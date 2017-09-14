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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11062110631106411065>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 02:32

  UA написав:
  Бетон написав:В временно оккупированный Мариуполь вернулись около 67-70 тысяч ВПО — нардеп Ткаченко.

Из города уехали 200 000 мариупольцев, однако уже вскоре каждый третий вернулся обратно. В общей сложности на ВОТ вернулись примерно 150 000.

Среди причин такого решения, по словам нардепа, отсутствие помощи от государства, в частности, жилья, соцподдержки, работы.

До 2022 року 85-90% жителів Марика були явними або прихованими ватниками.
Напевно це було найбільш ватне місто в Україні.
Думаю, з України важко порахувати скільки саме повернулося.
Дофіга.
Серед причин повернення соціально - економічні проблеми не головні.

вата не вата - если жить негде, и даже общаг 40х-50х годов от ММК Ильича не осталось целых, то зиму с ноября по март там в палатке от шойгуйского мчс-а не протянешь, не Анталия, мороз и 100% влажность добьют
Значит картинка разрушения Марика фабами и добрыми бурятскими танкистами немного приукрашена руинами и сожжёнными кварталами и главное есть за что(рубли) тратиться в магазинах на жизнь
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 03:16


Вторая ссылка у меня не открывается даже через VPN, а по первой речь о выплатах за ранение.
Это изменение размеров (в какую сторону?) или их раньше вообще не было?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 03:55

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Сколько стоили ТВ, уже не помню, недёшево, тем не менее, у всех они были.
нит. в том селе о котором я говорю телек и телефон были по пальцам пересчитать у кого. По вечерам к нам приходили соседи смотреть программу время. Очень неудобно, телек стоял в моей комнате. "У всех" они были к концу 80х. и то не уверен. Разве что ч/б ламповые 1-2 поколения с галетным переключателем у большинства.

Уж даже не представляю себе, в какой глухомани вы жили.
И всё же, хоть примерно, сколько вам лет? Чтобы помнить хотя бы начало 80-х, вам должно быть уже под 50.
возраст не имеет значения, в последний раз я там был в 2002 и единственное отличие от 1985 цветной ТВ с пультом и 3мя программами вместо 2х. Моб.связи там не было даже NMT. 200 км от москвы.

просто вы жили в индустриальном центре, а я видел совок не сильно отличавшийся от довоенного. Из благ ТВ, телефон и холодильник. В магазине пусто. Когда привозили хлеб (1 вид черный почему то кислый) его сразу разбирали. Ближайшие школа 5 км больница 30 км ЖД станция где-то так же. Общественный транспорт отсутствовал. Надо было договариваться чтобы забрали/привезли. Прикольно было с ЖД билетами, предварительной кассы не было, ехали на станцию, а там как повезет. Билеты по прибытию. Я в 10 лет мог уехать в Москву сам, а кто то из родителей следующим поездом. Но обычно договаривались с проводниками.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 04:20

  Wirująświatła написав:какие деньги в селе? откуда им там взяться... на них только инструменты, одежду, хлеб и конфеты покупали. По мясу свою живность каждый день колоть не станешь, курицу сьедали за 5 минут (ртов было много). Когда кололи свинью приходила куча соседей за кусочком мяса. Бесплатно. Потом когда они кололи приходили мы.

Не знаю де це ви так бідували.
Молока, сиру було повно.
мясо? Теж не памятаю нехватки. Птахи дома було повно а ще робочі з птахофабрики крали.
Єдине шо це свиней зїдали повністю) і повністю значить, повністю.
Не їли тільки жовч і копита з ратиць.
Даж перепрошую паньство, фекальні кишки зїдали) навєрно пережитки голодніших часів. Приучені так були.
Свиню я й зараз можу сам зарізати і перобити до вечора до куска. Окрім відкладеного мяса на коптіння.
Копченого в нас було багато, почеревина вирізка, передні свині ноги.
Фруктів не було заморських, мандаринки під новий рік, перший незрілий банан я років в 12 попробував.
І дефіцит по рибі був в селі окрім оселедців і тюльки. Ставова риба була сезонною.
Хліб був не важний, зате його було багато.
Хлібом я малий свиней годував. Давали по 2 буханки в руки, то 4 -5 раз ставав
В чергу на день.
Пива не було, портилось швидко. Вина шмурдякового вистачало, добре в мою родину завозили лиш з кишинева як і хороші цукерки.
Не сказав б шо верни мене в той час і в село я б голодав)
сушей не було , но я того не люблю.
Єдине за чим б тоскував це за гранатовим соком, ананасами, італійськими ковбасами чилійським вином і метаксою)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 08:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это изменение размеров (в какую сторону?) или их раньше вообще не было?

Було 3 млн всім, а стало від 100 тис. до 3 млн. залежно від важкості.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 09:15

  The_Rebel написав:А в мене проста версія. І Меркель нещодавно її опосередковано підтверджує. Вона каже, що пуйло був одержимим сересером і для нього це найбільша геополітична трагедія століття.

