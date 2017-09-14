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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11057110581105911060>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:11

_hunter Але рішення прийнято тільки в листопаді 2024, як і скорочення виплат пораненим. Думаю будуть ще рішення в цьому ж дусі. А економити починають тільки тоді, коли вже кошти закінчуються
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:14

  Игорь Алексеевич написав: У них тактика не идти в лоб, а оставлять проход для отхода войск ЗСУ из города и с флангов выжимать к этому
можно сказати, але іще мінімум доба є.
Зара жмуть ще й велику новосілку.
роботіно їхнє.
Там вже не лишилось нічого.
Лиш підвал в школі.
Оріхів трудно буде обхватити,
і ще логістика через оріхів?) Скоріше переріжуть на гуляйпільське і новоселівку.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:16

Трамп хоче укласти "корисну" угоду з Україною – сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що обраний президент Дональд Трамп хоче укласти угодою з Україною, яка дозволить США збагатилися на рідкісні українські корисні копалини. Про це він сказав у коментарі телеканалу Fox News.
Грем зазначив, що Україна - найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в країні є на $2-7 трильйона. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну з РФ. "Україна готова укласти угоду з нами, не з Росією, тому це в наших інтересах - забезпечити, щоб Росія не облаштувалася там", - пояснив конгресмен.
За його словами, "війна в Україні ведеться через гроші", хоча ніхто не хоче про це говорити. "Україна має природні ресурси та цінні метали на трильйони доларів. Наприклад: уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси, які зміцнять або Росію, або Україну та її союзників", - наголосив Грем.
Він підкреслив, що Україна - це "житниця" світу. Зокрема 50% продовольства до Африки надходить з України. "Ми можемо заробляти і мати економічні відносини з Україною, які для нас будуть дуже корисними. Так що Дональд Трамп хоче угоду, щоб повернути наші гроші, щоб ми збагатилися на рідкісні корисні копалини. Хороша угода для України і для нас. І він принесе мир", - резюмував Грем.

https://aspi.com.ua/news/politika/tramp ... #gsc.tab=0

...............................................................................
Здесь я на 100% с ним согласен. Если будут заходить амер. инвесторы, то их больше интересуют ценные металлы, чем хавчик. Хавчиком они обеспечены и могут сами его поставлять на рынки, а вот драг. металлы это хорошие деньги и можно корпорациям сюда вкладывать инвест. Прибыль мин. +300%
А если зайдут Американские инвесторы, то нам и НАТО не надо, т.к. США не позволит потом, что бы велись какие то боевые действия на терр. куда были вложены млрд. дол. от американских корпораций.
Достаточно потом некоторым кораблям США стоять в акватории Чёрного моря возле Одессы, что бы обеспечить своих инвесторов от военнных действий в Украине.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:26

  Игорь Алексеевич написав:Грем зазначив, що Україна - найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в країні є на $2-7 трильйона. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну з РФ. "Україна готова укласти угоду з нами, не з Росією, тому це в наших інтересах - забезпечити, щоб Росія не облаштувалася там", - пояснив конгресмен.
Подібні заяви для нас вигідні, але це популізм предназначений для вух американців, щоб забезпечити їх політичну підтримку, яка дозволить збільшити виробництво і передачу зброї Україні.

З іншого боку, такі заявки ШКОДЯТЬ нам, бо в Україні є маса населення яке ПЕРЕКОНАНЕ що ХТОСЬ винен цій масі по 200 000 доларів на рило....

