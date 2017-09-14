Додано: Нед 24 лис, 2024 16:16

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що обраний президент Дональд Трамп хоче укласти угодою з Україною, яка дозволить США збагатилися на рідкісні українські корисні копалини. Про це він сказав у коментарі телеканалу Fox News.Грем зазначив, що Україна - найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в країні є на $2-7 трильйона. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну з РФ. "Україна готова укласти угоду з нами, не з Росією, тому це в наших інтересах - забезпечити, щоб Росія не облаштувалася там", - пояснив конгресмен.За його словами, "війна в Україні ведеться через гроші", хоча ніхто не хоче про це говорити. "Україна має природні ресурси та цінні метали на трильйони доларів. Наприклад: уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси, які зміцнять або Росію, або Україну та її союзників", - наголосив Грем.Він підкреслив, що Україна - це "житниця" світу. Зокрема 50% продовольства до Африки надходить з України. "Ми можемо заробляти і мати економічні відносини з Україною, які для нас будуть дуже корисними. Так що Дональд Трамп хоче угоду, щоб повернути наші гроші, щоб ми збагатилися на рідкісні корисні копалини. Хороша угода для України і для нас. І він принесе мир", - резюмував Грем................................................................................Здесь я на 100% с ним согласен. Если будут заходить амер. инвесторы, то их больше интересуют ценные металлы, чем хавчик. Хавчиком они обеспечены и могут сами его поставлять на рынки, а вот драг. металлы это хорошие деньги и можно корпорациям сюда вкладывать инвест. Прибыль мин. +300%А если зайдут Американские инвесторы, то нам и НАТО не надо, т.к. США не позволит потом, что бы велись какие то боевые действия на терр. куда были вложены млрд. дол. от американских корпораций.Достаточно потом некоторым кораблям США стоять в акватории Чёрного моря возле Одессы, что бы обеспечить своих инвесторов от военнных действий в Украине.