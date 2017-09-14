Додано: Пон 25 лис, 2024 11:57

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав: .......нит. в том селе о котором я говорю телек и телефон были по пальцам пересчитать у кого. По вечерам к нам приходили соседи смотреть программу время. Очень неудобно, телек стоял в моей комнате. "У всех" они были к концу 80х. и то не уверен. Разве что ч/б ламповые 1-2 поколения с галетным переключателем у большинства. .......нит. в том селе о котором я говорю телек и телефон были по пальцам пересчитать у кого. По вечерам к нам приходили соседи смотреть программу время. Очень неудобно, телек стоял в моей комнате. "У всех" они были к концу 80х. и то не уверен. Разве что ч/б ламповые 1-2 поколения с галетным переключателем у большинства.

Уж даже не представляю себе, в какой глухомани вы жили.

И всё же, хоть примерно, сколько вам лет? Чтобы помнить хотя бы начало 80-х, вам должно быть уже под 50. Уж даже не представляю себе, в какой глухомани вы жили.И всё же, хоть примерно, сколько вам лет? Чтобы помнить хотя бы начало 80-х, вам должно быть уже под 50. возраст не имеет значения, в последний раз я там был в 2002 и единственное отличие от 1985 цветной ТВ с пультом и 3мя программами вместо 2х. Моб.связи там не было даже NMT. 200 км от москвы.



просто вы жили в индустриальном центре, а я видел совок не сильно отличавшийся от довоенного. Из благ ТВ, телефон и холодильник. В магазине пусто. Когда привозили хлеб (1 вид черный почему то кислый) его сразу разбирали. Ближайшие школа 5 км больница 30 км ЖД станция где-то так же. Общественный транспорт отсутствовал. Надо было договариваться чтобы забрали/привезли. Прикольно было с ЖД билетами, предварительной кассы не было, ехали на станцию, а там как повезет. Билеты по прибытию. Я в 10 лет мог уехать в Москву сам, а кто то из родителей следующим поездом. Но обычно договаривались с проводниками. возраст не имеет значения, в последний раз я там был в 2002 и единственное отличие от 1985 цветной ТВ с пультом и 3мя программами вместо 2х. Моб.связи там не было даже NMT. 200 км от москвы.просто вы жили в индустриальном центре, а я видел совок не сильно отличавшийся от довоенного. Из благ ТВ, телефон и холодильник. В магазине пусто. Когда привозили хлеб (1 вид черный почему то кислый) его сразу разбирали. Ближайшие школа 5 км больница 30 км ЖД станция где-то так же. Общественный транспорт отсутствовал. Надо было договариваться чтобы забрали/привезли. Прикольно было с ЖД билетами, предварительной кассы не было, ехали на станцию, а там как повезет. Билеты по прибытию. Я в 10 лет мог уехать в Москву сам, а кто то из родителей следующим поездом. Но обычно договаривались с проводниками.

Вы реально жили в какой-то глухомани.Я, действительно, вырос и жил в Харькове, но много лет и в студенческие годы, и с завода ездил в колхозы. В самые разные. Такого не видел нигде.И вы как-то слегка сами себе противоречите - сейчас вы пишете: "Из благ ТВ, телефон и холодильник", - а раньше говорили, что ТВ чуть ли не один на всё село.Телефонов, правда, не хватало; это было проблемой и в крупных городах.Возраст важен только для того, чтобы понимать о каком времени вы пишете, что вы реально помните сами. Грубо говоря, если вы родились в 80-м, то раньше 85-го вы вряд ли что помните сами, а не по рассказам.Воспоминания"а гораздо ближе к тому, что я видел. С не очень большими отклонениями вроде того, что хлеб был нормальный, хотя и не супер.