RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1105511056110571105811059>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:00

  wild.tomcat написав:якщо провернуть такий фортель, то можна буде вважати що банківська система ліквідована і надовго.
і взагалі, цікавий момент є. зараз в шоколаді, ті хто ні буя в житті не робив і ні буя не має (лишень бухав все життя і шарився). з них ніякого спросу немає - їм ні податки не підвищують (бо вони і так нічого не платять), ні в армію не кличуть (бо і там нах не потрібні, ніхто не хоче їх), ні майном/коштами ніяк не ризикують (бо не мають нічого, а як і мають, то піди спробуй знайди і забери). одні профіти, куди не подивися. прямо портрет громадянина майбутнього :mrgreen:

У вас нічого не буде і ви будете щасливі. К.Шваб
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37347
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:05

  Дюрі-бачі написав:Інфляцію роздує 50 тлрн. рублів, які москалі знімуть із вкладів
помню как долго не вводили ВА в дельту банк, и мой коллега пытался по 500 грн/день снять шото около 50к с разорванного депозита. Звонил на ГЛ, договаривался, приезжал, но денег не было. Зато была очередь 30+ человек дежуривших под отделением с раннего утра. А тут бац и 50трлн сразу снимут. Выше написали депозитов физически не существует, эти средства (за исключением норм резервирования) пристроены в кредиты и ценные бумаги.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25825
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:08

Wirująświatła
Так от, як тільки знімуть перші 3-5 трл., так і тимчасово заморозять вклади / чи зроблять видачу по тисячі в день, а потім введуть комісії за зберігання грошей на рахунках, або примусову покупку облігацій. Все це ж проходили мсоскалі в 2022 з валютними вкладами ...
Але норд може і не знімати, якщо беруть модель Ердогана із вічною інфляцією.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 29.07.22
Подякував: 736 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:12

  Дюрі-бачі написав:Wirująświatła
Так от, як тільки знімуть перші 3-5 трл., так і тимчасово заморозять вклади / чи зроблять видачу по тисячі в день, а потім введуть комісії. Все це ж проходили мсоскалі в 2022 з валютними вкладами ..

то есть вы признаете что вклады на инфляцию не влияют? заморозят по другой причине - чтобы не рухнула банковская система. Так сделала бы любая страна, возможно кроме сша.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25825
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:то есть вы признаете что вклады на инфляцию не влияют? заморозят по другой причине - чтобы не рухнула банковская система. Так сделала бы любая страна, возможно кроме сша.

Я вже писав свою думку: що в нас, що в москалів, всі ці вклади і піраміди держборгу сповільнюють інфляцію зараз, але пришвидшать її в майбутньому.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 29.07.22
Подякував: 736 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:19

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:то есть вы признаете что вклады на инфляцию не влияют? заморозят по другой причине - чтобы не рухнула банковская система. Так сделала бы любая страна, возможно кроме сша.

Я вже писав свою думку: що в нас, що в москалів, всі ці вклади сповільнюють інфляцію зараз, але пришвидшать її в майбутньому.

тот случай когда депозиты могут замедлить инфляцию через высокую учётную ставку привлекательными % привлечения депозитов. А ускорить нет, потому что физически этих денег нет в наличии. Признаков паники на рф тоже нет. Импорт как был так и остался, только едет он через Турцию. Так же и у нас можно купить русские запчасти для авто. Даже по сравнению с 90ми экономика сильно изменилась, и чтобы рф экономически крашнулась необходима изоляция как сев.Кореи. Чего Китай не позволит. Да и европейцы не против покупать русский LPG и разбавленную в море русскую нефть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 24 лис, 2024 14:28, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25825
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:23

Зупиніть планету, я зійду!©)))

От читаю вашу дискусію/обговорення депозитів і... рука тягнеться забетонувати вклади дорогим Львівським бетоном))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7153
З нами з: 18.03.21
Подякував: 234 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:24

  Дюрі-бачі написав:Wirująświatła
Так от, як тільки знімуть перші 3-5 трл., так і тимчасово заморозять вклади / чи зроблять видачу по тисячі в день, а потім введуть комісії за зберігання грошей на рахунках, або примусову покупку облігацій. Все це ж проходили мсоскалі в 2022 з валютними вкладами ...
Але норд може і не знімати, якщо беруть модель Ердогана із вічною інфляцією.

Вопрос по поводу земли обетованной Акурта - когда там эта модель рухнет именно с гипером и зарплатой пачками банкнот? Пока курс у них 34.6 и это по сравнению с прошлым летом(25-29) не выглядит катастрофой.
Жопа с дикой инфляцией и ежедневным повышением цен у них закончилась этой зимой.
барабашов
 
Повідомлень: 4531
З нами з: 16.06.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:когда там эта модель рухнет именно с гипером и зарплатой пачками банкнот?

Залежить від терпіння народу. Без революції вона може й 100 років протриматись.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 29.07.22
Подякував: 736 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:45

  wild.tomcat написав:
  BIGor написав:
  Успіх написав:Але спочатку таке можуть зробити і в нас :lol:
(якщо щось піде не так і західне фінансування припинять)

Отут слово "можуть" лишнє, це тільки питання часу.


якщо провернуть такий фортель, то можна буде вважати що банківська система ліквідована і надовго.

В 90е, вроде, то же самое говорили
_hunter
 
Повідомлень: 8691
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1105511056110571105811059>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74764
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 875315
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13077)
24.11.2024 13:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.