|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 24 лис, 2024 18:24
В України після розпаду коаліції у Німеччині та обрання нового канцлера є всі шанси отримати далекобійні ракети Taurus, однак чекати доведеться довго. Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив Андрій Мельник, який раніше займав посаду посла України в Німеччині, а зараз є послом України в Бразилії.
Він вважає, що "Тауруси" в україни будуть, оскільки ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив про це неодноразово.
"Я не можу уявити за будь-яких розкладів цієї коаліції, навіть якщо соціал-демократи стануть у ній "молодшим партнером", що вони це заблокують. Але знову ж таки, це питання часу", - зазначив він.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11252
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Нед 24 лис, 2024 18:33
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
От читаю вашу дискусію/обговорення депозитів і... рука тягнеться забетонувати вклади дорогим Львівським бетоном))
играть сегодня с банками опасно. То фин.,то инфл, то могут задержать выдачу. Уж лучше в бетон и в аренду, всегда найдутся арендаторы и ежем. без головняка монеты поступают.
сночало надо потратиться на ремонт , дохуя , даже если сам прораб
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3300
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 лис, 2024 18:42
«В 2014 я лично видел российскую армию, которая зашла в Донбасс» Рассказ жителя Донецкой области
В этом видео все прекрасно
-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)
-- местные хомячки постоянно говорят, что "российских войск в 2014 году не было в Украине" (с) Ну "отойдите за поребрик", ну ходят с чисто российским оружием, ну открывают паспорт как в РФ. Но российских войск там нет. "Их там нет" (с)
-- приговор вообще песТня. УК УССР от 1961, шпионаж в пользу иностранного государства Украина
-- отжатые фуры. Letuasrock'у нужно сильно напрячься
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 24 лис, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10677
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 24 лис, 2024 18:45
Дюрі-бачі написав:
Тим часом в москалів так "не закінчуються гроші", що прийняли рішення: в разі СЗЧ мобілізований має повернути разову виплату за підписування контракту.
там овер дохуя копалин , уголь
,нефть , газ,уран
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3300
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 лис, 2024 18:49
Дюрі-бачі написав:_hunter Але рішення прийнято тільки в листопаді 2024, як і скорочення виплат пораненим
. Думаю будуть ще рішення в цьому ж дусі. А економити починають тільки тоді, коли вже кошти закінчуються
Ссылку можете?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3300
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|74765
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|243727
|
|
|6076
|875315
|
|