А що фрау ще може сказати? Який варіант?
Те, що вона разом з пу будували свої імперії... І по суті мовчазно поділили між собою!
З даної точки - ЄС був фактично німецькою імперією. Колега Мортимер прямим текстом вказував: Німеччина без жодного пострілу захопила Європу.
(Правда, постріли були -- Югославії...).
Різниця лише, що Німеччина це робила цивілізовано і ЄС є цивілізовані імперією. А рфія, м'яко кажучи, не зовсім.

Але. Прийшов час, коли що потужність Німеччини (ЄС), що оркостану почали занадто заважати більш потужним Штатам, Китаю. Конкурентна боротьба.
Пішов зворотній відкат.

Який сересере2.0?)))
Сучасна рфі капіталістична країна.
А до розширення ринків... прагнуть всі країни. Більш потужні можуть дозволити неринкові засоби.
Про рфію, Німеччину вище вказав.
Аналогічно інші: Китай робить що? Прагне китайську імперію))
Туреччина османську))
Британія)) і т.д.
Обгортки тільки різні..

Не стільки бажання путенів прагнуть, постійно прагнуть розширення ринку, а самі ринки, власники капіталу вимагають розширення. А все поділено, все чиєсь, когось, в тому числі і ринки збуту. Конкурентна боротьба. За ресурси для росту свого капіталу, ринку.
Коли цивілізовані інструменти-методи закінчуються, то переходять до варварських. Фізичних знищень, захоплень.

Як на мене, то версія -- після Чечні рфія остаточно допетрила, що краще воювати не на своїх теренах, а на чужих. Правда, от з курською обл. невдобно)) вийшло. Да і українські безпілотники з ракетами замість партизанів теж неочікуванкою стали.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 25 лис, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 09:45

  Banderlog написав:Не знаю де це ви так бідували.
Молока, сиру було повно.
по тем временам и меркам (середина 80х) считалось что то село живёт лучше райцентра, где зарплаты были копеечные а в магазинах только неликвид. Я не ездил (в 12 уже переехали в Украину) а пацаны постарше (13-14) ездили в москву на шоппинг, шото везли на продажу, там были знакомые кто это покупал, взамен везли то что надо селу. Молока, яиц, творога навалом. Мясо когда кого-то заколят, может раз в месяц. Со свиньи делали тушонку, но то больше жир чем мясо. Овец тоже держали, стригли но шоб кололи не помню. Баранина считалось жесткой и с запахом. Наверное живым весом сдавали.

и шо в середине 80х у вас в селе у всех были телевизер, стиралка, магнитофон, телефон? не верю (с). На всё село 2 мотоцикла и их хозяева ставали почти элитой, могли отвезти/привезти со станции или в больницу. Авто в селе не было ни у кого, даже запорожца. Да и кто бы его там ремонтировал, где брали бы запчасти. Телега была, грузовая и для людей, а коней не было - дорого их содержать зимой. Сено, дрова заготавливали сами. Потом трактор привозил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Який сересере2.0?)))
Сучасна рфі капіталістична країна.




и запад ему в этом помог

https://www.youtube.com/shorts/_tDd4mpWNFM
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 09:51

  ЛАД написав:5 млн. ВПО это далеко не только выехавшие с ВОТ. Там и такого количества населения не было. Очень много выехавших с неоккупированных территорий. Так же, как и среди выехавших на Запад.

Для ВПО у нас фактично немає підтримки, тому повернення тих у кого житло вціліло на окуповані території не виглядає дивним. Потужні управлінці, за три роки не зробили майже нічого щоб хоч якось вирішити проблему тих хто втратив житло. Взяти хоча б вовину тисячу, за яку можна було б з нуля десь на західній Україні побудувати містечко для переселенців, але ж це не так сильно вплине на рейтинги. Навіть маленька Грузія зрозуміла що це базова потреба і треба щось вирішувати з житлом для переселенців.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 09:53

  барабашов написав:Мотоцикл «Минск» — 330 руб. Мотоцикл «Восход-2М» — 420 руб. Мотоцикл «Иж Планета-3» — 560 руб
на телевизерах власть решила нагреть руки. ничего на 500 рупий внутри не было.[/quote]
Сколько стоили ТВ, уже не помню, недёшево, тем не менее, у всех они были.[/quote]
600 Славутич
650 Электрон
800 Горизонт
Цветные 62 см.
Рассрочка была, потому и были почти у всех.[/quote]
И были уже при Лёне
Прокат телевизоров это называлось за 7-8руб в мес.
Гостью из будущего и ТАСС уполномочен заявить со Спортлото82 смотрели в гостях и у одноклассников только по цветному ламповому телику с сенсорными кнопками каналов
Львовские или наши с Днепра они были - не помню.
Думаю основная проблема была в кинескопах и как только начали их штамповать массово без брака то и ЦВ телевизоры начали раздавать населению через телеателье - пропаганда была важнее барышей.[/quote]
в мене ТВ вже 2 роки як не вмикався, все через інет
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