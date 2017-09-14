Додано: Пон 25 лис, 2024 12:49

ЛАД написав: "Из благ ТВ, телефон и холодильник", - а раньше говорили, что ТВ чуть ли не один на всё село. "Из благ ТВ, телефон и холодильник", - а раньше говорили, что ТВ чуть ли не один на всё село.

ЛАД написав: Грубо говоря, если вы родились в 80-м, то раньше 85-го вы вряд ли что помните сами, а не по рассказам. Грубо говоря, если вы родились в 80-м, то раньше 85-го вы вряд ли что помните сами, а не по рассказам.

ЛАД написав: Вы реально жили в какой-то глухомани. Вы реально жили в какой-то глухомани.

из благ которые были. У остальных может и старлинки были хз. Я по гостям не ходил. А к нам ходили смотреть программу время, из чего вывод что тв были не у всех. У кого был телефон знало всё село, к тем ходили с утра до ночи. дед шутил что если бы за звонок и просмотр тв мы брали деньги наша семья были бы миллионерами.родился раньше 80го, воспоминания начинаются с пышных похорон Брежнева.ага а остальная страна была похожей на москву) такой "глухоманью" было 80% страны. Может Харьков в середине 80х и жил хорошо, но мы жили вот так. Добавлю поезда на москву ездили забитые (направление Кустанай, Оренбург) и бывало приходилось ездить на 3й полке плацкарты. Держаться не за что и дышать нечем. Вы при совке ездили на 3й полке? отож. деньги платили проводнику. Сколько не помню. Нашел фото вагонов в которых я ездил (нужен впн)дермантин приклеен или прибит пямо к деревянной полке. Стены не то зеленые не то ржаво-желтые, крашенные с таким же "узором".Да и властей в том селе не было. Флагов, ленина, ментов, кгб и прочего коммунизма. Так шо в ссср был плюс, к глухоманями власти не дотягивались