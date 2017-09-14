RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11060110611106211063>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:56

  Бетон написав:В временно оккупированный Мариуполь вернулись около 67-70 тысяч ВПО — нардеп Ткаченко.

Из города уехали 200 000 мариупольцев, однако уже вскоре каждый третий вернулся обратно. В общей сложности на ВОТ вернулись примерно 150 000.

Среди причин такого решения, по словам нардепа, отсутствие помощи от государства, в частности, жилья, соцподдержки, работы.

До 2022 року 85-90% жителів Марика були явними або прихованими ватниками.
Напевно це було найбільш ватне місто в Україні.
Думаю, з України важко порахувати скільки саме повернулося.
Дофіга.
Серед причин повернення соціально - економічні проблеми не головні.
UA
 
Повідомлень: 9059
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:57

  fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі!
Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде.
Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!

Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.


fler, Ваше решение вызвано подозрением, что форум здесь антиукраинский? Даже поверхностный обзор сообщений здесь вызывает уверенность, что не все хорошо здесь с озвучиванием своих мыслей участниками, среди которых уже осталось слишком мало людей, которые реально независимы и способны сделать выводы из разных событий в Украине, воюющей с росийской бандитской властью.

У участников нет своих мыслей, как это бывает на реальных форумных площадках. Здесь работники финанс.уа занимаются ретрансляцией информационного мусора как из квази-украинских, так и из российских желтых помоек. Дискуссий практически нет, весь конструктив касательно генерации, анализа различных способов нанести кремлю поражение активно удаляется.

Вероятно тик-ток является лучшей площадкой на сегодня для дискуссии на интересующие всех темы.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:00

  ЛАД написав:Сколько стоили ТВ, уже не помню, недёшево, тем не менее, у всех они были.
нит. в том селе о котором я говорю телек и телефон были по пальцам пересчитать у кого. По вечерам к нам приходили соседи смотреть программу время. Очень неудобно, телек стоял в моей комнате. "У всех" они были к концу 80х. и то не уверен. Разве что ч/б ламповые 1-2 поколения с галетным переключателем у большинства.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25831
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:05

  stm написав:И без ядерная. Потому что в противном случае можно и из бункера не выйти.

Бункерний дід це типовий маньяк.
В маніяків три групи мотивів
1. Самоствердження
2. Заміщення
3. Самовиправдання
Так от з мотиву самоствердження буде і ядерка.
UA
 
Повідомлень: 9059
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:12

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:В военгородке?, у нас тоже в военгородке Авиаторское был иной ассортимент чем в гастрономе или продуктах

[youtube]5aIY5QPQT0E[/youtu..]

1. Это агитка. В союзных агитках всё выглядело примерно так же.
2. В начале 80-х (видео 1984 г.) и у нас было относительно неплохо.
3. В ГДР было слишком наглядное сравнение с ФРГ. Не в пользу ГДР. Но нельзя было допустить слишком уж большой разницы. При населении около 17 млн. Союз мог позволить себе лучшее обеспечение ГДР, чем было в самом Союзе.

  Vadim_ написав:..........
Пошукайте на ютюбе интервью Б.Немцова , в начале 90 -х они не знали чем и как кормить нарот, ножки буша они вспоминают очень неохоче,соромляться - великий нарот а жрачка от американцев
"ножки буша" в начале 90-х, если помните, были и у нас.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 25 лис, 2024 00:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31468
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:14

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:так они и стоили 500-700 рупий, как мотоцикл.
Мотоцикл «Минск» — 330 руб. Мотоцикл «Восход-2М» — 420 руб. Мотоцикл «Иж Планета-3» — 560 руб
на телевизерах власть решила нагреть руки. ничего на 500 рупий внутри не было.

Сколько стоили ТВ, уже не помню, недёшево, тем не менее, у всех они были.

600 Славутич
650 Электрон
800 Горизонт
Цветные 62 см.
Рассрочка была, потому и были почти у всех.
UA
 
Повідомлень: 9059
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:16

  UA написав:
  stm написав:И без ядерная. Потому что в противном случае можно и из бункера не выйти.

