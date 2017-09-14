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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11057110581105911060

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 18:24

квітня на ці ракети можна не очікувати

В України після розпаду коаліції у Німеччині та обрання нового канцлера є всі шанси отримати далекобійні ракети Taurus, однак чекати доведеться довго. Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив Андрій Мельник, який раніше займав посаду посла України в Німеччині, а зараз є послом України в Бразилії.

Він вважає, що "Тауруси" в україни будуть, оскільки ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив про це неодноразово.

"Я не можу уявити за будь-яких розкладів цієї коаліції, навіть якщо соціал-демократи стануть у ній "молодшим партнером", що вони це заблокують. Але знову ж таки, це питання часу", - зазначив він.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 18:33

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:От читаю вашу дискусію/обговорення депозитів і... рука тягнеться забетонувати вклади дорогим Львівським бетоном))

играть сегодня с банками опасно. То фин.,то инфл, то могут задержать выдачу. Уж лучше в бетон и в аренду, всегда найдутся арендаторы и ежем. без головняка монеты поступают.

сночало надо потратиться на ремонт , дохуя , даже если сам прораб
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«В 2014 я лично видел российскую армию, которая зашла в Донбасс» Рассказ жителя Донецкой области



В этом видео все прекрасно

-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)

-- местные хомячки постоянно говорят, что "российских войск в 2014 году не было в Украине" (с) Ну "отойдите за поребрик", ну ходят с чисто российским оружием, ну открывают паспорт как в РФ. Но российских войск там нет. "Их там нет" (с)

-- приговор вообще песТня. УК УССР от 1961, шпионаж в пользу иностранного государства Украина

-- отжатые фуры. Letuasrock'у нужно сильно напрячься
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 24 лис, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 18:45

  Дюрі-бачі написав:Тим часом в москалів так "не закінчуються гроші", що прийняли рішення: в разі СЗЧ мобілізований має повернути разову виплату за підписування контракту.

там овер дохуя копалин , уголь
,нефть , газ,уран
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 18:49

  Дюрі-бачі написав:_hunter Але рішення прийнято тільки в листопаді 2024, як і скорочення виплат пораненим. Думаю будуть ще рішення в цьому ж дусі. А економити починають тільки тоді, коли вже кошти закінчуються

Ссылку можете?
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  #<1 ... 11057110581105911060
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