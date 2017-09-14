Додано: Пон 25 лис, 2024 00:16

UA написав: stm написав: И без ядерная. Потому что в противном случае можно и из бункера не выйти. И без ядерная. Потому что в противном случае можно и из бункера не выйти.

Бункерний дід це типовий маньяк.

В маніяків три групи мотивів

1. Самоствердження

2. Заміщення

3. Самовиправдання

Так от з мотиву самоствердження буде і ядерка. Бункерний дід це типовий маньяк.В маніяків три групи мотивів1. Самоствердження2. Заміщення3. СамовиправданняТак от з мотиву самоствердження буде і ядерка.

Старческая агрессия – психическое расстройство, возникающее вследствие органических изменений в головном мозге. Из-за патологических процессов в сосудах и нарушения обмена веществ нейроны не получают достаточно питания и начинают отмирать, что приводит к деградации когнитивных функций. А сбои в нейромедиаторных системах, в частности серотонинергической и дофаминергической, меняют эмоциональный фон.



В ряде случаев приступы агрессии в пожилом возрасте – побочный эффект принимаемых лекарств. Вызвать расстройство психики могут гормональные препараты, кортикостероиды, антидепрессанты, некоторые антибиотики. Поэтому назначения всех пациентов, которые размещаются на проживание в частный дом престарелых, пересматривает и корректирует высококвалифицированный врач-геронтолог.

был бы маньяком давно бы применил. имхо. точнее его бы сняло окружение, кому охота быть уничтоженным со своими богатствами из-за деда шизика? а так ему колят нужные препараты и он как собака на поводке, агрессивен но строго под контролем. Если дед настоящий что он на препаратах без сомнений. Помните новогоднюю шею, как к одной голове пришили другое туловище? наверное так хорошо себя чувствовал что обращение не мог записать.