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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 110541105511056110571105811059>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:24

  Wirująświatła написав:редкие кадры. путин ест в столовой
https://www.youtube.com/watch?v=SRI1eoyq4_Y
Зображення
обратите внимание на форму черепа того путина и современного.
из продолговатого яйцевидного череп стал круглым
нос тоже уменьшился в размерах
Зображення


так .уйло зверху трохи (навіть і не трохи, все ж в їдальні харчувався, а не в ресторані :mrgreen: ) худіше за .уйло знизу, тому і такі відмінності. на нижньому фото харя заплила жирком і стала суттєво круглішою. ну і вікові зміни на додачу, шкіра обвисла і поморщилася і все таке
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:26

wild.tomcat и нос стал меньше, отрицательно вырос.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:34

  BIGor написав:
  Успіх написав:
  Xenon написав:На депозитних рахункпх в раші лежить приблизно 500 ярдів баксів.
При необхідності, влада легко заморозить ці рахунки, видасть якісь сертефікати з погашенням через 30 років і ніхто там навіть слова не скаже.
І грошей хватить ще не на один рік і інфляцію прижмуть

Але спочатку таке можуть зробити і в нас :lol:
(якщо щось піде не так і західне фінансування припинять)

Отут слово "можуть" лишнє, це тільки питання часу.


якщо провернуть такий фортель, то можна буде вважати що банківська система ліквідована і надовго.
і взагалі, цікавий момент є. зараз в шоколаді, ті хто ні буя в житті не робив і ні буя не має (лишень бухав все життя і шарився). з них ніякого спросу немає - їм ні податки не підвищують (бо вони і так нічого не платять), ні в армію не кличуть (бо і там нах не потрібні, ніхто не хоче їх), ні майном/коштами ніяк не ризикують (бо не мають нічого, а як і мають, то піди спробуй знайди і забери). одні профіти, куди не подивися. прямо портрет громадянина майбутнього :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:38

  Wirująświatła написав:wild.tomcat и нос стал меньше, отрицательно вырос.


суцільна конспірологія.
міряли лінійкою? :mrgreen: на 1у фото худий, де шкіра кістки обтягує, на 2у обличчя запливше/запухше, тому і ніс здається на загальному фоні меншим.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:40

  wild.tomcat написав:
  Wirująświatła написав:редкие кадры. путин ест в столовой
https://www.youtube.com/watch?v=SRI1eoyq4_Y
Зображення
обратите внимание на форму черепа того путина и современного.
из продолговатого яйцевидного череп стал круглым
нос тоже уменьшился в размерах
Зображення


так .уйло зверху трохи (навіть і не трохи, все ж в їдальні харчувався, а не в ресторані :mrgreen: ) худіше за .уйло знизу, тому і такі відмінності. на нижньому фото харя заплила жирком і стала суттєво круглішою. ну і вікові зміни на додачу, шкіра обвисла і поморщилася і все таке

Последний оригинальный ВВХ(тот что мочил в сортире) выступал в Мюнхене в 2007году
В 54,5 лет, 9,5 последних из которых был на должностях, когда с утра не лезет в рот даже с чёрной икрой бутерброд, там и 10 кило в год легко прибавлялось(бы)
По форме уха кстати(снятых на видео его появлений) вроде и тогда в Мюнхене он уже был не тот директор ФСБ и премьер-спаситель от девала99.
С тех пор ухИ становились другими минимум раза 4 вроде
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:41

  wild.tomcat написав:
  Wirująświatła написав:редкие кадры. путин ест в столовой
https://www.youtube.com/watch?v=SRI1eoyq4_Y
Зображення
обратите внимание на форму черепа того путина и современного.
из продолговатого яйцевидного череп стал круглым
нос тоже уменьшился в размерах
Зображення


так .уйло зверху трохи (навіть і не трохи, все ж в їдальні харчувався, а не в ресторані :mrgreen: ) худіше за .уйло знизу, тому і такі відмінності. на нижньому фото харя заплила жирком і стала суттєво круглішою. ну і вікові зміни на додачу, шкіра обвисла і поморщилася і все таке

Последний оригинальный ВВХ(тот что мочил в сортире) выступал в Мюнхене в 2007году(по неофициальным словам Касьянова вроде)
В 54,5 лет, 9,5 последних из которых был на должностях, когда с утра не лезет в рот даже с чёрной икрой бутерброд, там и 10 кило в год легко прибавлялось(бы)
По форме уха кстати(снятых на видео его появлений) вроде и тогда в Мюнхене он уже был не тот директор ФСБ и премьер-спаситель от девала98-99.
С тех пор ухИ становились другими минимум раза 4 вроде
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:И чем это им поможет?
Депозиты - это не деньги, депозиты - это долги. Банки не держат у себя привлеченные средства.

Як кажуть економісти на болотах: є два стільці.
1. Перейти до економіки Ердогана із 50% обліковою ставкою, друком рублів і постійною індексацією всіх зарплат у військових і силовиків.
2. Перейти до Аргентинської економіки, зменшити облікову ставку до 4%, ввести регулювання цін і тоді логічним буде замороження вкладів населення, щоб хоч трохи тримати інфляцію...

Але схоже обрали 3 стілець: добровільно-примусово почали давати банкам кредити під 31%, щоб ті купували ОВДП під 16-18%. І заводам платять за держ замовлення частково. Тобто хочуть збанкрутувати всю свою економіку.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:48

  Дюрі-бачі написав:замороження вкладів населення, ну або обмеження по виплатах щоб хоч трохи тримати інфляцію...
такое впечатление что инфляцию раздувают вклады. А космические выплаты военным не при чём.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:51

  Wirująświatła написав:редкие кадры. путин ест в столовой
https://www.youtube.com/watch?v=SRI1eoyq4_Y
Зображення
обратите внимание на форму черепа того путина и современного.
из продолговатого яйцевидного череп стал круглым
нос тоже уменьшился в размерах
Зображення

наш теж підріс на кілька см
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:такое впечатление что инфляцию раздувают вклады. А космические выплаты военным не при чём.

Інфляцію роздує 50 тлрн. рублів, які москалі знімуть із вкладів і побіжать купувати та хоч щось. Вклади гальмують роздування інфляції зараз і перекладають на майбутнє...
Дюрі-бачі
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