Бункерний дід це типовий маньяк.
В маніяків три групи мотивів
1. Самоствердження
2. Заміщення
3. Самовиправдання
Так от з мотиву самоствердження буде і ядерка.

Старческая агрессия – психическое расстройство, возникающее вследствие органических изменений в головном мозге. Из-за патологических процессов в сосудах и нарушения обмена веществ нейроны не получают достаточно питания и начинают отмирать, что приводит к деградации когнитивных функций. А сбои в нейромедиаторных системах, в частности серотонинергической и дофаминергической, меняют эмоциональный фон.

В ряде случаев приступы агрессии в пожилом возрасте – побочный эффект принимаемых лекарств. Вызвать расстройство психики могут гормональные препараты, кортикостероиды, антидепрессанты, некоторые антибиотики. Поэтому назначения всех пациентов, которые размещаются на проживание в частный дом престарелых, пересматривает и корректирует высококвалифицированный врач-геронтолог.

был бы маньяком давно бы применил. имхо. точнее его бы сняло окружение, кому охота быть уничтоженным со своими богатствами из-за деда шизика? а так ему колят нужные препараты и он как собака на поводке, агрессивен но строго под контролем. Если дед настоящий что он на препаратах без сомнений. Помните новогоднюю шею, как к одной голове пришили другое туловище? наверное так хорошо себя чувствовал что обращение не мог записать. https://www.youtube.com/watch?v=evlkrcW1pNo
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 00:29, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25831
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:17

  Ой+ написав:
  Успіх написав:Але і нерухомість зараз по дурній ціні...


Купа варіантів за $20 тис. Дніпро стає одним із надешевших міст країни по вартості житла — скільки тут коштують квартири https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/deshev ... 68779.html
Мінімалізм за $12 500
Смартквартира за $13 000

Харьков уже давно стал. Ничего удивительного.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31468
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:21

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:С конца 70-х не припомню что бы не было телевизоров в культтоварах
так они и стоили 500-700 рупий, как мотоцикл.
Мотоцикл «Минск» — 330 руб. Мотоцикл «Восход-2М» — 420 руб. Мотоцикл «Иж Планета-3» — 560 руб
на телевизерах власть решила нагреть руки. ничего на 500 рупий внутри не было.

Сколько стоили ТВ, уже не помню, недёшево, тем не менее, у всех они были.

ч.б. ламповий десь до 200, потім появився дефіцита, кольоровий десь біля 700, сумасшедші дєньгі на той час
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37349
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:28

  Wirująświatła написав:
  UA написав:
  stm написав:И без ядерная. Потому что в противном случае можно и из бункера не выйти.

Бункерний дід це типовий маньяк.
В маніяків три групи мотивів
1. Самоствердження
2. Заміщення
3. Самовиправдання
Так от з мотиву самоствердження буде і ядерка.

Старческая агрессия – психическое расстройство, возникающее вследствие органических изменений в головном мозге. Из-за патологических процессов в сосудах и нарушения обмена веществ нейроны не получают достаточно питания и начинают отмирать, что приводит к деградации когнитивных функций. А сбои в нейромедиаторных системах, в частности серотонинергической и дофаминергической, меняют эмоциональный фон.

В ряде случаев приступы агрессии в пожилом возрасте – побочный эффект принимаемых лекарств. Вызвать расстройство психики могут гормональные препараты, кортикостероиды, антидепрессанты, некоторые антибиотики. Поэтому назначения всех пациентов, которые размещаются на проживание в частный дом престарелых, пересматривает и корректирует высококвалифицированный врач-геронтолог.

был бы маньяком давно бы применил. имхо.

вам всем кажется, во всём виноват один обезумевший маньяк.
все эти действия разрабатываются огромной группой. это тщательно планируемые операции.
все много раз пытались приплести како-то удар или операцию к датам. проанализируйте картину в целом по стране - удары ведутся перманентно, в разное время, планово без привязки к датам или эмоциям.
маньяк может городить что угодно.
там есть какая-то цель. и это не нато, не денацификация и прочая лабуда.

что кацапам на самом деле нужно?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3947
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11060110611106211063>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74832
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243799
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 875458
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13076)
24.11.2024 18:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.