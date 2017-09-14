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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лис, 2024 21:54
sashaqbl написав: fler написав:
Шановні форумчани, модератори і читачі!
Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде.
Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!
Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.
Цікаво. Людина обрала інформаційний фронт замість демографічного. А чоловіка і сина в ЗСУ так і не відпустить...
Может наконец "концы" на выезд нашли. А может очередной "инсайд" услышала - про моб-возраст
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Додано: Нед 24 лис, 2024 22:25
stm написав: Xenon написав:
Санкции!!! Экономика раши скоро развалится!! В раше закрылись все заводы и там некому работать!
мне STM писала, что рф скоро жопа.
а тут такое
Такое, какое? Они начали сраться в парламенте уже. Прям музыка для моих ушей
и все буквы моего ника с большой буквы - не лень капс лок держать - уважение ))) Вы главное (я прям боюсь сглазить) вторую итерацию в Польше не передумаете. Ибо у меня есть мысль, но на Вас интересно её проверить
Вы единственное существо женского пола здесь. Не хотелось бы вас потерять. Но, надеюсь, ФЛЕР вернётся.
Давайте, давайте проверять.
Вот вам мысль для затравки: а что, если в борщ добавить сладкий перец?
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Бетон
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Додано: Нед 24 лис, 2024 22:38
Бетон написав:
Вы единственное существо женского пола
здесь. Не хотелось бы вас потерять. Но, надеюсь, ФЛЕР вернётся.
Давайте, давайте проверять.
Та я вижу, что женщин здесь недолюбливают )
Жду-жду. Бдыгощ или Варшава. Держите меня в курсе.
Я пока перестроюсь на перспективных сельских ребят до 20 лет. Им здоровые мужики по 8-12штук$ каждый несут за надувные лодки и бумажные карты. Вот это молодые Боги Маркетинга. Один школьник так собрал с 10х 100штук за раз. И ни одного здорового лба не смутило что бумажная карта и лодка стоит дешевле. Надо ребенку в трениках сунуть пачку валюты )))
ПС: а если ещё продвинутая молодежь брала на крипто кошелек до ралли. Вообще, у нас уже есть перспективы Илона Маска и не одного )))
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Додано: Нед 24 лис, 2024 22:49
[quote="5792120:stm"][quote="5792119:Бетон"]
Та я вижу, что женщин здесь недолюбливают )
..... та думаю що онанизм творить і не такі витвіри думки ....
... не то що жінок , а й чоловіків зненавидиш .....
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холява
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Додано: Нед 24 лис, 2024 22:52
холява написав: stm написав: Бетон написав:
Та я вижу, что женщин здесь недолюбливают )
..... та думаю що онанизм творить і не такі витвіри думки ....
... не то що жінок , а й чоловіків зненавидиш .....
вам необязательно рассказывать всем про ваши проблемы.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 22:53
stm написав:
Им здоровые мужики по 8-12штук$ каждый несут за надувные лодки и бумажные карты. Вот это молодые Боги Маркетинга.
А могла б держава ці гроші офіційно отримать, але схоже нам потрібні Крупи, Борисови, прокурори-інваліди та хлопці в трєніках.
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Water
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Додано: Нед 24 лис, 2024 23:02
Water написав: stm написав:
Им здоровые мужики по 8-12штук$ каждый несут за надувные лодки и бумажные карты. Вот это молодые Боги Маркетинга.
А могла б держава ці гроші офіційно отримать, але схоже нам потрібні Крупи, Борисови, прокурори-інваліди та хлопці в трєніках.
И как так получается?!!! Крупы, Борисовы и молодежь в трениках наверное палками выбивает, а не сами умные, взрослые люди, которые точно знают как правильно государству поступить несут )
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stm
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Додано: Нед 24 лис, 2024 23:04
sashaqbl написав: Успіх написав:
От читаю вашу дискусію/обговорення депозитів і... рука тягнеться забетонувати вклади дорогим Львівським бетоном))
А як на рахунок донатів? Зима. Ночі довгі. Треба Мавік 3Т
Своїм
На пряму
То хоч знаю, що вони дійдуть, а не хтось буде в тих грошах лежати на дивані, як свиня!
Мої зараз працюють на мавіку доба-через-добу...
Шкода, що так і не створили з наших(хто їздив на навчання) групу ефпівішніків...
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Додано: Нед 24 лис, 2024 23:07
Бетон написав:
В временно оккупированный Мариуполь вернулись около 67-70 тысяч ВПО — нардеп Ткаченко.
Из города уехали 200 000 мариупольцев, однако уже вскоре каждый третий вернулся обратно. В общей сложности на ВОТ вернулись примерно 150 000.
Среди причин такого решения, по словам нардепа, отсутствие помощи от государства, в частности, жилья, соцподдержки, работы.
От цікаво
Чому подавши число тих хто повернувся - 150 000
Забув подати число тих хто виїхав - 5 000 000 ?
А от маріупольців дав як повернулись так і виїхали... ?
Такі маніпуляції відразу показують з чиїх рук дописувач годується або на кого працює..
ПС
Всі цифри і 5 млн виїхавших і 150 000 повернувшихся і 200 000 виїхавших з Маріуполя і 67-70000 повернувшихся в Маріуполь - взяті з однієї статті...
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