еда была на полках всегда в достаточном ассортименте, не ФРГ но тем не менее. Другие технологии?


так а мясо куда девалось? поголовье было, как тут писали, по фиг знает сколько миллионов, а купить было нечего
ладно, телики не производили, но коровы-то не в космос улетали после забоя ?

а помощь голодающім людожерам Африки?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:43

За крок до перевороту думок©

  Xenon написав:
  Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.

На депозитних рахункпх в раші лежить приблизно 500 ярдів баксів.
При необхідності, влада легко заморозить ці рахунки, видасть якісь сертефікати з погашенням через 30 років і ніхто там навіть слова не скаже.
І грошей хватить ще не на один рік і інфляцію прижмуть

Але спочатку таке можуть зробити і в нас :lol:
(якщо щось піде не так і західне фінансування припинять)
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:44

  Vadim_ написав:С конца 70-х не припомню что бы не было телевизоров в культтоварах
так они и стоили 500-700 рупий, как мотоцикл.
Мотоцикл «Минск» — 330 руб. Мотоцикл «Восход-2М» — 420 руб. Мотоцикл «Иж Планета-3» — 560 руб
на телевизерах власть решила нагреть руки. ничего на 500 рупий внутри не было.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 24 лис, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

виглядає так що Київ живе взагалі в паралельній реальності, озброєні чуваки собі гульбенять вночі (комендантські години вже відмінили? Вільне носіння нарізної зброї дозволено у військовий час у громадських місцях?) - результат - один 200, два 300. На відео чувачків тих дофіга. Таке враження що ТЦК і наша влада брешуть про те що "ресурсу 18-60" нема і треба йти на війну 55 літнім гречкосіям.
https://unn.ua/news/strilianyna-u-hotel ... ntsydentom
Стрілянина у готелі в Києві: у мережі з'явилося відео бійки перед інцидентом

Щось здається дуже непроста історія, і учасники теж "не прості" люди.
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 24 лис, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:45

  Бетон написав:
  Xenon написав:Санкции!!! Экономика раши скоро развалится!! В раше закрылись все заводы и там некому работать!

За 3 місяці рф виробляє стільки ж зброї, скільки весь Євросоюз за рік, – Spiegel з посиланням на міністра оборони Німеччини Пісторіуса.

https://www.spiegel.de/politik/deutschl ... e098a001e8

мне STM писала, что рф скоро жопа.
а тут такое
где они столько шахедов берут, я фигею - нон стоп просто 24/7/365

трофейні часів ВВВ
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:46

  Wirująświatła написав:
  katso написав:смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы,
на западе в 50-80х особых технологий тоже не было, собиралось всё вручную но и дефицита не было, в рыночной экономике компании хотели заработать, поэтому выпускали быт.технику в достаточном количестве. В ссср львиная доля ресурсов шла на оборонку, кроме того то ли рук то ли мозгов нехватало, то лииполитбюро не считало быт.технику чем то необходимым для советского человека. Моё мнение бюджет расходовали неэффективно. Вместо быт.техники стройки века. И воровство широко присутствовало, тянули всё что могли.

у меня соседи жили в гдр, в 90х вернулись рассказывали что быт.техника, одежда и еда была на полках всегда в достаточном ассортименте, не ФРГ но тем не менее. Другие технологии?

В военгородке?, у нас тоже в военгородке Авиаторское был иной ассортимент чем в гастрономе или продуктах
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:48

Чи справді в нас все під контролем?))

  flyman написав:буде курс на ПА100 а ПА200
Тут би в нас вгадати курс, який буде через рік-два?))

Хоча, на валютній гілці більшість вже говорить про курс 45-55 максимум - тобто, що навряд чи курс зробить х2, чи х3!
Оптимісти?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:48

  Vadim_ написав:В военгородке?, у нас тоже в военгородке Авиаторское был иной ассортимент чем в гастрономе или продуктах

Wirująświatła
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