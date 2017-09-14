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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11061110621106311064

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 02:32

  UA написав:
  Бетон написав:В временно оккупированный Мариуполь вернулись около 67-70 тысяч ВПО — нардеп Ткаченко.

Из города уехали 200 000 мариупольцев, однако уже вскоре каждый третий вернулся обратно. В общей сложности на ВОТ вернулись примерно 150 000.

Среди причин такого решения, по словам нардепа, отсутствие помощи от государства, в частности, жилья, соцподдержки, работы.

До 2022 року 85-90% жителів Марика були явними або прихованими ватниками.
Напевно це було найбільш ватне місто в Україні.
Думаю, з України важко порахувати скільки саме повернулося.
Дофіга.
Серед причин повернення соціально - економічні проблеми не головні.

вата не вата - если жить негде, и даже общаг 40х-50х годов от ММК Ильича не осталось целых, то зиму с ноября по март там в палатке от шойгуйского мчс-а не протянешь, не Анталия, мороз и 100% влажность добьют
Значит картинка разрушения Марика фабами и добрыми бурятскими танкистами немного приукрашена руинами и сожжёнными кварталами и главное есть за что(рубли) тратиться в магазинах на жизнь
барабашов
 
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