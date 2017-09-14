Додано: Пон 25 лис, 2024 09:45

Banderlog написав: Не знаю де це ви так бідували.

Молока, сиру було повно. Не знаю де це ви так бідували.Молока, сиру було повно.

по тем временам и меркам (середина 80х) считалось что то село живёт лучше райцентра, где зарплаты были копеечные а в магазинах только неликвид. Я не ездил (в 12 уже переехали в Украину) а пацаны постарше (13-14) ездили в москву на шоппинг, шото везли на продажу, там были знакомые кто это покупал, взамен везли то что надо селу. Молока, яиц, творога навалом. Мясо когда кого-то заколят, может раз в месяц. Со свиньи делали тушонку, но то больше жир чем мясо. Овец тоже держали, стригли но шоб кололи не помню. Баранина считалось жесткой и с запахом. Наверное живым весом сдавали.и шо в середине 80х у вас в селе у всех были телевизер, стиралка, магнитофон, телефон? не верю (с). На всё село 2 мотоцикла и их хозяева ставали почти элитой, могли отвезти/привезти со станции или в больницу. Авто в селе не было ни у кого, даже запорожца. Да и кто бы его там ремонтировал, где брали бы запчасти. Телега была, грузовая и для людей, а коней не было - дорого их содержать зимой. Сено, дрова заготавливали сами. Потом трактор привозил.