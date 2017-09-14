тю это логично, получил разовую выплату значит должен подохнуть, а не идти в сзч.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 16:01
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:04
так це ж оборонка - а що там в приватному та цивільному виробництві? в срср теж було щось схоже...
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:08
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:09
Та это, вроде, не столько про деньги, сколько про банальную логику: условия контракта не выполнены - деньги нужно вернуть. Ну и косвенно про общее число СОЧей.
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:11
_hunter Але рішення прийнято тільки в листопаді 2024, як і скорочення виплат пораненим. Думаю будуть ще рішення в цьому ж дусі. А економити починають тільки тоді, коли вже кошти закінчуються
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:14
можно сказати, але іще мінімум доба є.
Зара жмуть ще й велику новосілку.
роботіно їхнє.
Там вже не лишилось нічого.
Лиш підвал в школі.
Оріхів трудно буде обхватити,
і ще логістика через оріхів?) Скоріше переріжуть на гуляйпільське і новоселівку.
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:16
Трамп хоче укласти "корисну" угоду з Україною – сенатор Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що обраний президент Дональд Трамп хоче укласти угодою з Україною, яка дозволить США збагатилися на рідкісні українські корисні копалини. Про це він сказав у коментарі телеканалу Fox News.
Грем зазначив, що Україна - найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в країні є на $2-7 трильйона. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну з РФ. "Україна готова укласти угоду з нами, не з Росією, тому це в наших інтересах - забезпечити, щоб Росія не облаштувалася там", - пояснив конгресмен.
За його словами, "війна в Україні ведеться через гроші", хоча ніхто не хоче про це говорити. "Україна має природні ресурси та цінні метали на трильйони доларів. Наприклад: уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси, які зміцнять або Росію, або Україну та її союзників", - наголосив Грем.
Він підкреслив, що Україна - це "житниця" світу. Зокрема 50% продовольства до Африки надходить з України. "Ми можемо заробляти і мати економічні відносини з Україною, які для нас будуть дуже корисними. Так що Дональд Трамп хоче угоду, щоб повернути наші гроші, щоб ми збагатилися на рідкісні корисні копалини. Хороша угода для України і для нас. І він принесе мир", - резюмував Грем.
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Здесь я на 100% с ним согласен. Если будут заходить амер. инвесторы, то их больше интересуют ценные металлы, чем хавчик. Хавчиком они обеспечены и могут сами его поставлять на рынки, а вот драг. металлы это хорошие деньги и можно корпорациям сюда вкладывать инвест. Прибыль мин. +300%
А если зайдут Американские инвесторы, то нам и НАТО не надо, т.к. США не позволит потом, что бы велись какие то боевые действия на терр. куда были вложены млрд. дол. от американских корпораций.
Достаточно потом некоторым кораблям США стоять в акватории Чёрного моря возле Одессы, что бы обеспечить своих инвесторов от военнных действий в Украине.
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:26
Подібні заяви для нас вигідні, але це популізм предназначений для вух американців, щоб забезпечити їх політичну підтримку, яка дозволить збільшити виробництво і передачу зброї Україні.
З іншого боку, такі заявки ШКОДЯТЬ нам, бо в Україні є маса населення яке ПЕРЕКОНАНЕ що ХТОСЬ винен цій масі по 200 000 доларів на рило....
Суть в наступному
Вартість ресурсів порахована по принципу
ринкова ціна* кількість сировини..
Але у ринковій вартості сировини - левова частка це ЗАРПЛАТА яка витрачається на видобування цієї сировини...
Є сировина(енергоносії) в якій частка зарплати менша 10%
а є сировина в якій частка зарплати+податки - вища 70%....
От і виходить
Для того щоб ОТРИМАТИ на 7 трлн сировини - треба ВИТРАТИТИ на 5 трлн зарплати....
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