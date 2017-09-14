Бетон написав:вам всем кажется, во всём виноват один обезумевший маньяк. все эти действия разрабатываются огромной группой. это тщательно планируемые операции. все много раз пытались приплести како-то удар или операцию к датам. проанализируйте картину в целом по стране - удары ведутся перманентно, в разное время, планово без привязки к датам или эмоциям. маньяк может городить что угодно. там есть какая-то цель. и это не нато, не денацификация и прочая лабуда.
что кацапам на самом деле нужно?
Хуйло безыдейный. В их обществе идеи шовинизма/империализма не новы. Хуйло просто использует их слабость с целью войти в историю как найвеличниший правитель т.е. самоутвердится. Уверяю, что чувство опасности у него снижено. Вариантов что хуйло самоуспокоится нет. Уберут его скорее всего изнутри.
Бетон написав:вам всем кажется, во всём виноват один обезумевший маньяк. все эти действия разрабатываются огромной группой. это тщательно планируемые операции. все много раз пытались приплести како-то удар или операцию к датам. проанализируйте картину в целом по стране - удары ведутся перманентно, в разное время, планово без привязки к датам или эмоциям. маньяк может городить что угодно. там есть какая-то цель. и это не нато, не денацификация и прочая лабуда.
что кацапам на самом деле нужно?
Хуйло безыдейный. В их обществе идеи шовинизма/империализма не новы. Хуйло просто использует их слабость с целью войти в историю как найвеличниший правитель т.е. самоутвердится. Уверяю, что чувство опасности у него снижено. Вариантов что хуйло самоуспокоится нет. Уберут его скорее всего изнутри.
Он ведь не один. И, да, когда главу мафии убирает свой и становится новым главой мафии - это самый бескровный вариант. Но пока нет таких...
UA написав:Хуйло безыдейный. В их обществе идеи шовинизма/империализма не новы. Хуйло просто использует их слабость с целью войти в историю как найвеличниший правитель т.е. самоутвердится. Уверяю, что чувство опасности у него снижено. Вариантов что хуйло самоуспокоится нет. Уберут его скорее всего изнутри.
Почему многие думают что это раша (хуйло) играет эту игру? А не то , что это игру играет Китай+сателиты, а раша просто инструмент?
Мотоцикл «Минск» — 330 руб. Мотоцикл «Восход-2М» — 420 руб. Мотоцикл «Иж Планета-3» — 560 руб[/quote]на телевизерах власть решила нагреть руки. ничего на 500 рупий внутри не было.[/quote] Сколько стоили ТВ, уже не помню, недёшево, тем не менее, у всех они были.[/quote] 600 Славутич 650 Электрон 800 Горизонт Цветные 62 см. Рассрочка была, потому и были почти у всех.[/quote] И были уже при Лёне Прокат телевизоров это называлось за 7-8руб в мес. Гостью из будущего и ТАСС уполномочен заявить со Спортлото82 смотрели в гостях и у одноклассников только по цветному ламповому телику с сенсорными кнопками каналов Львовские или наши с Днепра они были - не помню. Думаю основная проблема была в кинескопах и как только начали их штамповать массово без брака то и ЦВ телевизоры начали раздавать населению через телеателье - пропаганда была важнее барышей.
Бетон написав:В временно оккупированный Мариуполь вернулись около 67-70 тысяч ВПО — нардеп Ткаченко. Из города уехали 200 000 мариупольцев, однако уже вскоре каждый третий вернулся обратно. В общей сложности на ВОТ вернулись примерно 150 000. Среди причин такого решения, по словам нардепа, отсутствие помощи от государства, в частности, жилья, соцподдержки, работы.
От цікаво Чому подавши число тих хто повернувся - 150 000 Забув подати число тих хто виїхав - 5 000 000 ?
А от маріупольців дав як повернулись так і виїхали... ?
Такі маніпуляції відразу показують з чиїх рук дописувач годується або на кого працює..
ПС Всі цифри і 5 млн виїхавших і 150 000 повернувшихся і 200 000 виїхавших з Маріуполя і 67-70000 повернувшихся в Маріуполь - взяті з однієї статті...
5 млн. ВПО это далеко не только выехавшие с ВОТ. Там и такого количества населения не было. Очень много выехавших с неоккупированных территорий. Так же, как и среди выехавших на Запад.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 25 лис, 2024 02:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:А вы в селе не ели каждый день мясо по достаточно простой причине, по которой и сегодня многие не едят каждый день мясо и рыбу, тем более, красную, и ещё значительно реже едят красную икру - денег не хватает.
какие деньги в селе? откуда им там взяться... на них только инструменты, одежду, хлеб и конфеты покупали. По мясу свою живность каждый день колоть не станешь, курицу сьедали за 5 минут (ртов было много). Когда кололи свинью приходила куча соседей за кусочком мяса. Бесплатно. Потом когда они кололи приходили мы. Шоб кололи корову я не помню, их сдавали живым весом, в основном старых и больных. Я говяжий бульон попробовал уже в городе.
ЛАД написав:Сколько стоили ТВ, уже не помню, недёшево, тем не менее, у всех они были.
нит. в том селе о котором я говорю телек и телефон были по пальцам пересчитать у кого. По вечерам к нам приходили соседи смотреть программу время. Очень неудобно, телек стоял в моей комнате. "У всех" они были к концу 80х. и то не уверен. Разве что ч/б ламповые 1-2 поколения с галетным переключателем у большинства.
Уж даже не представляю себе, в какой глухомани вы жили. И всё же, хоть примерно, сколько вам лет? Чтобы помнить хотя бы начало 80-х, вам должно быть уже под 50.
Wirująświatła написав:к тысяче конспирологий добавлю еще одну. Две группы борятся за трон. У одних мумия путина, во время "спецоперации" мумию снимать не станут, это равносильно проигрышу. Пока идёт война эта группа остаётся у власти. В этой группе ковальчук и чемезов. Через ростех идут госзаказы на оборонку, украсть там можно огого. с 4й минуты https://www.svoboda.org/a/chemezov-pjet ... 94646.html
А в мене проста версія. І Меркель нещодавно її опосередковано підтверджує. Вона каже, що пуйло був одержимим сересером і для нього це найбільша геополітична трагедія століття. Це підтверджує той факт, як зараз на росії дрочать на сталіна. Хоча його злочини навіть у самому сересері засудили. Тож головна мрія (місія) була його відновити. А без України це ніяк. А з Україною - там уже й Білорусь та Молдова йдуть автоматом. І Грузія від гріха подалі швидко вступає. А якщо Грузія, то Вірменія також не має вибору, бо вона опиняється оточена ворожими блоками, і Турція з Азербайджаном для неї ще гірше. В середній Азії за погодженням з Китаєм можливо також погрозами когось приєднують. І ось СеРеСеРе 2.0 готовий. Пуйло поважно займає пост довічного генсека та вождя народів і цим знімає ганебну для себе необхідність обнулення посади президента (обнулення було якраз запасним планом, не таким почесним)