Суть в наступному
Вартість ресурсів порахована по принципу
ринкова ціна* кількість сировини..
Але у ринковій вартості сировини - левова частка це ЗАРПЛАТА яка витрачається на видобування цієї сировини...
Є сировина(енергоносії) в якій частка зарплати менша 10%
а є сировина в якій частка зарплати+податки - вища 70%....
От і виходить
Для того щоб ОТРИМАТИ на 7 трлн сировини - треба ВИТРАТИТИ на 5 трлн зарплати....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Для того щоб ОТРИМАТИ на 7 трлн сировини - треба ВИТРАТИТИ на 5 трлн зарплати....
Я думаю они уже всё хорошо посчитали. Первые признаки таких соглашений были при Еханурове, когда он согласился отдать для разработки инвесторам из США Черное море добычу. Просто не успели тогда всё подписать , т.к к Власти пришёл янык и всё похерел.
Тогда раша не отобрала бы Крым и не было бы войны, т.к. США моментом зашла бы своим флотом в Чёрное море для защиты своих корпораций.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 24 лис, 2024 16:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:33

За крок до перевороту думок©

  flyman написав:
  барабашов написав:
  Дюрі-бачі написав:Wirująświatła
Так от, як тільки знімуть перші 3-5 трл., так і тимчасово заморозять вклади / чи зроблять видачу по тисячі в день, а потім введуть комісії за зберігання грошей на рахунках, або примусову покупку облігацій. Все це ж проходили мсоскалі в 2022 з валютними вкладами ...
Але норд може і не знімати, якщо беруть модель Ердогана із вічною інфляцією.

Вопрос по поводу земли обетованной Акурта - когда там эта модель рухнет именно с гипером и зарплатой пачками банкнот? Пока курс у них 34.6 и это по сравнению с прошлым летом(25-29) не выглядит катастрофой.
Жопа с дикой инфляцией и ежедневным повышением цен у них закончилась этой зимой.

експеременти із пожвавленням ердоганоміки через низьку облікову ставку закінчилися її корекцією чи то на 50% чи 80%, на болотах поки що підкрадаються до 25%

То Ердоган воює 10р. з Україною, чи педерація?
Це на Ердогана страшні/потужні санкції наклали, чи на педерацію?
Що в Ердогана пішло не так?
Може ми це до педерації застосуємо? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:46

  Дюрі-бачі написав:_hunter Але рішення прийнято тільки в листопаді 2024, як і скорочення виплат пораненим. Думаю будуть ще рішення в цьому ж дусі. А економити починають тільки тоді, коли вже кошти закінчуються

Как думаете - до 25го они успеют закончиться? - или ещё на 2-3 недели в январе хватит?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 17:00

  Игорь Алексеевич написав:
  budivelnik написав:
  Игорь Алексеевич написав:Грем зазначив, що Україна - найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в країні є на $2-7 трильйона. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну з РФ. "Україна готова укласти угоду з нами, не з Росією, тому це в наших інтересах - забезпечити, щоб Росія не облаштувалася там", - пояснив конгресмен.
Подібні заяви для нас вигідні, але це популізм предназначений для вух американців, щоб забезпечити їх політичну підтримку, яка дозволить збільшити виробництво і передачу зброї Україні.

З іншого боку, такі заявки ШКОДЯТЬ нам, бо в Україні є маса населення яке ПЕРЕКОНАНЕ що ХТОСЬ винен цій масі по 200 000 доларів на рило....

Суть в наступному
Вартість ресурсів порахована по принципу
ринкова ціна* кількість сировини..
Але у ринковій вартості сировини - левова частка це ЗАРПЛАТА яка витрачається на видобування цієї сировини...
Є сировина(енергоносії) в якій частка зарплати менша 10%
а є сировина в якій частка зарплати+податки - вища 70%....
От і виходить
Для того щоб ОТРИМАТИ на 7 трлн сировини - треба ВИТРАТИТИ на 5 трлн зарплати....
Я думаю они уже всё хорошо посчитали. Первые признаки таких соглашений были при Еханурове, когда он согласился отдать для разработки инвесторам из США Черное море добычу. Просто не успели тогда всё подписать , т.к к Власти пришёл янык и всё похерел.
Тогда раша не отобрала бы Крым и не было бы войны, т.к. США моментом зашла бы своим флотом в Чёрное море для защиты своих корпораций.
Я ж не сперичаюсь по цифрам.....
Я про те, що ресурси тільки тоді отримують ринкову вартість коли видобуті і готові до продажу...
А те що в землі чи воді щось є - не говорить про те що воно ЩОСЬ коштує..
Тому- є така штука - ДОДАНА ВАРТІСТЬ
Так от видобування- це і є СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
і деколи вартість видобутку становить 100% вартості видобутого..
Прості приклади
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Одне діло
корінні родовища (представлені т.ч. жилами із вмістом золота 1…30 г/т)
й розсипи у вигляді алювію (вміст золота 0,5…50 г/м³).
Зовсім друге
Мінералами-носіями золота у власне золотих рудах Мужіївського родовища є: кварц, каолініт, барит, оксиди заліза. У середньому по родовищу масова частка золота в мінералах коливається:
у кварці від 0,01 г/т до 4 г/т;
у бариті від 2 г/т до 15 г/т;
у гідрооксидах заліза від 2 г/т до 5 г/т;
у каолініті, до 1-3 г/т.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 17:29

