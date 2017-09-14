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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лис, 2024 09:53
detroytred написав:
Який сересере2.0?)))
Сучасна рфі капіталістична країна.
вот именно. суть ссср в том что рф содержала "братские республики". Есть такой феномен если "ребенка" содержать до 30 (цифра условная) далее сам себя он обеспечить не сможет. Может поэтому мы в долгах по горло. 2й феномен при совке рсфср жила беднее Прибалтов, Украины, Белоруссии. Когда мы переехали в Украину многие завидовали, думали здесь почти рай. Те кто жил на Урале про такую нищету рассказывали, что сложно поверить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 25 лис, 2024 09:58, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 25 лис, 2024 09:55
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
какие деньги в селе? откуда им там взяться... на них только инструменты, одежду, хлеб и конфеты покупали. По мясу свою живность каждый день колоть не станешь, курицу сьедали за 5 минут (ртов было много). Когда кололи свинью приходила куча соседей за кусочком мяса. Бесплатно. Потом когда они кололи приходили мы.
Не знаю де це ви так бідували.
Молока, сиру було повно.
мясо? Теж не памятаю нехватки. Птахи дома було повно а ще робочі з птахофабрики крали.
Єдине шо це свиней зїдали повністю) і повністю значить, повністю.
Не їли тільки жовч і копита з ратиць.
Даж перепрошую паньство, фекальні кишки зїдали) навєрно пережитки голодніших часів. Приучені так були.
Свиню я й зараз можу сам зарізати і перобити до вечора до куска. Окрім відкладеного мяса на коптіння.
Копченого в нас було багато, почеревина вирізка, передні свині ноги.
Фруктів не було заморських, мандаринки під новий рік, перший незрілий банан я років в 12 попробував.
І дефіцит по рибі був в селі окрім оселедців і тюльки. Ставова риба була сезонною.
Хліб був не важний, зате його було багато.
Хлібом я малий свиней годував. Давали по 2 буханки в руки, то 4 -5 раз ставав
В чергу на день.
Пива не було, портилось швидко. Вина шмурдякового вистачало, добре в мою родину завозили лиш з кишинева як і хороші цукерки.
Не сказав б шо верни мене в той час і в село я б голодав)
сушей не було , но я того не люблю.
Єдине за чим б тоскував це за гранатовим соком, ананасами, італійськими ковбасами чилійським вином і метаксою)
просто ви не в темі що таке "нєчєрнозєм'є"
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Додано: Пон 25 лис, 2024 09:57
Отож.
Поки йде рост, становлення режиму, то з ним Захід обіймається-друзякає. Вигідно ж.
А потім починають пожинати плоди.
Хоча тут теж нюанси - дехто профіт ловить і на цьому етапі.
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Додано: Пон 25 лис, 2024 10:07
flyman написав:
в мене ТВ вже 2 роки як не вмикався, все через інет
у меня интет в тв, когда включаю ютуб со смартфона выбираю видосы. Фильмы лучше на 40" смотреть чем на 15".
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