RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11060110611106211063

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:33

  Бетон написав:вам всем кажется, во всём виноват один обезумевший маньяк.
я этого не говорил. путин управляемая кем то кукла.
  Бетон написав:что кацапам на самом деле нужно?
к тысяче конспирологий добавлю еще одну. Две группы борятся за трон. У одних мумия путина, во время "спецоперации" мумию снимать не станут, это равносильно проигрышу. Пока идёт война эта группа остаётся у власти. В этой группе ковальчук и чемезов. Через ростех идут госзаказы на оборонку, украсть там можно огого. с 4й минуты https://www.svoboda.org/a/chemezov-pjet ... 94646.html
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 00:44, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25831
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:40

  Wirująświatła написав:
  katso написав:смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы,
на западе в 50-80х особых технологий тоже не было, собиралось всё вручную но и дефицита не было, в рыночной экономике компании хотели заработать, поэтому выпускали быт.технику в достаточном количестве. В ссср львиная доля ресурсов шла на оборонку, кроме того то ли рук то ли мозгов нехватало, то лииполитбюро не считало быт.технику чем то необходимым для советского человека. Моё мнение бюджет расходовали неэффективно. Вместо быт.техники стройки века. И воровство широко присутствовало, тянули всё что могли.


Это да. Но, мы почему то все время сравниваем СССР с Западом, собственно как и во времена СССР. А давайте сравним с Востоком - где тогда была Индия, Турция, Иран, Китай, какая у них тогда была техника и оборонка, кто может назвать позитивные и негативные стороны легковых автомобилей и магнитофонов их тогдашнего производства? Лучше они были чем Маяк и Жигули? А сейчас эти страны огого - они смогли, а СССР нет.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1299
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:41

  Бетон написав:вам всем кажется, во всём виноват один обезумевший маньяк.
все эти действия разрабатываются огромной группой. это тщательно планируемые операции.
все много раз пытались приплести како-то удар или операцию к датам. проанализируйте картину в целом по стране - удары ведутся перманентно, в разное время, планово без привязки к датам или эмоциям.
маньяк может городить что угодно.
там есть какая-то цель. и это не нато, не денацификация и прочая лабуда.

что кацапам на самом деле нужно?

парадигмальність, 3 полярний світ, 2 на 1 по колу, ізоляціоністи vs глобалісти vs комунокитай і ще різні відтінки сірого


як варіант перемоги:
Востаннє редагувалось flyman в Пон 25 лис, 2024 00:42, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37349
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:42

  katso написав:А давайте сравним с Востоком - где тогда была Индия, Турция, Иран, Китай, какая у них тогда была техника и оборонка
вообще не представляю. С востока ехали ткани и фарфор. С Индии еще медикаменты.

и такое сравнение было бы некорректно. Ментально украинцы, русские, белорусы, прибалты ориентировались на запад. Были в моде джинсы, техника, западные рок/поп группы, авто - то чего советским людям реально не хватало. Было ли это нужно китайцу, афганцу, иранцу, индусу в 80е? очень сомневаюсь. До эры тв они жили в средневековье. а некоторые до сих пор так живут.

Советским людям было нужно то что потреблялось на западе (за среднюю азию не уверен). поэтому и сравнение с Западом. Какой смысл сравнения с индейцами, ссср был 1й по территории и по природным ресурсам в мире. А хороших магнитол/авто наделать не мог.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 01:02, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25831
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:48

  Бетон написав:вам всем кажется, во всём виноват один обезумевший маньяк.
все эти действия разрабатываются огромной группой. это тщательно планируемые операции.
все много раз пытались приплести како-то удар или операцию к датам. проанализируйте картину в целом по стране - удары ведутся перманентно, в разное время, планово без привязки к датам или эмоциям.
маньяк может городить что угодно.
там есть какая-то цель. и это не нато, не денацификация и прочая лабуда.

что кацапам на самом деле нужно?

Хуйло безыдейный.
В их обществе идеи шовинизма/империализма не новы.
Хуйло просто использует их слабость с целью войти в историю как найвеличниший правитель т.е. самоутвердится.
Уверяю, что чувство опасности у него снижено.
Вариантов что хуйло самоуспокоится нет.
Уберут его скорее всего изнутри.
UA
 
Повідомлень: 9059
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 01:00

  Игорь Алексеевич написав:Трамп хоче укласти "корисну" угоду з Україною – сенатор Грем
..................

Всё это надо было начинать делать ещё 10 лет назад.
Или ещё раньше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31468
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11060110611106211063
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74832
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243799
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 875458
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13076)
24.11.2024 18:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.