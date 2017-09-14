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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11056110571105811059

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:01

  Дюрі-бачі написав:Тим часом в москалів так "не закінчуються гроші", що прийняли рішення: в разі СЗЧ мобілізований має повернути разову виплату за підписування контракту.

тю это логично, получил разовую выплату значит должен подохнуть, а не идти в сзч.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:04

  Xenon написав:Санкции!!! Экономика раши скоро развалится!! В раше закрылись все заводы и там некому работать!

За 3 місяці рф виробляє стільки ж зброї, скільки весь Євросоюз за рік, – Spiegel з посиланням на міністра оборони Німеччини Пісторіуса.

https://www.spiegel.de/politik/deutschl ... e098a001e8

так це ж оборонка - а що там в приватному та цивільному виробництві? в срср теж було щось схоже...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так а что, не получилось у Трампа за 24 часа, сразу после победы, закончить войну ?
И мы смеёмся над рашей безтолковой, когда сами не понимаем смысл выражений 24 часа))
Савок научил думать строго по линии и не научил мыслить людей более шире... :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:08

Путін поставив завдання своїм військам витіснити ЗСУ із Курської області до інавгурації Трампа — Зеленський

"Для Путіна найважливіше витіснити нас з Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами, все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витиснути до 20 січня наступного року. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює", — сказав Зеленський.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:09

  Дюрі-бачі написав:Тим часом в москалів так "не закінчуються гроші", що прийняли рішення: в разі СЗЧ мобілізований має повернути разову виплату за підписування контракту.

Та это, вроде, не столько про деньги, сколько про банальную логику: условия контракта не выполнены - деньги нужно вернуть. Ну и косвенно про общее число СОЧей.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:11

_hunter Але рішення прийнято тільки в листопаді 2024, як і скорочення виплат пораненим. Думаю будуть ще рішення в цьому ж дусі. А економити починають тільки тоді, коли вже кошти закінчуються
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:14

  Игорь Алексеевич написав: У них тактика не идти в лоб, а оставлять проход для отхода войск ЗСУ из города и с флангов выжимать к этому
можно сказати, але іще мінімум доба є.
Зара жмуть ще й велику новосілку.
роботіно їхнє.
Там вже не лишилось нічого.
Лиш підвал в школі.
Оріхів трудно буде обхватити,
і ще логістика через оріхів?) Скоріше переріжуть на гуляйпільське і новоселівку.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:16

Трамп хоче укласти "корисну" угоду з Україною – сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що обраний президент Дональд Трамп хоче укласти угодою з Україною, яка дозволить США збагатилися на рідкісні українські корисні копалини. Про це він сказав у коментарі телеканалу Fox News.
Грем зазначив, що Україна - найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в країні є на $2-7 трильйона. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну з РФ. "Україна готова укласти угоду з нами, не з Росією, тому це в наших інтересах - забезпечити, щоб Росія не облаштувалася там", - пояснив конгресмен.
За його словами, "війна в Україні ведеться через гроші", хоча ніхто не хоче про це говорити. "Україна має природні ресурси та цінні метали на трильйони доларів. Наприклад: уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси, які зміцнять або Росію, або Україну та її союзників", - наголосив Грем.
Він підкреслив, що Україна - це "житниця" світу. Зокрема 50% продовольства до Африки надходить з України. "Ми можемо заробляти і мати економічні відносини з Україною, які для нас будуть дуже корисними. Так що Дональд Трамп хоче угоду, щоб повернути наші гроші, щоб ми збагатилися на рідкісні корисні копалини. Хороша угода для України і для нас. І він принесе мир", - резюмував Грем.

https://aspi.com.ua/news/politika/tramp ... #gsc.tab=0

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Здесь я на 100% с ним согласен. Если будут заходить амер. инвесторы, то их больше интересуют ценные металлы, чем хавчик. Хавчиком они обеспечены и могут сами его поставлять на рынки, а вот драг. металлы это хорошие деньги и можно корпорациям сюда вкладывать инвест. Прибыль мин. +300%
А если зайдут Американские инвесторы, то нам и НАТО не надо, т.к. США не позволит потом, что бы велись какие то боевые действия на терр. куда были вложены млрд. дол. от американских корпораций.
Достаточно потом некоторым кораблям США стоять в акватории Чёрного моря возле Одессы, что бы обеспечить своих инвесторов от военнных действий в Украине.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:26

  Игорь Алексеевич написав:Грем зазначив, що Україна - найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в країні є на $2-7 трильйона. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну з РФ. "Україна готова укласти угоду з нами, не з Росією, тому це в наших інтересах - забезпечити, щоб Росія не облаштувалася там", - пояснив конгресмен.
Подібні заяви для нас вигідні, але це популізм предназначений для вух американців, щоб забезпечити їх політичну підтримку, яка дозволить збільшити виробництво і передачу зброї Україні.

З іншого боку, такі заявки ШКОДЯТЬ нам, бо в Україні є маса населення яке ПЕРЕКОНАНЕ що ХТОСЬ винен цій масі по 200 000 доларів на рило....

Суть в наступному
Вартість ресурсів порахована по принципу
ринкова ціна* кількість сировини..
Але у ринковій вартості сировини - левова частка це ЗАРПЛАТА яка витрачається на видобування цієї сировини...
Є сировина(енергоносії) в якій частка зарплати менша 10%
а є сировина в якій частка зарплати+податки - вища 70%....
От і виходить
Для того щоб ОТРИМАТИ на 7 трлн сировини - треба ВИТРАТИТИ на 5 трлн зарплати....
budivelnik
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