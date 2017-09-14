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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1105911060110611106211063>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:28

  Water написав:Так держава шось розглядала с приводу депозиту, чи ні? Якщо у дорослих немає інших варіантів? І шо там з молодятами Ільницький-Мацква, перший кажуть у ЗСУ, а Мацква?

А у взрослых на ЛБЗ варианты вообще зашибись. Им тоже можно депозит рассмотреть или только страждущим вне смертельной опасности?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:36

  stm написав:
  Water написав:Так держава шось розглядала с приводу депозиту, чи ні? Якщо у дорослих немає інших варіантів? І шо там з молодятами Ільницький-Мацква, перший кажуть у ЗСУ, а Мацква?

А у взрослых на ЛБЗ варианты вообще зашибись. Им тоже можно депозит рассмотреть или только страждущим вне смертельной опасности?

А ви усіх знаєте з паперовими мапами? Офіційне відрядження співробітника фірми з мільйонними щомісячними оборудками і наявні контракти з закордоном як? І Шлях тут також не конає.
UPD: Студент закордонного ВНЗ сдуру в'їхав, а назад як? Офіційно ніяк, чому?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:42

БУТУСОВ мочить внутрішнього ворога

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:42

  Бетон написав: ...а что, если в борщ добавить сладкий перец?


Я - добавляю (самым крайним протушивая). Вкусно будет также, если добавлять и сахарную свеклу к красной.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:45

  Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:так а мясо куда девалось? поголовье было, как тут писали, по фиг знает сколько миллионов, а купить было нечего
ладно, телики не производили, но коровы-то не в космос улетали после забоя ?
поголовье было на бумаге. Масштаб приписок кто-то исследовал? Приписки всем были выгодны. При неэффективном хозяйстве неважно поголовье, важно сколько доезжало до полок магазинов. Я до 12 лет жил в селе и мясо каждый день мы не ели, это была роскошь. Не смотря на наличие живности как своей так и колхозной.
........

Есть и другое, которое было популярно ы 1991 перед референдумом. Всё украинское мясо распределялось не на 50 млн. жителей Украины, а на 290 млн. граждан СССР.
А вы в селе не ели каждый день мясо по достаточно простой причине, по которой и сегодня многие не едят каждый день мясо и рыбу, тем более, красную, и ещё значительно реже едят красную икру - денег не хватает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:48

  Дюрі-бачі написав:Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.

Поки сонце зійде, роса очі виїсть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:49

  Дюрі-бачі написав:Тим часом в москалів так "не закінчуються гроші", що прийняли рішення: в разі СЗЧ мобілізований має повернути разову виплату за підписування контракту.

Це не про гроші, а про ріст кількості СЗЧ в рф.
Незрозуміло навіщо якесь рішення? Подібні моменти повинні бути узгоджені в самому контракті.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:51

  Vadim_ написав:...........
С конца 70-х не припомню что бы не было телевизоров в культтоварах але з грошима у рабочих було кепсько , зп 100 . а с мебелью были очереди и запись

Запись была на импортную мебель (ГДР, Югославия), советская была.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:54

  ЛАД написав:А вы в селе не ели каждый день мясо по достаточно простой причине, по которой и сегодня многие не едят каждый день мясо и рыбу, тем более, красную, и ещё значительно реже едят красную икру - денег не хватает.
какие деньги в селе? откуда им там взяться... на них только инструменты, одежду, хлеб и конфеты покупали. По мясу свою живность каждый день колоть не станешь, курицу сьедали за 5 минут (ртов было много). Когда кололи свинью приходила куча соседей за кусочком мяса. Бесплатно. Потом когда они кололи приходили мы. Шоб кололи корову я не помню, их сдавали живым весом, в основном старых и больных. Я говяжий бульон попробовал уже в городе.

вот фильм про сталинскую эпоху, гляньте если интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=uhLCW92vr_Y
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 00:07, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:54

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:С конца 70-х не припомню что бы не было телевизоров в культтоварах
так они и стоили 500-700 рупий, как мотоцикл.
Мотоцикл «Минск» — 330 руб. Мотоцикл «Восход-2М» — 420 руб. Мотоцикл «Иж Планета-3» — 560 руб
на телевизерах власть решила нагреть руки. ничего на 500 рупий внутри не было.

Сколько стоили ТВ, уже не помню, недёшево, тем не менее, у всех они были.
ЛАД
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  #<1 ... 1105911060110611106211063>
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