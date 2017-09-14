Бетон написав:В временно оккупированный Мариуполь вернулись около 67-70 тысяч ВПО — нардеп Ткаченко.
Из города уехали 200 000 мариупольцев, однако уже вскоре каждый третий вернулся обратно. В общей сложности на ВОТ вернулись примерно 150 000.
Среди причин такого решения, по словам нардепа, отсутствие помощи от государства, в частности, жилья, соцподдержки, работы.
До 2022 року 85-90% жителів Марика були явними або прихованими ватниками. Напевно це було найбільш ватне місто в Україні. Думаю, з України важко порахувати скільки саме повернулося. Дофіга. Серед причин повернення соціально - економічні проблеми не головні.
fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі! Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде. Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!
Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.
fler, Ваше решение вызвано подозрением, что форум здесь антиукраинский? Даже поверхностный обзор сообщений здесь вызывает уверенность, что не все хорошо здесь с озвучиванием своих мыслей участниками, среди которых уже осталось слишком мало людей, которые реально независимы и способны сделать выводы из разных событий в Украине, воюющей с росийской бандитской властью.
У участников нет своих мыслей, как это бывает на реальных форумных площадках. Здесь работники финанс.уа занимаются ретрансляцией информационного мусора как из квази-украинских, так и из российских желтых помоек. Дискуссий практически нет, весь конструктив касательно генерации, анализа различных способов нанести кремлю поражение активно удаляется.
Вероятно тик-ток является лучшей площадкой на сегодня для дискуссии на интересующие всех темы.
ЛАД написав:Сколько стоили ТВ, уже не помню, недёшево, тем не менее, у всех они были.
нит. в том селе о котором я говорю телек и телефон были по пальцам пересчитать у кого. По вечерам к нам приходили соседи смотреть программу время. Очень неудобно, телек стоял в моей комнате. "У всех" они были к концу 80х. и то не уверен. Разве что ч/б ламповые 1-2 поколения с галетным переключателем у большинства.
Vadim_ написав:В военгородке?, у нас тоже в военгородке Авиаторское был иной ассортимент чем в гастрономе или продуктах
[youtube]5aIY5QPQT0E[/youtu..]
1. Это агитка. В союзных агитках всё выглядело примерно так же. 2. В начале 80-х (видео 1984 г.) и у нас было относительно неплохо. 3. В ГДР было слишком наглядное сравнение с ФРГ. Не в пользу ГДР. Но нельзя было допустить слишком уж большой разницы. При населении около 17 млн. Союз мог позволить себе лучшее обеспечение ГДР, чем было в самом Союзе.
Vadim_ написав:.......... Пошукайте на ютюбе интервью Б.Немцова , в начале 90 -х они не знали чем и как кормить нарот, ножки буша они вспоминают очень неохоче,соромляться - великий нарот а жрачка от американцев
"ножки буша" в начале 90-х, если помните, были и у нас.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 25 лис, 2024 00:15, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:И без ядерная. Потому что в противном случае можно и из бункера не выйти.
Бункерний дід це типовий маньяк. В маніяків три групи мотивів 1. Самоствердження 2. Заміщення 3. Самовиправдання Так от з мотиву самоствердження буде і ядерка.
Старческая агрессия – психическое расстройство, возникающее вследствие органических изменений в головном мозге. Из-за патологических процессов в сосудах и нарушения обмена веществ нейроны не получают достаточно питания и начинают отмирать, что приводит к деградации когнитивных функций. А сбои в нейромедиаторных системах, в частности серотонинергической и дофаминергической, меняют эмоциональный фон.
В ряде случаев приступы агрессии в пожилом возрасте – побочный эффект принимаемых лекарств. Вызвать расстройство психики могут гормональные препараты, кортикостероиды, антидепрессанты, некоторые антибиотики. Поэтому назначения всех пациентов, которые размещаются на проживание в частный дом престарелых, пересматривает и корректирует высококвалифицированный врач-геронтолог.
был бы маньяком давно бы применил. имхо. точнее его бы сняло окружение, кому охота быть уничтоженным со своими богатствами из-за деда шизика? а так ему колят нужные препараты и он как собака на поводке, агрессивен но строго под контролем. Если дед настоящий что он на препаратах без сомнений. Помните новогоднюю шею, как к одной голове пришили другое туловище? наверное так хорошо себя чувствовал что обращение не мог записать. https://www.youtube.com/watch?v=evlkrcW1pNo
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 00:29, всього редагувалось 3 разів.
stm написав:И без ядерная. Потому что в противном случае можно и из бункера не выйти.
Бункерний дід це типовий маньяк. В маніяків три групи мотивів 1. Самоствердження 2. Заміщення 3. Самовиправдання Так от з мотиву самоствердження буде і ядерка.
Старческая агрессия – психическое расстройство, возникающее вследствие органических изменений в головном мозге. Из-за патологических процессов в сосудах и нарушения обмена веществ нейроны не получают достаточно питания и начинают отмирать, что приводит к деградации когнитивных функций. А сбои в нейромедиаторных системах, в частности серотонинергической и дофаминергической, меняют эмоциональный фон.
В ряде случаев приступы агрессии в пожилом возрасте – побочный эффект принимаемых лекарств. Вызвать расстройство психики могут гормональные препараты, кортикостероиды, антидепрессанты, некоторые антибиотики. Поэтому назначения всех пациентов, которые размещаются на проживание в частный дом престарелых, пересматривает и корректирует высококвалифицированный врач-геронтолог.
был бы маньяком давно бы применил. имхо.
вам всем кажется, во всём виноват один обезумевший маньяк. все эти действия разрабатываются огромной группой. это тщательно планируемые операции. все много раз пытались приплести како-то удар или операцию к датам. проанализируйте картину в целом по стране - удары ведутся перманентно, в разное время, планово без привязки к датам или эмоциям. маньяк может городить что угодно. там есть какая-то цель. и это не нато, не денацификация и прочая лабуда.