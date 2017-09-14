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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11063110641106511066>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 09:53

  detroytred написав:Який сересере2.0?)))
Сучасна рфі капіталістична країна.
вот именно. суть ссср в том что рф содержала "братские республики". Есть такой феномен если "ребенка" содержать до 30 (цифра условная) далее сам себя он обеспечить не сможет. Может поэтому мы в долгах по горло. 2й феномен при совке рсфср жила беднее Прибалтов, Украины, Белоруссии. Когда мы переехали в Украину многие завидовали, думали здесь почти рай. Те кто жил на Урале про такую нищету рассказывали, что сложно поверить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 09:58, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 09:55

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:какие деньги в селе? откуда им там взяться... на них только инструменты, одежду, хлеб и конфеты покупали. По мясу свою живность каждый день колоть не станешь, курицу сьедали за 5 минут (ртов было много). Когда кололи свинью приходила куча соседей за кусочком мяса. Бесплатно. Потом когда они кололи приходили мы.

Не знаю де це ви так бідували.
Молока, сиру було повно.
мясо? Теж не памятаю нехватки. Птахи дома було повно а ще робочі з птахофабрики крали.
Єдине шо це свиней зїдали повністю) і повністю значить, повністю.
Не їли тільки жовч і копита з ратиць.
Даж перепрошую паньство, фекальні кишки зїдали) навєрно пережитки голодніших часів. Приучені так були.
Свиню я й зараз можу сам зарізати і перобити до вечора до куска. Окрім відкладеного мяса на коптіння.
Копченого в нас було багато, почеревина вирізка, передні свині ноги.
Фруктів не було заморських, мандаринки під новий рік, перший незрілий банан я років в 12 попробував.
І дефіцит по рибі був в селі окрім оселедців і тюльки. Ставова риба була сезонною.
Хліб був не важний, зате його було багато.
Хлібом я малий свиней годував. Давали по 2 буханки в руки, то 4 -5 раз ставав
В чергу на день.
Пива не було, портилось швидко. Вина шмурдякового вистачало, добре в мою родину завозили лиш з кишинева як і хороші цукерки.
Не сказав б шо верни мене в той час і в село я б голодав)
сушей не було , но я того не люблю.
Єдине за чим б тоскував це за гранатовим соком, ананасами, італійськими ковбасами чилійським вином і метаксою)

просто ви не в темі що таке "нєчєрнозєм'є"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 09:57

  prodigy написав:
  detroytred написав:Який сересере2.0?)))
Сучасна рфі капіталістична країна.

и запад ему в этом помог
https://www.youtube.com/shorts/_tDd4mpWNFM

Отож.
Поки йде рост, становлення режиму, то з ним Захід обіймається-друзякає. Вигідно ж.

А потім починають пожинати плоди.
Хоча тут теж нюанси - дехто профіт ловить і на цьому етапі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 10:07

  flyman написав:в мене ТВ вже 2 роки як не вмикався, все через інет
у меня инет в тв, когда включаю ютуб дальше со смартфона выбираю видосы, а показывает их тв, причём на обычном приложении ютуб, доп.программ типа пульта не ставил. Фильмы лучше на 40" смотреть чем на 15". Инет мобильный безлимит.

По теме
Россия завербовала сотни йеменцев для участия в войне в Украине. Многих на войну заманили обманом

По меньшей мере с июля 2024 года Россия рекрутирует жителей Йемена для участия во вторжении в Украину, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на интервью с наемниками. 

Йемен — бедная мусульманская страна юге Аравийского полуострова, которую уже 10 лет разрывает гражданская война. Выплаты за российские контракты — это огромные по меркам этой страны деньги, но даже несмотря на это некоторых йеменцев на войну вербуют обманом.

Два собеседника газеты — завербованные Россией йеменцы Абдулла и Набиль рассказали, что их заманили на войну обманом. Абдулла думал, что он летит в Россию работать на производстве беспилотников. Набиль же считал, что ему предложат работу в сферах «безопасности» и «инженерного дела».

Абдулла сказал журналистам, что когда его группа из Йемена отказалась подписывать контракт с Минобороны, присутствующий на месте военный сделал выстрел в воздух чтобы иностранцы все же подписали контракты. По словам мужчины, его на войну привезли «мошенники, торгующие людьми».

Йемен — не единственная страна Глобального Юга, жителей которой Россия обманом отправляет воевать в Украину. Так, весной этого года Индия сообщила, что в стране действовала настоящая «сеть торговли людьми», которая отправляла индийцев в Россию. До этого аналогичное мошенничество процветало в Непале.

