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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11058110591106011061

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Никакого ж кредитования ни промышленности, ни других секторов экономики у них же нет при таких ставках?

Чому нема: нормальне кредитування "для своїх" по програмах аналогічних до єОселі.
Сьогодні Мілов сказав, що москалі очікують, що через 3 роки буде половина бюджету йти на компенсування % по пільгових кредитах і ОВДП.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:15

  Бетон написав:
  Xenon написав:Санкции!!! Экономика раши скоро развалится!! В раше закрылись все заводы и там некому работать!

За 3 місяці рф виробляє стільки ж зброї, скільки весь Євросоюз за рік, – Spiegel з посиланням на міністра оборони Німеччини Пісторіуса.

https://www.spiegel.de/politik/deutschl ... e098a001e8

мне STM писала, что рф скоро жопа.
а тут такое

Такое, какое? Они начали сраться в парламенте уже. Прям музыка для моих ушей :) и все буквы моего ника с большой буквы - не лень капс лок держать - уважение ))) Вы главное (я прям боюсь сглазить) вторую итерацию в Польше не передумаете. Ибо у меня есть мысль, но на Вас интересно её проверить :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Ну да, блеф, но он такой себе, им есть еще куда ставки подымать - могут лупануть куда то ближе к западной границе и тут европейцам будет еще больший жимжим когда увидят что в их сторону летит что-то быстрое через космос - а какой заряд на борту и что целью Львов или Варшава пока не ясно

Нє, руским самим буде жим-жим пускати в західному напрмку кудась туда. Вони обовязково за тиждень передадть НАТО координати старта і траекторію польоту
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:36

  sashaqbl написав:
  katso написав:Ну да, блеф, но он такой себе, им есть еще куда ставки подымать - могут лупануть куда то ближе к западной границе и тут европейцам будет еще больший жимжим когда увидят что в их сторону летит что-то быстрое через космос - а какой заряд на борту и что целью Львов или Варшава пока не ясно

Нє, руским самим буде жим-жим пускати в західному напрмку кудась туда. Вони обовязково за тиждень передадть НАТО координати старта і траекторію польоту

И без ядерная. Потому что в противном случае можно и из бункера не выйти.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:От читаю вашу дискусію/обговорення депозитів і... рука тягнеться забетонувати вклади дорогим Львівським бетоном))

А як на рахунок донатів? Зима. Ночі довгі. Треба Мавік 3Т
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:53

  sashaqbl написав:
  katso написав:Ну да, блеф, но он такой себе, им есть еще куда ставки подымать - могут лупануть куда то ближе к западной границе и тут европейцам будет еще больший жимжим когда увидят что в их сторону летит что-то быстрое через космос - а какой заряд на борту и что целью Львов или Варшава пока не ясно

Нє, руским самим буде жим-жим пускати в західному напрмку кудась туда. Вони обовязково за тиждень передадть НАТО координати старта і траекторію польоту

И снова возникает вопрос "а смысл?" - Днепр и без МБР бомбили. Вот какой-то Львов/Тернополь - то была бы "новость"...
_hunter
 
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  #<1 ... 11058110591106011061
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