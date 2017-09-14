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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лис, 2024 14:00
wild.tomcat написав:
якщо провернуть такий фортель, то можна буде вважати що банківська система ліквідована і надовго.
і взагалі, цікавий момент є. зараз в шоколаді, ті хто ні буя в житті не робив і ні буя не має (лишень бухав все життя і шарився). з них ніякого спросу немає - їм ні податки не підвищують (бо вони і так нічого не платять), ні в армію не кличуть (бо і там нах не потрібні, ніхто не хоче їх), ні майном/коштами ніяк не ризикують (бо не мають нічого, а як і мають, то піди спробуй знайди і забери). одні профіти, куди не подивися. прямо портрет громадянина майбутнього
У вас нічого не буде і ви будете щасливі. К.Шваб
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Додано: Нед 24 лис, 2024 14:05
Дюрі-бачі написав:
Інфляцію роздує 50 тлрн. рублів, які москалі знімуть із вкладів
помню как долго не вводили ВА в дельту банк, и мой коллега пытался по 500 грн/день снять шото около 50к с разорванного депозита. Звонил на ГЛ, договаривался, приезжал, но денег не было. Зато была очередь 30+ человек дежуривших под отделением с раннего утра. А тут бац и 50трлн сразу снимут. Выше написали депозитов физически не существует, эти средства (за исключением норм резервирования) пристроены в кредиты и ценные бумаги.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 24 лис, 2024 14:08
Wirująświatła
Так от, як тільки знімуть перші 3-5 трл., так і тимчасово заморозять вклади / чи зроблять видачу по тисячі в день, а потім введуть комісії за зберігання грошей на рахунках, або примусову покупку облігацій. Все це ж проходили мсоскалі в 2022 з валютними вкладами ...
Але норд може і не знімати, якщо беруть модель Ердогана із вічною інфляцією.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 24 лис, 2024 14:12
Дюрі-бачі написав:Wirująświatła
Так от, як тільки знімуть перші 3-5 трл., так і тимчасово заморозять вклади / чи зроблять видачу по тисячі в день, а потім введуть комісії. Все це ж проходили мсоскалі в 2022 з валютними вкладами ..
то есть вы признаете что вклады на инфляцию не влияют? заморозят по другой причине - чтобы не рухнула банковская система. Так сделала бы любая страна, возможно кроме сша.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 24 лис, 2024 14:16
Wirująświatła написав:
то есть вы признаете что вклады на инфляцию не влияют? заморозят по другой причине - чтобы не рухнула банковская система. Так сделала бы любая страна, возможно кроме сша.
Я вже писав свою думку: що в нас, що в москалів, всі ці вклади і піраміди держборгу сповільнюють інфляцію зараз, але пришвидшать її в майбутньому.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 24 лис, 2024 14:19
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
то есть вы признаете что вклады на инфляцию не влияют? заморозят по другой причине - чтобы не рухнула банковская система. Так сделала бы любая страна, возможно кроме сша.
Я вже писав свою думку: що в нас, що в москалів, всі ці вклади сповільнюють інфляцію зараз, але пришвидшать її в майбутньому.
тот случай когда депозиты могут замедлить инфляцию через высокую учётную ставку привлекательными % привлечения депозитов. А ускорить нет, потому что физически этих денег нет в наличии. Признаков паники на рф тоже нет. Импорт как был так и остался, только едет он через Турцию. Так же и у нас можно купить русские запчасти для авто. Даже по сравнению с 90ми экономика сильно изменилась, и чтобы рф экономически крашнулась необходима изоляция как сев.Кореи. Чего Китай не позволит. Да и европейцы не против покупать русский LPG и разбавленную в море русскую нефть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 24 лис, 2024 14:28, всього редагувалось 3 разів.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 24 лис, 2024 14:23
От читаю вашу дискусію/обговорення депозитів і... рука тягнеться забетонувати вклади дорогим Львівським бетоном))
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Додано: Нед 24 лис, 2024 14:24
Дюрі-бачі написав:Wirująświatła
Так от, як тільки знімуть перші 3-5 трл., так і тимчасово заморозять вклади / чи зроблять видачу по тисячі в день, а потім введуть комісії за зберігання грошей на рахунках, або примусову покупку облігацій. Все це ж проходили мсоскалі в 2022 з валютними вкладами ...
Але норд може і не знімати, якщо беруть модель Ердогана із вічною інфляцією.
Вопрос по поводу земли обетованной Акурта - когда там эта модель рухнет именно с гипером и зарплатой пачками банкнот? Пока курс у них 34.6 и это по сравнению с прошлым летом(25-29) не выглядит катастрофой.
Жопа с дикой инфляцией и ежедневным повышением цен у них закончилась этой зимой.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 14:28
барабашов написав:
когда там эта модель рухнет именно с гипером и зарплатой пачками банкнот?
Залежить від терпіння народу. Без революції вона може й 100 років протриматись.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 24 лис, 2024 14:45
wild.tomcat написав: BIGor написав: Успіх написав:
Але спочатку таке можуть зробити і в нас
(якщо щось піде не так і західне фінансування припинять)
Отут слово "можуть" лишнє, це тільки питання часу.
якщо провернуть такий фортель, то можна буде вважати що банківська система ліквідована і надовго.
В 90е, вроде, то же самое говорили
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