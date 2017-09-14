Бетон написав:вам всем кажется, во всём виноват один обезумевший маньяк.
я этого не говорил. путин управляемая кем то кукла.
Бетон написав:что кацапам на самом деле нужно?
к тысяче конспирологий добавлю еще одну. Две группы борятся за трон. У одних мумия путина, во время "спецоперации" мумию снимать не станут, это равносильно проигрышу. Пока идёт война эта группа остаётся у власти. В этой группе ковальчук и чемезов. Через ростех идут госзаказы на оборонку, украсть там можно огого. с 4й минуты https://www.svoboda.org/a/chemezov-pjet ... 94646.html
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 00:44, всього редагувалось 2 разів.
katso написав:смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы,
на западе в 50-80х особых технологий тоже не было, собиралось всё вручную но и дефицита не было, в рыночной экономике компании хотели заработать, поэтому выпускали быт.технику в достаточном количестве. В ссср львиная доля ресурсов шла на оборонку, кроме того то ли рук то ли мозгов нехватало, то лииполитбюро не считало быт.технику чем то необходимым для советского человека. Моё мнение бюджет расходовали неэффективно. Вместо быт.техники стройки века. И воровство широко присутствовало, тянули всё что могли.
Это да. Но, мы почему то все время сравниваем СССР с Западом, собственно как и во времена СССР. А давайте сравним с Востоком - где тогда была Индия, Турция, Иран, Китай, какая у них тогда была техника и оборонка, кто может назвать позитивные и негативные стороны легковых автомобилей и магнитофонов их тогдашнего производства? Лучше они были чем Маяк и Жигули? А сейчас эти страны огого - они смогли, а СССР нет.
Бетон написав:вам всем кажется, во всём виноват один обезумевший маньяк. все эти действия разрабатываются огромной группой. это тщательно планируемые операции. все много раз пытались приплести како-то удар или операцию к датам. проанализируйте картину в целом по стране - удары ведутся перманентно, в разное время, планово без привязки к датам или эмоциям. маньяк может городить что угодно. там есть какая-то цель. и это не нато, не денацификация и прочая лабуда.
что кацапам на самом деле нужно?
парадигмальність, 3 полярний світ, 2 на 1 по колу, ізоляціоністи vs глобалісти vs комунокитай і ще різні відтінки сірого
як варіант перемоги:
Востаннє редагувалось flyman в Пон 25 лис, 2024 00:42, всього редагувалось 1 раз.
katso написав:А давайте сравним с Востоком - где тогда была Индия, Турция, Иран, Китай, какая у них тогда была техника и оборонка
вообще не представляю. С востока ехали ткани и фарфор. С Индии еще медикаменты.
и такое сравнение было бы некорректно. Ментально украинцы, русские, белорусы, прибалты ориентировались на запад. Были в моде джинсы, техника, западные рок/поп группы, авто - то чего советским людям реально не хватало. Было ли это нужно китайцу, афганцу, иранцу, индусу в 80е? очень сомневаюсь. До эры тв они жили в средневековье. а некоторые до сих пор так живут.
Советским людям было нужно то что потреблялось на западе (за среднюю азию не уверен). поэтому и сравнение с Западом. Какой смысл сравнения с индейцами, ссср был 1й по территории и по природным ресурсам в мире. А хороших магнитол/авто наделать не мог.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 01:02, всього редагувалось 3 разів.
Бетон написав:вам всем кажется, во всём виноват один обезумевший маньяк. все эти действия разрабатываются огромной группой. это тщательно планируемые операции. все много раз пытались приплести како-то удар или операцию к датам. проанализируйте картину в целом по стране - удары ведутся перманентно, в разное время, планово без привязки к датам или эмоциям. маньяк может городить что угодно. там есть какая-то цель. и это не нато, не денацификация и прочая лабуда.
что кацапам на самом деле нужно?
Хуйло безыдейный. В их обществе идеи шовинизма/империализма не новы. Хуйло просто использует их слабость с целью войти в историю как найвеличниший правитель т.е. самоутвердится. Уверяю, что чувство опасности у него снижено. Вариантов что хуйло самоуспокоится нет. Уберут его скорее всего изнутри.