играть сегодня с банками опасно. То фин.,то инфл, то могут задержать выдачу. Уж лучше в бетон и в аренду, всегда найдутся арендаторы и ежем. без головняка монеты поступают.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 14:47
играть сегодня с банками опасно. То фин.,то инфл, то могут задержать выдачу. Уж лучше в бетон и в аренду, всегда найдутся арендаторы и ежем. без головняка монеты поступают.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 24 лис, 2024 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 лис, 2024 14:48
експеременти із пожвавленням ердоганоміки через низьку облікову ставку закінчилися її корекцією чи то на 50% чи 80%, на болотах поки що підкрадаються до 25%
Додано: Нед 24 лис, 2024 15:09
не факт шо в після покровська. Можливо і раньше почнуть щоб скувати тут зсу і помішати перекиданню підкріплень. І не факт що на оріхів а не на степногірськ. Но спочатку дожмуть курахове.
Додано: Нед 24 лис, 2024 15:16
Так, оказывается, Путин не хочет переговоров по ЛБЗ.
Если он вообще, хочет переговоров
Путин хочет захватывать города
Какое прозрение )
Или это ты изначально знал и сознательно врал про какие-то переговоры по ЛБЗ
Додано: Нед 24 лис, 2024 15:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ты не умеешь думать - это хреново...
Война уже переходит в стадию переговоров и они состоятся после 20 января, когда к Власти офиц. прийдёт Трамп. Один из вариантов, по линии разграничения на момент начало переговоров. Или ты путаешь даже месяцы. Сегодня только 24 ноября 24г., но не 24 января 25г.))
Уже и ЗЕ начинает нам постепенно и ежедн. говорить про переговоры.
А пока план пуйло больше до начало переговоров захватить террит.
Кстати, если ты пишешь Путин с большой буквы, то тогда немного проспись...диванный патриот.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 24 лис, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 лис, 2024 15:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Им мешает Роботино и нужен Орехов, для прекращения логистики ЗСУ в сторону Гуляй Поле.
А Курахово можно сказать уже дожали. У них тактика не идти в лоб, а оставлять проход для отхода войск ЗСУ из города и с флангов выжимать к этому проходу. ЗСУ ничего не остаётся как отходить, что бы не оказаться отрезанными от обеспечения.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 24 лис, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 лис, 2024 15:42
Додано: Нед 24 лис, 2024 15:48
Зато ты слово власть пишешь с большой буквы, сразу видно любителя сильной руки ... в собственной заднице
Так а что, не получилось у Трампа за 24 часа, сразу после победы, закончить войну ?
Надо же ... кто бы мог подумать ... оказалось, что надо в должность Трампу ещё вступить
А никто этого и не знал, но была ВЕРА в Трампа )
Где-то я это уже слышал ... точно ... дайте ему ещё 100 дней, мальчик учится )
Вот так и с Трампом будет
То 24 часа сразу, то уже после вступления в должность, то ещё что-нибудь будет
А у меня прежний вопрос, если у Путина всё так хорошо, он захватывает и захвытает, на буя ему какие-то переговоры ?
Никто так и не ответил
Я ведь все такие вумные, вумные )
Так вот, далеко не факт, что в январе будут какие-то переговоры.
У Трампа и так много дел, надо амнистировать нападавших на Капитолий, надо нелегалов депортировать
И далеко не факт, что начало абстрактных переговоров приведёт к РПВ
Переговоры могут идти и вместе с продолжением военных действий
И переговоры могут идти долго ... долго
Додано: Нед 24 лис, 2024 15:56
Само собой ...
Куда у ж мне до тебя, который, то
-- тащит Соловья с Путиным с холодильнике
-- тащит конспирологию, что Путин уже не тот, а другой
И всё это вместе имеет такую це правдивость, как картофан, дорожающий, каждый год, в 2 раза ))
Додано: Нед 24 лис, 2024 15:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тим часом в москалів так "не закінчуються гроші", що прийняли рішення: в разі СЗЧ мобілізований має повернути разову виплату за підписування контракту.
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