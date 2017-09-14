Додано: Пон 25 лис, 2024 01:40

Мотоцикл «Минск» — 330 руб. Мотоцикл «Восход-2М» — 420 руб. Мотоцикл «Иж Планета-3» — 560 руб[/quote]на телевизерах власть решила нагреть руки. ничего на 500 рупий внутри не было.[/quote]

Сколько стоили ТВ, уже не помню, недёшево, тем не менее, у всех они были.[/quote]

600 Славутич

650 Электрон

800 Горизонт

Цветные 62 см.

Рассрочка была, потому и были почти у всех.[/quote]

И были уже при Лёне

Прокат телевизоров это называлось за 7-8руб в мес.

Гостью из будущего и ТАСС уполномочен заявить со Спортлото82 смотрели в гостях и у одноклассников только по цветному ламповому телику с сенсорными кнопками каналов

Львовские или наши с Днепра они были - не помню.

Думаю основная проблема была в кинескопах и как только начали их штамповать массово без брака то и ЦВ телевизоры начали раздавать населению через телеателье - пропаганда была важнее барышей.