Россия завербовала сотни йеменцев для участия в войне в Украине. Многих на войну заманили обманом



По меньшей мере с июля 2024 года Россия рекрутирует жителей Йемена для участия во вторжении в Украину, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на интервью с наемниками.



Йемен — бедная мусульманская страна юге Аравийского полуострова, которую уже 10 лет разрывает гражданская война. Выплаты за российские контракты — это огромные по меркам этой страны деньги, но даже несмотря на это некоторых йеменцев на войну вербуют обманом.



Два собеседника газеты — завербованные Россией йеменцы Абдулла и Набиль рассказали, что их заманили на войну обманом. Абдулла думал, что он летит в Россию работать на производстве беспилотников. Набиль же считал, что ему предложат работу в сферах «безопасности» и «инженерного дела».



Абдулла сказал журналистам, что когда его группа из Йемена отказалась подписывать контракт с Минобороны, присутствующий на месте военный сделал выстрел в воздух чтобы иностранцы все же подписали контракты. По словам мужчины, его на войну привезли «мошенники, торгующие людьми».



Йемен — не единственная страна Глобального Юга, жителей которой Россия обманом отправляет воевать в Украину. Так, весной этого года Индия сообщила, что в стране действовала настоящая «сеть торговли людьми», которая отправляла индийцев в Россию. До этого аналогичное мошенничество процветало в Непале.