RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11063110641106511066

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 12:14

  барабашов написав:
  UA написав:До 2022 року 85-90% жителів Марика були явними або прихованими ватниками.
Напевно це було найбільш ватне місто в Україні.
Думаю, з України важко порахувати скільки саме повернулося.
Дофіга.
Серед причин повернення соціально - економічні проблеми не головні.

вата не вата - если жить негде, и даже общаг 40х-50х годов от ММК Ильича не осталось целых, то зиму с ноября по март там в палатке от шойгуйского мчс-а не протянешь, не Анталия, мороз и 100% влажность добьют
Значит картинка разрушения Марика фабами и добрыми бурятскими танкистами немного приукрашена руинами и сожжёнными кварталами и главное есть за что(рубли) тратиться в магазинах на жизнь

Гарнизон Марика был около 6000. Это с таможней, НПУ (теми немногими, что почему то сразу же не перебежали на строну рф), Грифоном и пр. налоговой полицией.
Реально боеспособными были Азов и морпехи до 3000.
Штурмовали их 25 000 с авиацией, флотом и кучей РЗСО и артиллерии.
Там где боеспособные держали оборону там и разрушения.
3000 держатся за каждый дом не могли.
UA
 
Повідомлень: 9063
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 12:49

  ЛАД написав:"Из благ ТВ, телефон и холодильник", - а раньше говорили, что ТВ чуть ли не один на всё село.
из благ которые были в моём доме. У остальных может и старлинки были хз. Я по гостям не ходил. А к нам ходили смотреть программу время, из чего вывод что тв были не у всех. У кого был телефон знало всё село, к тем ходили с утра до ночи. дед шутил что если бы за звонок и просмотр тв мы брали деньги наша семья были бы миллионерами.
  ЛАД написав:Грубо говоря, если вы родились в 80-м, то раньше 85-го вы вряд ли что помните сами, а не по рассказам.
родился раньше 80го, воспоминания начинаются с пышных похорон Брежнева.
  ЛАД написав:Вы реально жили в какой-то глухомани.
ага а остальная страна была похожей на москву) такой "глухоманью" было 80% страны. Может Харьков в середине 80х и жил хорошо, но мы жили вот так. Добавлю поезда на москву ездили забитые (направление Кустанай, Оренбург) и бывало приходилось ездить на 3й полке плацкарты. Держаться не за что и дышать нечем. Вы при совке ездили на 3й полке? отож. деньги платили проводнику. Сколько не помню. Нашел фото вагонов в которых я ездил (нужен впн)

https://scaletrainsclub.com/board/downl ... &mode=view

дермантин приклеен или прибит пямо к деревянной полке. Стены не то зеленые не то ржаво-желтые, крашенные с таким же "узором".



Да и властей в том селе не было. Флагов, ленина, ментов, кгб и прочего коммунизма. Так шо в ссср был плюс, к глухоманями власти не дотягивались
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25836
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:16

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Не знаю де це ви так бідували.
Молока, сиру було повно.
по тем временам и меркам (середина 80х) считалось что то село живёт лучше райцентра, где зарплаты были копеечные а в магазинах только неликвид. Я не ездил (в 12 уже переехали в Украину) а пацаны постарше (13-14) ездили в москву на шоппинг, шото везли на продажу, там были знакомые кто это покупал, взамен везли то что надо селу. Молока, яиц, творога навалом. Мясо когда кого-то заколят, может раз в месяц. Со свиньи делали тушонку, но то больше жир чем мясо. Овец тоже держали, стригли но шоб кололи не помню. Баранина считалось жесткой и с запахом. Наверное живым весом сдавали.

и шо в середине 80х у вас в селе у всех были телевизер, стиралка, магнитофон, телефон? не верю (с). На всё село 2 мотоцикла и их хозяева ставали почти элитой, могли отвезти/привезти со станции или в больницу. Авто в селе не было ни у кого, даже запорожца. Да и кто бы его там ремонтировал, где брали бы запчасти. Телега была, грузовая и для людей, а коней не было - дорого их содержать зимой. Сено, дрова заготавливали сами. Потом трактор привозил.

За какие расейские(белорусские) епеня вы пишите? Не Смоленская область часом район Шумяч?
барабашов
 
Повідомлень: 4538
З нами з: 16.06.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11063110641106511066
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Banderlog, user412, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74885
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243871
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 875617
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4389)
25.11.2024 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.