Water написав:Так держава шось розглядала с приводу депозиту, чи ні? Якщо у дорослих немає інших варіантів? І шо там з молодятами Ільницький-Мацква, перший кажуть у ЗСУ, а Мацква?
А у взрослых на ЛБЗ варианты вообще зашибись. Им тоже можно депозит рассмотреть или только страждущим вне смертельной опасности?
А ви усіх знаєте з паперовими мапами? Офіційне відрядження співробітника фірми з мільйонними щомісячними оборудками і наявні контракти з закордоном як? І Шлях тут також не конає. UPD: Студент закордонного ВНЗ сдуру в'їхав, а назад як? Офіційно ніяк, чому?
smdtranz написав:так а мясо куда девалось? поголовье было, как тут писали, по фиг знает сколько миллионов, а купить было нечего ладно, телики не производили, но коровы-то не в космос улетали после забоя ?
поголовье было на бумаге. Масштаб приписок кто-то исследовал? Приписки всем были выгодны. При неэффективном хозяйстве неважно поголовье, важно сколько доезжало до полок магазинов. Я до 12 лет жил в селе и мясо каждый день мы не ели, это была роскошь. Не смотря на наличие живности как своей так и колхозной. ........
Есть и другое, которое было популярно ы 1991 перед референдумом. Всё украинское мясо распределялось не на 50 млн. жителей Украины, а на 290 млн. граждан СССР. А вы в селе не ели каждый день мясо по достаточно простой причине, по которой и сегодня многие не едят каждый день мясо и рыбу, тем более, красную, и ещё значительно реже едят красную икру - денег не хватает.
Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.
ЛАД написав:А вы в селе не ели каждый день мясо по достаточно простой причине, по которой и сегодня многие не едят каждый день мясо и рыбу, тем более, красную, и ещё значительно реже едят красную икру - денег не хватает.
какие деньги в селе? откуда им там взяться... на них только инструменты, одежду, хлеб и конфеты покупали. По мясу свою живность каждый день колоть не станешь, курицу сьедали за 5 минут (ртов было много). Когда кололи свинью приходила куча соседей за кусочком мяса. Бесплатно. Потом когда они кололи приходили мы. Шоб кололи корову я не помню, их сдавали живым весом, в основном старых и больных. Я говяжий бульон попробовал уже в городе.