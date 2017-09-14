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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лис, 2024 18:24
В України після розпаду коаліції у Німеччині та обрання нового канцлера є всі шанси отримати далекобійні ракети Taurus, однак чекати доведеться довго. Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив Андрій Мельник, який раніше займав посаду посла України в Німеччині, а зараз є послом України в Бразилії.
Він вважає, що "Тауруси" в україни будуть, оскільки ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив про це неодноразово.
"Я не можу уявити за будь-яких розкладів цієї коаліції, навіть якщо соціал-демократи стануть у ній "молодшим партнером", що вони це заблокують. Але знову ж таки, це питання часу", - зазначив він.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 18:42
«В 2014 я лично видел российскую армию, которая зашла в Донбасс» Рассказ жителя Донецкой области
В этом видео все прекрасно
-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)
-- местные хомячки постоянно говорят, что "российских войск в 2014 году не было в Украине" (с) Ну "отойдите за поребрик", ну ходят с чисто российским оружием, ну открывают паспорт как в РФ. Но российских войск там нет. "Их там нет" (с)
-- приговор вообще песТня. УК УССР от 1961, шпионаж в пользу иностранного государства Украина
-- отжатые фуры. Letuasrock'у нужно сильно напрячься
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 24 лис, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 18:49
Дюрі-бачі написав:_hunter Але рішення прийнято тільки в листопаді 2024, як і скорочення виплат пораненим
. Думаю будуть ще рішення в цьому ж дусі. А економити починають тільки тоді, коли вже кошти закінчуються
Ссылку можете?
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Додано: Нед 24 лис, 2024 19:05
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Додано: Нед 24 лис, 2024 19:37
pesikot написав:
-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)
для "пересичных хунтеров" не изменится, им главное чтобы Шольц ежемесячно ПА500ойро наливал
что там сегодня, по Чернигову сильно прилетело?
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Додано: Нед 24 лис, 2024 19:43
Прохожий написав: pesikot написав:
-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)
для "пересичных хунтеров" не изменится, им главное чтобы Шольц ежемесячно ПА500ойро наливал
что там сегодня, по Чернигову сильно прилетело?
Я тебя расстрою - наливают только пока язык учится
Выучил, не выучил - джобцентр вспоминает 80ти летний термин "остербайтеры"
И работа сразу находится под индивидуальное понимание музыки Гёте и стихов Бисмарка
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Додано: Нед 24 лис, 2024 19:46
Прохожий написав: pesikot написав:
-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)
для "пересичных хунтеров" не изменится, им главное чтобы Шольц ежемесячно ПА500ойро наливал
что там сегодня, по Чернигову сильно прилетело?
Трошки десь були вибухи
Не сильно
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Додано: Нед 24 лис, 2024 19:47
pesikot написав:
«В 2014 я лично видел российскую армию, которая зашла в Донбасс» Рассказ жителя Донецкой области
В этом видео все прекрасно
-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)
-- местные хомячки постоянно говорят, что "российских войск в 2014 году не было в Украине" (с) Ну "отойдите за поребрик", ну ходят с чисто российским оружием, ну открывают паспорт как в РФ. Но российских войск там нет. "Их там нет" (с)
-- приговор вообще песТня. УК УССР от 1961, шпионаж в пользу иностранного государства Украина
-- отжатые фуры. Letuasrock'у нужно сильно напрячься
Коткин - это халява на видео?
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Додано: Нед 24 лис, 2024 19:49
барабашов написав:
Я тебя расстрою - наливают только пока язык учится
Прохожий написав: pesikot написав:
-- ну отжали, ну разграбили. "Для пересичных ничего не изменится" (с)
для "пересичных хунтеров" не изменится, им главное чтобы Шольц ежемесячно ПА500ойро наливал
что там сегодня, по Чернигову сильно прилетело?
Выучил, не выучил - джобцентр вспоминает 80ти летний термин "остербайтеры"
И работа сразу находится под индивидуальное понимание музыки Гёте и стихов Бисмарка
Шубохранилище, ты сейчас с кем разговаривал ?
Воскресный вечер заливки глаз по верхнему уровню, пошёл не по плану чи шо ...
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pesikot
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Додано: Нед 24 лис, 2024 20:06
Дюрі-бачі написав: барабашов написав:
когда там эта модель рухнет именно с гипером и зарплатой пачками банкнот?
Залежить від терпіння народу. Без революції вона може й 100 років протриматись.
Я за другое, не за революцию, флаг у них там и так красный.
Никакого ж кредитования ни промышленности, ни других секторов экономики у них же нет при таких ставках?
По рашке слышал что ипотека теперь у них чуть ли не 50% будет со всеми страховками, а это означает "здравствуй наш любимый валютными и не только ипотечниками 2014й год!", ну как вы за своих знакомых связавшихся с молодёжными жилищными программами рассказывали
Начнут ли герои СВО как титушня выкидывать на улицу ипотечников-фанатов СВО с георгиевскоколорадскими обойками и постельным???
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барабашов
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