вижу противоречие, зачем обманутым йеменцам выплачивать "огромные по меркам этой страны деньги"? можно тем же выстрелом в воздух мотивировать. В суд не пойдут - языка не знают. Забрать документы, без них даже жд билет на поезд "курск - йемен" не купишь. Какая то навязчивая щедрость.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Джокер - роман кравец и рамина, два патриота, регулярно выезжающих за границу. Ох и черти
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:06

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:5 млн. ВПО это далеко не только выехавшие с ВОТ. Там и такого количества населения не было. Очень много выехавших с неоккупированных территорий. Так же, как и среди выехавших на Запад.

Для ВПО у нас фактично немає підтримки, тому повернення тих у кого житло вціліло на окуповані території не виглядає дивним. Потужні управлінці, за три роки не зробили майже нічого щоб хоч якось вирішити проблему тих хто втратив житло. Взяти хоча б вовину тисячу, за яку можна було б з нуля десь на західній Україні побудувати містечко для переселенців, але ж це не так сильно вплине на рейтинги. Навіть маленька Грузія зрозуміла що це базова потреба і треба щось вирішувати з житлом для переселенців.

Житло для ВПО будуть інші організації, такі як Червоний Хрест, ось якщо погуглите "впо отримали житло", але звичайно від можновладців - жирний нуль.
https://interfax.com.ua/news/general/1026793.html
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:23

Banderlog


Не знаю де це ви так бідували.
Молока, сиру було повно.
мясо? Теж не памятаю нехватки. Птахи дома було повно а ще робочі з птахофабрики крали.


Щоб так жити треба було так вйо..ти, включно з дітьми, що після школи вже поступати не треба і пробувати, не вийде . Хіба помирати серед горОдів та скотини там же, в селі.
Бо треба пригадати, що ні пралок автоматів (та і не автоматів) мало в кого було. Гарячої води в хаті чи туалету теплого теж. Газ навіть далеко не в кожній хаті балонний. То щоб просто ростити дітей, годувати, обстірувати - треба махатись весь день. А ще десь працювати (в колгоспі?) , а ще власні городи обробляти. Якщо така вйо..ти як тоді, то і зараз буде все з їжі, і не тільки. Хай горить воно синім полумʼям так вір..ти.. Зараз ніхто так не хоче. Як і жити без гарячої води і прати руками.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:45

  Бетон написав:Джокер - роман кравец и рамина, два патриота, регулярно выезжающих за границу. Ох и черти

Джокер этот тот на которого попёр буром Борух наш и телегу его стёр
А Рамина кто это? Не та ли девочка чуть младше вас, чей папа рынки на левом контролировал?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:57

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.......нит. в том селе о котором я говорю телек и телефон были по пальцам пересчитать у кого. По вечерам к нам приходили соседи смотреть программу время. Очень неудобно, телек стоял в моей комнате. "У всех" они были к концу 80х. и то не уверен. Разве что ч/б ламповые 1-2 поколения с галетным переключателем у большинства.

Уж даже не представляю себе, в какой глухомани вы жили.
И всё же, хоть примерно, сколько вам лет? Чтобы помнить хотя бы начало 80-х, вам должно быть уже под 50.
возраст не имеет значения, в последний раз я там был в 2002 и единственное отличие от 1985 цветной ТВ с пультом и 3мя программами вместо 2х. Моб.связи там не было даже NMT. 200 км от москвы.

просто вы жили в индустриальном центре, а я видел совок не сильно отличавшийся от довоенного. Из благ ТВ, телефон и холодильник. В магазине пусто. Когда привозили хлеб (1 вид черный почему то кислый) его сразу разбирали. Ближайшие школа 5 км больница 30 км ЖД станция где-то так же. Общественный транспорт отсутствовал. Надо было договариваться чтобы забрали/привезли. Прикольно было с ЖД билетами, предварительной кассы не было, ехали на станцию, а там как повезет. Билеты по прибытию. Я в 10 лет мог уехать в Москву сам, а кто то из родителей следующим поездом. Но обычно договаривались с проводниками.

Вы реально жили в какой-то глухомани.
Я, действительно, вырос и жил в Харькове, но много лет и в студенческие годы, и с завода ездил в колхозы. В самые разные. Такого не видел нигде.
И вы как-то слегка сами себе противоречите - сейчас вы пишете: "Из благ ТВ, телефон и холодильник", - а раньше говорили, что ТВ чуть ли не один на всё село.
Телефонов, правда, не хватало; это было проблемой и в крупных городах.
Возраст важен только для того, чтобы понимать о каком времени вы пишете, что вы реально помните сами. Грубо говоря, если вы родились в 80-м, то раньше 85-го вы вряд ли что помните сами, а не по рассказам.
Воспоминания Banderlog"а гораздо ближе к тому, что я видел. С не очень большими отклонениями вроде того, что хлеб был нормальный, хотя и не супер.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 12:02

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Это изменение размеров (в какую сторону?) или их раньше вообще не было?

Було 3 млн всім, а стало від 100 тис. до 3 млн. залежно від важкості.

Спасибо!
ЛАД
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  #<1 ... 11063110641106511066>
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