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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11055110561105711058>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:49

  Успіх написав:
  Xenon написав:
  Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.

На депозитних рахункпх в раші лежить приблизно 500 ярдів баксів.
При необхідності, влада легко заморозить ці рахунки, видасть якісь сертефікати з погашенням через 30 років і ніхто там навіть слова не скаже.
І грошей хватить ще не на один рік і інфляцію прижмуть

Але спочатку таке можуть зробити і в нас :lol:
(якщо щось піде не так і західне фінансування припинять)

Отут слово "можуть" лишнє, це тільки питання часу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:56

редкие кадры. путин ест в столовой
https://www.youtube.com/watch?v=SRI1eoyq4_Y
Зображення
обратите внимание на форму черепа того путина и современного.
из продолговатого яйцевидного череп стал круглым
нос тоже уменьшился в размерах
Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 24 лис, 2024 13:01, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:57

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.

буде курс на ПА100 а ПА200, і що РФ розвалиться, он при Єльцині бахнувся був Х разів, і нічо, Чубайс/Чорномирдін спас

Пошукайте на ютюбе интервью Б.Немцова , в начале 90 -х они не знали чем и как кормить нарот, ножки буша они вспоминают очень неохоче,соромляться - великий нарот а жрачка от американцев
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 24 лис, 2024 13:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:57

За крок до перевороту думок©

  BIGor написав:це тільки питання часу.
Та отож!
Тоді залишається лише "в бетон заощадження залити", бо вдома тримати = життя великому ризику піддавати!
Але і нерухомість зараз по дурній ціні...

І будь тут мудрим©🤔
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але і нерухомість зараз по дурній ціні...


Купа варіантів за $20 тис. Дніпро стає одним із надешевших міст країни по вартості житла — скільки тут коштують квартири https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/deshev ... 68779.html
Мінімалізм за $12 500
Смартквартира за $13 000
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:12

  Vadim_ написав:в начале 90 -х они не знали чем и как кормить нарот,
с 5й минуты
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 24 лис, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:13

  Успіх написав:
  BIGor написав:це тільки питання часу.
Та отож!
Тоді залишається лише "в бетон заощадження залити", бо вдома тримати = життя великому ризику піддавати!
Але і нерухомість зараз по дурній ціні...

І будь тут мудрим©🤔

Пиздувати до демократії потрібно було до того як. я тупил и місліл совком ,родичі в Італїї з 2002, три будинка у власності...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:15

  Xenon написав:
  Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.

На депозитних рахункпх в раші лежить приблизно 500 ярдів баксів.
При необхідності, влада легко заморозить ці рахунки, видасть якісь сертефікати з погашенням через 30 років і ніхто там навіть слова не скаже.
І грошей хватить ще не на один рік і інфляцію прижмуть

И чем это им поможет?
Депозиты - это не деньги, депозиты - это долги. Банки не держат у себя привлеченные средства.
Положить подобным образом финансовую систему можно, а извлечь из этого внятное и быстрое финансирование - нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:23

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:в начале 90 -х они не знали чем и как кормить нарот,
с 5й минуты

Да, все просрали , развінутий совок , все розкрали і просрали
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:24

  Wirująświatła написав:редкие кадры. путин ест в столовой
https://www.youtube.com/watch?v=SRI1eoyq4_Y
Зображення
обратите внимание на форму черепа того путина и современного.
из продолговатого яйцевидного череп стал круглым
нос тоже уменьшился в размерах
Зображення


так .уйло зверху трохи (навіть і не трохи, все ж в їдальні харчувався, а не в ресторані :mrgreen: ) худіше за .уйло знизу, тому і такі відмінності. на нижньому фото харя заплила жирком і стала суттєво круглішою. ну і вікові зміни на додачу, шкіра обвисла і поморщилася і все таке
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