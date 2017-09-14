RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11058110591106011061>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 18:24

квітня на ці ракети можна не очікувати

В України після розпаду коаліції у Німеччині та обрання нового канцлера є всі шанси отримати далекобійні ракети Taurus, однак чекати доведеться довго. Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив Андрій Мельник, який раніше займав посаду посла України в Німеччині, а зараз є послом України в Бразилії.

Він вважає, що "Тауруси" в україни будуть, оскільки ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив про це неодноразово.

"Я не можу уявити за будь-яких розкладів цієї коаліції, навіть якщо соціал-демократи стануть у ній "молодшим партнером", що вони це заблокують. Але знову ж таки, це питання часу", - зазначив він.
prodigy
 
Повідомлень: 11252
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«В 2014 я лично видел российскую армию, которая зашла в Донбасс» Рассказ жителя Донецкой области



В этом видео все прекрасно

-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)

-- местные хомячки постоянно говорят, что "российских войск в 2014 году не было в Украине" (с) Ну "отойдите за поребрик", ну ходят с чисто российским оружием, ну открывают паспорт как в РФ. Но российских войск там нет. "Их там нет" (с)

-- приговор вообще песТня. УК УССР от 1961, шпионаж в пользу иностранного государства Украина

-- отжатые фуры. Letuasrock'у нужно сильно напрячься
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 24 лис, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10679
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 18:49

  Дюрі-бачі написав:_hunter Але рішення прийнято тільки в листопаді 2024, як і скорочення виплат пораненим. Думаю будуть ще рішення в цьому ж дусі. А економити починають тільки тоді, коли вже кошти закінчуються

Ссылку можете?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3298
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 19:05

Vadim_
https://t.me/government_rus/16747
https://regulation.gov.ru/Regulation/Np ... aID=152665
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 29.07.22
Подякував: 736 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)

для "пересичных хунтеров" не изменится, им главное чтобы Шольц ежемесячно ПА500ойро наливал

что там сегодня, по Чернигову сильно прилетело?
Прохожий
 
Повідомлень: 13955
З нами з: 05.06.13
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1446 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 19:43

  Прохожий написав:
  pesikot написав:-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)

для "пересичных хунтеров" не изменится, им главное чтобы Шольц ежемесячно ПА500ойро наливал

что там сегодня, по Чернигову сильно прилетело?

Я тебя расстрою - наливают только пока язык учится
Выучил, не выучил - джобцентр вспоминает 80ти летний термин "остербайтеры"
И работа сразу находится под индивидуальное понимание музыки Гёте и стихов Бисмарка
барабашов
 
Повідомлень: 4535
З нами з: 16.06.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 19:46

  Прохожий написав:
  pesikot написав:-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)

для "пересичных хунтеров" не изменится, им главное чтобы Шольц ежемесячно ПА500ойро наливал

что там сегодня, по Чернигову сильно прилетело?

Трошки десь були вибухи

Не сильно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10679
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 19:47

  pesikot написав:
«В 2014 я лично видел российскую армию, которая зашла в Донбасс» Рассказ жителя Донецкой области



В этом видео все прекрасно

-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)

-- местные хомячки постоянно говорят, что "российских войск в 2014 году не было в Украине" (с) Ну "отойдите за поребрик", ну ходят с чисто российским оружием, ну открывают паспорт как в РФ. Но российских войск там нет. "Их там нет" (с)

-- приговор вообще песТня. УК УССР от 1961, шпионаж в пользу иностранного государства Украина

-- отжатые фуры. Letuasrock'у нужно сильно напрячься

Коткин - это халява на видео?
барабашов
 
Повідомлень: 4535
З нами з: 16.06.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 19:49

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  pesikot написав:-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)

для "пересичных хунтеров" не изменится, им главное чтобы Шольц ежемесячно ПА500ойро наливал

что там сегодня, по Чернигову сильно прилетело?

Я тебя расстрою - наливают только пока язык учится
Выучил, не выучил - джобцентр вспоминает 80ти летний термин "остербайтеры"
И работа сразу находится под индивидуальное понимание музыки Гёте и стихов Бисмарка

Шубохранилище, ты сейчас с кем разговаривал ?

Воскресный вечер заливки глаз по верхнему уровню, пошёл не по плану чи шо ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10679
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:06

  Дюрі-бачі написав:
  барабашов написав:когда там эта модель рухнет именно с гипером и зарплатой пачками банкнот?

Залежить від терпіння народу. Без революції вона може й 100 років протриматись.

Я за другое, не за революцию, флаг у них там и так красный.
Никакого ж кредитования ни промышленности, ни других секторов экономики у них же нет при таких ставках?
По рашке слышал что ипотека теперь у них чуть ли не 50% будет со всеми страховками, а это означает "здравствуй наш любимый валютными и не только ипотечниками 2014й год!", ну как вы за своих знакомых связавшихся с молодёжными жилищными программами рассказывали
Начнут ли герои СВО как титушня выкидывать на улицу ипотечников-фанатов СВО с георгиевскоколорадскими обойками и постельным???
барабашов
 
Повідомлень: 4535
З нами з: 16.06.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11058110591106011061>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74775
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243735
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 875323
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13078)
24.11.2024 18:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.