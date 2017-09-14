Wirująświatła написав:редкие кадры. путин ест в столовой https://www.youtube.com/watch?v=SRI1eoyq4_Y обратите внимание на форму черепа того путина и современного. из продолговатого яйцевидного череп стал круглым нос тоже уменьшился в размерах
так .уйло зверху трохи (навіть і не трохи, все ж в їдальні харчувався, а не в ресторані ) худіше за .уйло знизу, тому і такі відмінності. на нижньому фото харя заплила жирком і стала суттєво круглішою. ну і вікові зміни на додачу, шкіра обвисла і поморщилася і все таке
Xenon написав:На депозитних рахункпх в раші лежить приблизно 500 ярдів баксів. При необхідності, влада легко заморозить ці рахунки, видасть якісь сертефікати з погашенням через 30 років і ніхто там навіть слова не скаже. І грошей хватить ще не на один рік і інфляцію прижмуть
Але спочатку таке можуть зробити і в нас (якщо щось піде не так і західне фінансування припинять)
Отут слово "можуть" лишнє, це тільки питання часу.
якщо провернуть такий фортель, то можна буде вважати що банківська система ліквідована і надовго. і взагалі, цікавий момент є. зараз в шоколаді, ті хто ні буя в житті не робив і ні буя не має (лишень бухав все життя і шарився). з них ніякого спросу немає - їм ні податки не підвищують (бо вони і так нічого не платять), ні в армію не кличуть (бо і там нах не потрібні, ніхто не хоче їх), ні майном/коштами ніяк не ризикують (бо не мають нічого, а як і мають, то піди спробуй знайди і забери). одні профіти, куди не подивися. прямо портрет громадянина майбутнього
Wirująświatła написав:редкие кадры. путин ест в столовой https://www.youtube.com/watch?v=SRI1eoyq4_Y обратите внимание на форму черепа того путина и современного. из продолговатого яйцевидного череп стал круглым нос тоже уменьшился в размерах
так .уйло зверху трохи (навіть і не трохи, все ж в їдальні харчувався, а не в ресторані ) худіше за .уйло знизу, тому і такі відмінності. на нижньому фото харя заплила жирком і стала суттєво круглішою. ну і вікові зміни на додачу, шкіра обвисла і поморщилася і все таке
Последний оригинальный ВВХ(тот что мочил в сортире) выступал в Мюнхене в 2007году В 54,5 лет, 9,5 последних из которых был на должностях, когда с утра не лезет в рот даже с чёрной икрой бутерброд, там и 10 кило в год легко прибавлялось(бы) По форме уха кстати(снятых на видео его появлений) вроде и тогда в Мюнхене он уже был не тот директор ФСБ и премьер-спаситель от девала99. С тех пор ухИ становились другими минимум раза 4 вроде
Wirująświatła написав:редкие кадры. путин ест в столовой https://www.youtube.com/watch?v=SRI1eoyq4_Y обратите внимание на форму черепа того путина и современного. из продолговатого яйцевидного череп стал круглым нос тоже уменьшился в размерах
так .уйло зверху трохи (навіть і не трохи, все ж в їдальні харчувався, а не в ресторані ) худіше за .уйло знизу, тому і такі відмінності. на нижньому фото харя заплила жирком і стала суттєво круглішою. ну і вікові зміни на додачу, шкіра обвисла і поморщилася і все таке
Последний оригинальный ВВХ(тот что мочил в сортире) выступал в Мюнхене в 2007году(по неофициальным словам Касьянова вроде) В 54,5 лет, 9,5 последних из которых был на должностях, когда с утра не лезет в рот даже с чёрной икрой бутерброд, там и 10 кило в год легко прибавлялось(бы) По форме уха кстати(снятых на видео его появлений) вроде и тогда в Мюнхене он уже был не тот директор ФСБ и премьер-спаситель от девала98-99. С тех пор ухИ становились другими минимум раза 4 вроде
Сибарит написав:И чем это им поможет? Депозиты - это не деньги, депозиты - это долги. Банки не держат у себя привлеченные средства.
Як кажуть економісти на болотах: є два стільці. 1. Перейти до економіки Ердогана із 50% обліковою ставкою, друком рублів і постійною індексацією всіх зарплат у військових і силовиків. 2. Перейти до Аргентинської економіки, зменшити облікову ставку до 4%, ввести регулювання цін і тоді логічним буде замороження вкладів населення, щоб хоч трохи тримати інфляцію...
Але схоже обрали 3 стілець: добровільно-примусово почали давати банкам кредити під 31%, щоб ті купували ОВДП під 16-18%. І заводам платять за держ замовлення частково. Тобто хочуть збанкрутувати всю свою економіку.
Wirująświatła написав:редкие кадры. путин ест в столовой https://www.youtube.com/watch?v=SRI1eoyq4_Y обратите внимание на форму черепа того путина и современного. из продолговатого яйцевидного череп стал круглым нос тоже уменьшился в размерах