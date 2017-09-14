Banderlog написав:

Wirująświatła написав: какие деньги в селе? откуда им там взяться... на них только инструменты, одежду, хлеб и конфеты покупали. По мясу свою живность каждый день колоть не станешь, курицу сьедали за 5 минут (ртов было много). Когда кололи свинью приходила куча соседей за кусочком мяса. Бесплатно. Потом когда они кололи приходили мы. какие деньги в селе? откуда им там взяться... на них только инструменты, одежду, хлеб и конфеты покупали. По мясу свою живность каждый день колоть не станешь, курицу сьедали за 5 минут (ртов было много). Когда кололи свинью приходила куча соседей за кусочком мяса. Бесплатно. Потом когда они кололи приходили мы.

Не знаю де це ви так бідували.Молока, сиру було повно.мясо? Теж не памятаю нехватки. Птахи дома було повно а ще робочі з птахофабрики крали.Єдине шо це свиней зїдали повністю) і повністю значить, повністю.Не їли тільки жовч і копита з ратиць.Даж перепрошую паньство, фекальні кишки зїдали) навєрно пережитки голодніших часів. Приучені так були.Свиню я й зараз можу сам зарізати і перобити до вечора до куска. Окрім відкладеного мяса на коптіння.Копченого в нас було багато, почеревина вирізка, передні свині ноги.Фруктів не було заморських, мандаринки під новий рік, перший незрілий банан я років в 12 попробував.І дефіцит по рибі був в селі окрім оселедців і тюльки. Ставова риба була сезонною.Хліб був не важний, зате його було багато.Хлібом я малий свиней годував. Давали по 2 буханки в руки, то 4 -5 раз стававВ чергу на день.Пива не було, портилось швидко. Вина шмурдякового вистачало, добре в мою родину завозили лиш з кишинева як і хороші цукерки.Не сказав б шо верни мене в той час і в село я б голодав)сушей не було , но я того не люблю.Єдине за чим б тоскував це за гранатовим соком, ананасами, італійськими ковбасами чилійським вином і метаксою)