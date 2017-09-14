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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11057110581105911060>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:От читаю вашу дискусію/обговорення депозитів і... рука тягнеться забетонувати вклади дорогим Львівським бетоном))

А як на рахунок донатів? Зима. Ночі довгі. Треба Мавік 3Т
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:53

  sashaqbl написав:
  katso написав:Ну да, блеф, но он такой себе, им есть еще куда ставки подымать - могут лупануть куда то ближе к западной границе и тут европейцам будет еще больший жимжим когда увидят что в их сторону летит что-то быстрое через космос - а какой заряд на борту и что целью Львов или Варшава пока не ясно

Нє, руским самим буде жим-жим пускати в західному напрмку кудась туда. Вони обовязково за тиждень передадть НАТО координати старта і траекторію польоту

И снова возникает вопрос "а смысл?" - Днепр и без МБР бомбили. Вот какой-то Львов/Тернополь - то была бы "новость"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:И снова возникает вопрос "а смысл?" - Днепр и без МБР бомбили. Вот какой-то Львов/Тернополь - то была бы "новость"...

Ну американці перейшли коричневу лінію - дозволили стріляти в узкіх. Їм треба бло відповісти, показати кіі вони круті. Основна аудиторія цього пуску - західна Європа і внутрішній споживач.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 21:21

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:И снова возникает вопрос "а смысл?" - Днепр и без МБР бомбили. Вот какой-то Львов/Тернополь - то была бы "новость"...

Ну американці перейшли коричневу лінію - дозволили стріляти в узкіх. Їм треба бло відповісти, показати кіі вони круті. Основна аудиторія цього пуску - західна Європа і внутрішній споживач.

Так я же про это: показать нужно было. Показательно раздамбив здание ВР, например. Или Ратушу на Площади рынок. А в результате показали какое-то недоразумение, что лучше бы не позорились показывая...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так я же про это: показать нужно было. Показательно раздамбив здание ВР, например. Или Ратушу на Площади рынок. А в результате показали какое-то недоразумение, что лучше бы не позорились показывая...

ВР стрьомно. Там Петріоти. Міг вийти пшик. Тоді було б не аналогавнєт, а якась хня, ка збивається Петріотом. Площа Ринок на 1000 км далі. Аналогавнєт міг не долетіти, розвалившись по дорозі. Тоже не дуже. А Дніпро чи Запоріжжя - ідеальні цілі.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ухти, візіонери
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В временно оккупированный Мариуполь вернулись около 67-70 тысяч ВПО — нардеп Ткаченко.

Из города уехали 200 000 мариупольцев, однако уже вскоре каждый третий вернулся обратно. В общей сложности на ВОТ вернулись примерно 150 000.

Среди причин такого решения, по словам нардепа, отсутствие помощи от государства, в частности, жилья, соцподдержки, работы.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі!
Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде.
Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!

Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.

Цікаво. Людина обрала інформаційний фронт замість демографічного. А чоловіка і сина в ЗСУ так і не відпустить...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 21:51

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Так я же про это: показать нужно было. Показательно раздамбив здание ВР, например. Или Ратушу на Площади рынок. А в результате показали какое-то недоразумение, что лучше бы не позорились показывая...

ВР стрьомно. Там Петріоти. Міг вийти пшик. Тоді було б не аналогавнєт, а якась хня, ка збивається Петріотом. Площа Ринок на 1000 км далі. Аналогавнєт міг не долетіти, розвалившись по дорозі. Тоже не дуже. А Дніпро чи Запоріжжя - ідеальні цілі.

Ну т.е. ни Европе толком ничего не показали ни отличий этого аналагавнета от того же Искандера. Т.е. - опять тот же вопрос: так на что же это был намёк?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 21:54

  Бетон написав:В временно оккупированный Мариуполь вернулись около 67-70 тысяч ВПО — нардеп Ткаченко.

Из города уехали 200 000 мариупольцев, однако уже вскоре каждый третий вернулся обратно. В общей сложности на ВОТ вернулись примерно 150 000.

Среди причин такого решения, по словам нардепа, отсутствие помощи от государства, в частности, жилья, соцподдержки, работы.


так норм, пенсионеров и тунеядцев пусть кормит рашка
smdtranz
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  #<1 ... 11057110581105911060>
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