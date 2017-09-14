Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.
буде курс на ПА100 а ПА200, і що РФ розвалиться, он при Єльцині бахнувся був Х разів, і нічо, Чубайс/Чорномирдін спас
Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.
У них ископаємих як у дурака каміння , и всегда найдутся Индия с КНР и прочиэ европи на газ и нефть недарагую
katso написав:смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы,
на западе в 50-80х особых технологий тоже не было, собиралось всё вручную но и дефицита не было, в рыночной экономике компании хотели заработать, поэтому выпускали быт.технику в достаточном количестве. В ссср львиная доля ресурсов шла на оборонку, кроме того то ли рук то ли мозгов нехватало, то лииполитбюро не считало быт.технику чем то необходимым для советского человека. Моё мнение бюджет расходовали неэффективно. Вместо быт.техники стройки века. И воровство широко присутствовало, тянули всё что могли.
у меня соседи жили в гдр, в 90х вернулись рассказывали что быт.техника, одежда и еда была на полках всегда в достаточном ассортименте, не ФРГ но тем не менее. Другие технологии?
так а мясо куда девалось? поголовье было, как тут писали, по фиг знает сколько миллионов, а купить было нечего ладно, телики не производили, но коровы-то не в космос улетали после забоя ?
Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.
На депозитних рахункпх в раші лежить приблизно 500 ярдів баксів. При необхідності, влада легко заморозить ці рахунки, видасть якісь сертефікати з погашенням через 30 років і ніхто там навіть слова не скаже. І грошей хватить ще не на один рік і інфляцію прижмуть
Але спочатку таке можуть зробити і в нас (якщо щось піде не так і західне фінансування припинять)
виглядає так що Київ живе взагалі в паралельній реальності, озброєні чуваки собі гульбенять вночі (комендантські години вже відмінили? Вільне носіння нарізної зброї дозволено у військовий час у громадських місцях?) - результат - один 200, два 300. На відео чувачків тих дофіга. Таке враження що ТЦК і наша влада брешуть про те що "ресурсу 18-60" нема і треба йти на війну 55 літнім гречкосіям. https://unn.ua/news/strilianyna-u-hotel ... ntsydentom
Стрілянина у готелі в Києві: у мережі з'явилося відео бійки перед інцидентом
Щось здається дуже непроста історія, і учасники теж "не прості" люди.
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 24 лис, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
katso написав:смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы,
на западе в 50-80х особых технологий тоже не было, собиралось всё вручную но и дефицита не было, в рыночной экономике компании хотели заработать, поэтому выпускали быт.технику в достаточном количестве. В ссср львиная доля ресурсов шла на оборонку, кроме того то ли рук то ли мозгов нехватало, то лииполитбюро не считало быт.технику чем то необходимым для советского человека. Моё мнение бюджет расходовали неэффективно. Вместо быт.техники стройки века. И воровство широко присутствовало, тянули всё что могли.
у меня соседи жили в гдр, в 90х вернулись рассказывали что быт.техника, одежда и еда была на полках всегда в достаточном ассортименте, не ФРГ но тем не менее. Другие технологии?
В военгородке?, у нас тоже в военгородке Авиаторское был иной ассортимент чем в гастрономе или продуктах