|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 24 лис, 2024 20:12
барабашов написав:
Никакого ж кредитования ни промышленности, ни других секторов экономики у них же нет при таких ставках?
Чому нема: нормальне кредитування "для своїх" по програмах аналогічних до єОселі.
Сьогодні Мілов сказав, що москалі очікують, що через 3 роки буде половина бюджету йти на компенсування % по пільгових кредитах і ОВДП.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 736 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 лис, 2024 20:15
Бетон написав: Xenon написав:
Санкции!!! Экономика раши скоро развалится!! В раше закрылись все заводы и там некому работать!
мне STM писала, что рф скоро жопа.
а тут такое
Такое, какое? Они начали сраться в парламенте уже. Прям музыка для моих ушей
и все буквы моего ника с большой буквы - не лень капс лок держать - уважение ))) Вы главное (я прям боюсь сглазить) вторую итерацию в Польше не передумаете. Ибо у меня есть мысль, но на Вас интересно её проверить
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5353
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 лис, 2024 20:31
katso написав:
Ну да, блеф, но он такой себе, им есть еще куда ставки подымать - могут лупануть куда то ближе к западной границе и тут европейцам будет еще больший жимжим когда увидят что в их сторону летит что-то быстрое через космос - а какой заряд на борту и что целью Львов или Варшава пока не ясно
Нє, руским самим буде жим-жим пускати в західному напрмку кудась туда. Вони обовязково за тиждень передадть НАТО координати старта і траекторію польоту
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2072
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 лис, 2024 20:36
sashaqbl написав: katso написав:
Ну да, блеф, но он такой себе, им есть еще куда ставки подымать - могут лупануть куда то ближе к западной границе и тут европейцам будет еще больший жимжим когда увидят что в их сторону летит что-то быстрое через космос - а какой заряд на борту и что целью Львов или Варшава пока не ясно
Нє, руским самим буде жим-жим пускати в західному напрмку кудась туда. Вони обовязково за тиждень передадть НАТО координати старта і траекторію польоту
И без ядерная. Потому что в противном случае можно и из бункера не выйти.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5353
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 лис, 2024 20:40
Успіх написав:
От читаю вашу дискусію/обговорення депозитів і... рука тягнеться забетонувати вклади дорогим Львівським бетоном))
А як на рахунок донатів? Зима. Ночі довгі. Треба Мавік 3Т
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2072
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 лис, 2024 20:53
sashaqbl написав: katso написав:
Ну да, блеф, но он такой себе, им есть еще куда ставки подымать - могут лупануть куда то ближе к западной границе и тут европейцам будет еще больший жимжим когда увидят что в их сторону летит что-то быстрое через космос - а какой заряд на борту и что целью Львов или Варшава пока не ясно
Нє, руским самим буде жим-жим пускати в західному напрмку кудась туда. Вони обовязково за тиждень передадть НАТО координати старта і траекторію польоту
И снова возникает вопрос "а смысл?" - Днепр и без МБР бомбили. Вот какой-то Львов/Тернополь - то была бы "новость"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8692
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24
|74775
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|243737
|
|
|6076
|875325
|
|