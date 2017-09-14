Додано: Нед 24 лис, 2024 15:48

Игорь Алексеевич написав: pesikot написав: Так, оказывается, Путин не хочет переговоров по ЛБЗ. Так, оказывается, Путин не хочет переговоров по ЛБЗ.

Ты не умеешь думать - это хреново...

Война уже переходит в стадию переговоров и они состоятся после 20 января, когда к Власти офиц. прийдёт Трамп. Один из вариантов, по линии разграничения на момент начало переговоров. Или ты путешь даже месяцы. Сегодня только 24 ноября 24г., но не 24 января 25г.))

Уже и ЗЕ начинает нам постепенно и ежедн. говорить про переговоры.

А пока план пуйло больше до начало переговоров захватить террит.

Кстати, если ты пишешь Путин с большой буквы, то тогда немного проспись...диванный патриот. Ты не умеешь думать - это хреново...Война уже переходит в стадию переговоров и они состоятся после 20 января, когда к Власти офиц. прийдёт Трамп. Один из вариантов, по линии разграничения на момент начало переговоров. Или ты путешь даже месяцы. Сегодня только 24 ноября 24г., но не 24 января 25г.))Уже и ЗЕ начинает нам постепенно и ежедн. говорить про переговоры.А пока план пуйло больше до начало переговоров захватить террит.Кстати, если ты пишешь Путин с большой буквы, то тогда немного проспись...диванный патриот.

Зато ты слово власть пишешь с большой буквы, сразу видно любителя сильной руки ... в собственной задницеТак а что, не получилось у Трампа за 24 часа, сразу после победы, закончить войну ?Надо же ... кто бы мог подумать ... оказалось, что надо в должность Трампу ещё вступитьА никто этого и не знал, но была ВЕРА в Трампа )Где-то я это уже слышал ... точно ... дайте ему ещё 100 дней, мальчик учится )Вот так и с Трампом будетТо 24 часа сразу, то уже после вступления в должность, то ещё что-нибудь будетА у меня прежний вопрос, если у Путина всё так хорошо, он захватывает и захвытает, на буя ему какие-то переговоры ?Никто так и не ответилЯ ведь все такие вумные, вумные )Так вот, далеко не факт, что в январе будут какие-то переговоры.У Трампа и так много дел, надо амнистировать нападавших на Капитолий, надо нелегалов депортироватьИ далеко не факт, что начало абстрактных переговоров приведёт к РПВПереговоры могут идти и вместе с продолжением военных действийИ переговоры могут идти долго ... долго