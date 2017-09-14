UA написав:До 2022 року 85-90% жителів Марика були явними або прихованими ватниками. Напевно це було найбільш ватне місто в Україні. Думаю, з України важко порахувати скільки саме повернулося. Дофіга. Серед причин повернення соціально - економічні проблеми не головні.
вата не вата - если жить негде, и даже общаг 40х-50х годов от ММК Ильича не осталось целых, то зиму с ноября по март там в палатке от шойгуйского мчс-а не протянешь, не Анталия, мороз и 100% влажность добьют Значит картинка разрушения Марика фабами и добрыми бурятскими танкистами немного приукрашена руинами и сожжёнными кварталами и главное есть за что(рубли) тратиться в магазинах на жизнь
Гарнизон Марика был около 6000. Это с таможней, НПУ (теми немногими, что почему то сразу же не перебежали на строну рф), Грифоном и пр. налоговой полицией. Реально боеспособными были Азов и морпехи до 3000. Штурмовали их 25 000 с авиацией, флотом и кучей РЗСО и артиллерии. Там где боеспособные держали оборону там и разрушения. 3000 держатся за каждый дом не могли.
ЛАД написав:"Из благ ТВ, телефон и холодильник", - а раньше говорили, что ТВ чуть ли не один на всё село.
из благ которые были в моём доме. У остальных может и старлинки были хз. Я по гостям не ходил. А к нам ходили смотреть программу время, из чего вывод что тв были не у всех. У кого был телефон знало всё село, к тем ходили с утра до ночи. дед шутил что если бы за звонок и просмотр тв мы брали деньги наша семья были бы миллионерами.
ЛАД написав:Грубо говоря, если вы родились в 80-м, то раньше 85-го вы вряд ли что помните сами, а не по рассказам.
родился раньше 80го, воспоминания начинаются с пышных похорон Брежнева.
ЛАД написав:Вы реально жили в какой-то глухомани.
ага а остальная страна была похожей на москву) такой "глухоманью" было 80% страны. Может Харьков в середине 80х и жил хорошо, но мы жили вот так. Добавлю поезда на москву ездили забитые (направление Кустанай, Оренбург) и бывало приходилось ездить на 3й полке плацкарты. Держаться не за что и дышать нечем. Вы при совке ездили на 3й полке? отож. деньги платили проводнику. Сколько не помню. Нашел фото вагонов в которых я ездил (нужен впн)
Banderlog написав:Не знаю де це ви так бідували. Молока, сиру було повно.
по тем временам и меркам (середина 80х) считалось что то село живёт лучше райцентра, где зарплаты были копеечные а в магазинах только неликвид. Я не ездил (в 12 уже переехали в Украину) а пацаны постарше (13-14) ездили в москву на шоппинг, шото везли на продажу, там были знакомые кто это покупал, взамен везли то что надо селу. Молока, яиц, творога навалом. Мясо когда кого-то заколят, может раз в месяц. Со свиньи делали тушонку, но то больше жир чем мясо. Овец тоже держали, стригли но шоб кололи не помню. Баранина считалось жесткой и с запахом. Наверное живым весом сдавали.
и шо в середине 80х у вас в селе у всех были телевизер, стиралка, магнитофон, телефон? не верю (с). На всё село 2 мотоцикла и их хозяева ставали почти элитой, могли отвезти/привезти со станции или в больницу. Авто в селе не было ни у кого, даже запорожца. Да и кто бы его там ремонтировал, где брали бы запчасти. Телега была, грузовая и для людей, а коней не было - дорого их содержать зимой. Сено, дрова заготавливали сами. Потом трактор привозил.
За какие расейские(белорусские) епеня вы пишите? Не Смоленская область часом район Шумяч?