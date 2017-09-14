RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11056110571105811059>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:47

  Успіх написав:От читаю вашу дискусію/обговорення депозитів і... рука тягнеться забетонувати вклади дорогим Львівським бетоном))

играть сегодня с банками опасно. То фин.,то инфл, то могут задержать выдачу. Уж лучше в бетон и в аренду, всегда найдутся арендаторы и ежем. без головняка монеты поступают.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 24 лис, 2024 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8554
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:48

  барабашов написав:
  Дюрі-бачі написав:Wirująświatła
Так от, як тільки знімуть перші 3-5 трл., так і тимчасово заморозять вклади / чи зроблять видачу по тисячі в день, а потім введуть комісії за зберігання грошей на рахунках, або примусову покупку облігацій. Все це ж проходили мсоскалі в 2022 з валютними вкладами ...
Але норд може і не знімати, якщо беруть модель Ердогана із вічною інфляцією.

Вопрос по поводу земли обетованной Акурта - когда там эта модель рухнет именно с гипером и зарплатой пачками банкнот? Пока курс у них 34.6 и это по сравнению с прошлым летом(25-29) не выглядит катастрофой.
Жопа с дикой инфляцией и ежедневным повышением цен у них закончилась этой зимой.

експеременти із пожвавленням ердоганоміки через низьку облікову ставку закінчилися її корекцією чи то на 50% чи 80%, на болотах поки що підкрадаються до 25%
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37347
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 15:09

  Игорь Алексеевич написав:Росіяни наближаються до Покровська: скільки кілометрів їм залишилося до міста

Наразі ворог знаходиться на відстані приблизно 5,5 кілометрів від міста і тримається біля залізної дороги. Таким чином окупанти хочуть захопити населені пункти поряд.

https://informator.ua/uk/rosiyani-nabli ... a-do-mista

А дальше граница с Днепропетр. обл.. :roll:
Плсле Покровска начнут сосредотачивать силы на Запорожск. направлении в сторону Орехова. Хотя ещё план у пуйла Славянск и Краматорск. Эти города Украине не вписываются в его план по началу переговоров с Трампом в январе.
не факт шо в після покровська. Можливо і раньше почнуть щоб скувати тут зсу і помішати перекиданню підкріплень. І не факт що на оріхів а не на степногірськ. Но спочатку дожмуть курахове.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 15:16

  Игорь Алексеевич написав:Росіяни наближаються до Покровська: скільки кілометрів їм залишилося до міста

Наразі ворог знаходиться на відстані приблизно 5,5 кілометрів від міста і тримається біля залізної дороги. Таким чином окупанти хочуть захопити населені пункти поряд.

https://informator.ua/uk/rosiyani-nabli ... a-do-mista

А дальше граница с Днепропетр. обл.. :roll:
Плсле Покровска начнут сосредотачивать силы на Запорожск. направлении в сторону Орехова. Хотя ещё план у пуйла Славянск и Краматорск. Эти города Украине не вписываются в его план по началу переговоров с Трампом в январе.


Так, оказывается, Путин не хочет переговоров по ЛБЗ.
Если он вообще, хочет переговоров
Путин хочет захватывать города

Какое прозрение )
Или это ты изначально знал и сознательно врал про какие-то переговоры по ЛБЗ
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10677
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так, оказывается, Путин не хочет переговоров по ЛБЗ.

Ты не умеешь думать - это хреново...
Война уже переходит в стадию переговоров и они состоятся после 20 января, когда к Власти офиц. прийдёт Трамп. Один из вариантов, по линии разграничения на момент начало переговоров. Или ты путаешь даже месяцы. Сегодня только 24 ноября 24г., но не 24 января 25г.))
Уже и ЗЕ начинает нам постепенно и ежедн. говорить про переговоры.
А пока план пуйло больше до начало переговоров захватить террит.
Кстати, если ты пишешь Путин с большой буквы, то тогда немного проспись...диванный патриот. :twisted:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 24 лис, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8554
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:І не факт що на оріхів а не на степногірськ. Но спочатку дожмуть курахове.
Им мешает Роботино и нужен Орехов, для прекращения логистики ЗСУ в сторону Гуляй Поле.
А Курахово можно сказать уже дожали. У них тактика не идти в лоб, а оставлять проход для отхода войск ЗСУ из города и с флангов выжимать к этому проходу. ЗСУ ничего не остаётся как отходить, что бы не оказаться отрезанными от обеспечения.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 24 лис, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8554
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 15:42

  Игорь Алексеевич написав:если ты пишешь Путин с большой буквы
орфографией на форуме занимается доктор всевозможных наук хотаб. не отбирайте у доктора хлеб.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25825
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 15:48

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Так, оказывается, Путин не хочет переговоров по ЛБЗ.

Ты не умеешь думать - это хреново...
Война уже переходит в стадию переговоров и они состоятся после 20 января, когда к Власти офиц. прийдёт Трамп. Один из вариантов, по линии разграничения на момент начало переговоров. Или ты путешь даже месяцы. Сегодня только 24 ноября 24г., но не 24 января 25г.))
Уже и ЗЕ начинает нам постепенно и ежедн. говорить про переговоры.
А пока план пуйло больше до начало переговоров захватить террит.
Кстати, если ты пишешь Путин с большой буквы, то тогда немного проспись...диванный патриот. :twisted:

Зато ты слово власть пишешь с большой буквы, сразу видно любителя сильной руки ... в собственной заднице

Так а что, не получилось у Трампа за 24 часа, сразу после победы, закончить войну ?
Надо же ... кто бы мог подумать ... оказалось, что надо в должность Трампу ещё вступить
А никто этого и не знал, но была ВЕРА в Трампа )

Где-то я это уже слышал ... точно ... дайте ему ещё 100 дней, мальчик учится )
Вот так и с Трампом будет
То 24 часа сразу, то уже после вступления в должность, то ещё что-нибудь будет

А у меня прежний вопрос, если у Путина всё так хорошо, он захватывает и захвытает, на буя ему какие-то переговоры ?
Никто так и не ответил
Я ведь все такие вумные, вумные )

Так вот, далеко не факт, что в январе будут какие-то переговоры.
У Трампа и так много дел, надо амнистировать нападавших на Капитолий, надо нелегалов депортировать

И далеко не факт, что начало абстрактных переговоров приведёт к РПВ
Переговоры могут идти и вместе с продолжением военных действий
И переговоры могут идти долго ... долго
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10677
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 15:56

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:если ты пишешь Путин с большой буквы
орфографией на форуме занимается доктор всевозможных наук хотаб. не отбирайте у доктора хлеб.

Само собой ...

Куда у ж мне до тебя, который, то

-- тащит Соловья с Путиным с холодильнике

-- тащит конспирологию, что Путин уже не тот, а другой

И всё это вместе имеет такую це правдивость, как картофан, дорожающий, каждый год, в 2 раза ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10677
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тим часом в москалів так "не закінчуються гроші", що прийняли рішення: в разі СЗЧ мобілізований має повернути разову виплату за підписування контракту.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 29.07.22
Подякував: 736 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11056110571105811059>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vydrigan і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74764
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 875315
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13077)
24.11.2024 13:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.