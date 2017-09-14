Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.
На депозитних рахункпх в раші лежить приблизно 500 ярдів баксів. При необхідності, влада легко заморозить ці рахунки, видасть якісь сертефікати з погашенням через 30 років і ніхто там навіть слова не скаже. І грошей хватить ще не на один рік і інфляцію прижмуть
Але спочатку таке можуть зробити і в нас (якщо щось піде не так і західне фінансування припинять)
Отут слово "можуть" лишнє, це тільки питання часу.
редкие кадры. путин ест в столовой https://www.youtube.com/watch?v=SRI1eoyq4_Y обратите внимание на форму черепа того путина и современного. из продолговатого яйцевидного череп стал круглым нос тоже уменьшился в размерах
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 24 лис, 2024 13:01, всього редагувалось 4 разів.
Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.
буде курс на ПА100 а ПА200, і що РФ розвалиться, он при Єльцині бахнувся був Х разів, і нічо, Чубайс/Чорномирдін спас
Пошукайте на ютюбе интервью Б.Немцова , в начале 90 -х они не знали чем и как кормить нарот, ножки буша они вспоминают очень неохоче,соромляться - великий нарот а жрачка от американцев
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 24 лис, 2024 13:17, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.
На депозитних рахункпх в раші лежить приблизно 500 ярдів баксів. При необхідності, влада легко заморозить ці рахунки, видасть якісь сертефікати з погашенням через 30 років і ніхто там навіть слова не скаже. І грошей хватить ще не на один рік і інфляцію прижмуть
И чем это им поможет? Депозиты - это не деньги, депозиты - это долги. Банки не держат у себя привлеченные средства. Положить подобным образом финансовую систему можно, а извлечь из этого внятное и быстрое финансирование - нет.
Wirująświatła написав:редкие кадры. путин ест в столовой https://www.youtube.com/watch?v=SRI1eoyq4_Y обратите внимание на форму черепа того путина и современного. из продолговатого яйцевидного череп стал круглым нос тоже уменьшился в размерах
так .уйло зверху трохи (навіть і не трохи, все ж в їдальні харчувався, а не в ресторані ) худіше за .уйло знизу, тому і такі відмінності. на нижньому фото харя заплила жирком і стала суттєво круглішою. ну і вікові зміни на додачу, шкіра обвисла і поморщилася і все таке