  Игорь Алексеевич написав:Грем зазначив, що Україна - найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в країні є на $2-7 трильйона. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну з РФ. "Україна готова укласти угоду з нами, не з Росією, тому це в наших інтересах - забезпечити, щоб Росія не облаштувалася там", - пояснив конгресмен.
золото полуботка (писдёшь). а до войны про эти ископаемые не знали? в 2014-2021 когда нас в нато не принимали не знали? Когда Крым глотали не знали? Пиарится на теме войны и больших денег. Всё что можно было добыть наши олигархи и так добывали. Разработка новых месторождений недешевое удовольствие. Тем более в чужой стране, где президента можно скинуть майданом и поменять правила игры.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 18:21

наступні вісім тижнів будуть найвідповідальнішими та найскла

Для України наступні вісім тижнів будуть найвідповідальнішими та найскладнішими після 1991 року. Посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що нашій країні потрібно розв'язати деякі питання до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, щоб завершити війну на своїх умовах.

"Повірте мені, моєму відчуттю: ці наступні вісім тижнів будуть найвідповідальнішими і найскладнішими в історії України після 1991 року. Тобто зараз треба вирішувати. Коли прийде день інавгурації, боюся, на той час уже буде рішення ухвалено й тоді нам буде складніше", - пояснив він.

Посол вважає, що не варто намагатися передбачити майбутнє. Він зазначив, що на перебіг війни в Україні з усіх союзників зможуть кардинально вплинути тільки США.


"Зараз уже пізно щось робити, і я особисто маю величезні сумніви, наприклад, що ця китайсько-бразильська ініціатива матиме якесь серйозне практичне продовження з огляду на те, що новий президент США фактично визначив тему російської війни проти України однією з небагатьох, якими він хоче займатися, вирішити якнайшвидше, протягом 24 годин завершити цю війну", - поділився він.

Посол додав, що українцям слід сприймати серйозно слова Трампа про завершення війни в Україні за 24 години. Він підкреслив, що нашій країні не потрібно шукати інших посередників, щоб кардинально змінити ситуацію.

"Я дуже сумніваюся, якщо чесно, хоча певний відсоток вірогідності існує, що він намагатиметься або захоче ділити ці лаври миротворця з кимось іншим, тим більше з Китаєм чи Бразилією - з ким завгодно", - сказав дипломат.


Україні потрібно зосередити дипломатичні, політичні та громадські зусилля на наступних восьми тижнях до інавгурації Трампа, заявив посол журналістам. Він вважає, що на думку нового президента США все ще можна вплинути:

"Усі можливі канали, які є - дипломатичні, політичні, родинні, громадські, релігійні, які завгодно - потрібно для того, щоб наша дипломатія працювала не лише у Вашингтоні, а насамперед у Мар-а-Лаго, у Флориді - там, де більшу частину часу проводить новообраний президент, - для того, щоб справді порушити те, що ми очікуємо, опрацювати там кілька сценаріїв, як це може бути. Тому що найгірше буде те, що дійсно якісь рішення будуть Україні нав'язані через нашу голову".
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