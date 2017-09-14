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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11064110651106611067>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 12:14

  барабашов написав:
  UA написав:До 2022 року 85-90% жителів Марика були явними або прихованими ватниками.
Напевно це було найбільш ватне місто в Україні.
Думаю, з України важко порахувати скільки саме повернулося.
Дофіга.
Серед причин повернення соціально - економічні проблеми не головні.

вата не вата - если жить негде, и даже общаг 40х-50х годов от ММК Ильича не осталось целых, то зиму с ноября по март там в палатке от шойгуйского мчс-а не протянешь, не Анталия, мороз и 100% влажность добьют
Значит картинка разрушения Марика фабами и добрыми бурятскими танкистами немного приукрашена руинами и сожжёнными кварталами и главное есть за что(рубли) тратиться в магазинах на жизнь

Гарнизон Марика был около 6000. Это с таможней, НПУ (теми немногими, что почему то сразу же не перебежали на строну рф), Грифоном и пр. налоговой полицией.
Реально боеспособными были Азов и морпехи до 3000.
Штурмовали их 25 000 с авиацией, флотом и кучей РЗСО и артиллерии.
Там где боеспособные держали оборону там и разрушения.
3000 держатся за каждый дом не могли.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 12:49

  ЛАД написав:"Из благ ТВ, телефон и холодильник", - а раньше говорили, что ТВ чуть ли не один на всё село.
из благ которые были в моём доме. У остальных может и старлинки были хз. Я по гостям не ходил. А к нам ходили смотреть программу время, из чего вывод что тв были не у всех. У кого был телефон знало всё село, к тем ходили с утра до ночи. дед шутил что если бы за звонок и просмотр тв мы брали деньги наша семья были бы миллионерами.
  ЛАД написав:Грубо говоря, если вы родились в 80-м, то раньше 85-го вы вряд ли что помните сами, а не по рассказам.
родился раньше 80го, воспоминания начинаются с пышных похорон Брежнева.
  ЛАД написав:Вы реально жили в какой-то глухомани.
ага а остальная страна была похожей на москву) такой "глухоманью" было 80% страны. Может Харьков в середине 80х и жил хорошо, но мы жили вот так. Добавлю поезда на москву ездили забитые (направление Кустанай, Оренбург) и бывало приходилось ездить на 3й полке плацкарты. Держаться не за что и дышать нечем. Вы при совке ездили на 3й полке? отож. деньги платили проводнику. Сколько не помню. Нашел фото вагонов в которых я ездил (нужен впн)

https://scaletrainsclub.com/board/downl ... &mode=view

дермантин приклеен или прибит прямо к деревянной полке. Стены не то зеленые не то ржаво-желтые, крашенные с таким же "узором".



Да и властей в том селе не было. Флагов, ленина, ментов, кгб и прочего коммунизма. Так шо в ссср был плюс, к глухоманями власти не дотягивались
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 13:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:16

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Не знаю де це ви так бідували.
Молока, сиру було повно.
по тем временам и меркам (середина 80х) считалось что то село живёт лучше райцентра, где зарплаты были копеечные а в магазинах только неликвид. Я не ездил (в 12 уже переехали в Украину) а пацаны постарше (13-14) ездили в москву на шоппинг, шото везли на продажу, там были знакомые кто это покупал, взамен везли то что надо селу. Молока, яиц, творога навалом. Мясо когда кого-то заколят, может раз в месяц. Со свиньи делали тушонку, но то больше жир чем мясо. Овец тоже держали, стригли но шоб кололи не помню. Баранина считалось жесткой и с запахом. Наверное живым весом сдавали.

и шо в середине 80х у вас в селе у всех были телевизер, стиралка, магнитофон, телефон? не верю (с). На всё село 2 мотоцикла и их хозяева ставали почти элитой, могли отвезти/привезти со станции или в больницу. Авто в селе не было ни у кого, даже запорожца. Да и кто бы его там ремонтировал, где брали бы запчасти. Телега была, грузовая и для людей, а коней не было - дорого их содержать зимой. Сено, дрова заготавливали сами. Потом трактор привозил.

За какие расейские(белорусские) епеня вы пишите? Не Смоленская область часом район Шумяч?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:21

  барабашов написав:За какие расейские(белорусские) епеня вы пишите? Не Смоленская область часом район Шумяч?
200км от москвы. пацаны 13-14 лет уже гоцали на мск по делам или погулять. Могли неделю дома не ночевать. там и тогда 14 лет = взрослый чувак, чтобы женились не помню, но бухали и курили вместе со взрослыми. Многие учились в бурсах и приезжали домой за продуктами. Были и такие что работали, почтальона помню метр с кепкой. Когда переехал в Украину увидел как мамы водят 14летних лбов за руку и вытирают им носики. Был культурно шокирован.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:28

  UA написав:
  барабашов написав:
  UA написав:До 2022 року 85-90% жителів Марика були явними або прихованими ватниками.
Напевно це було найбільш ватне місто в Україні.
Думаю, з України важко порахувати скільки саме повернулося.
Дофіга.
Серед причин повернення соціально - економічні проблеми не головні.

вата не вата - если жить негде, и даже общаг 40х-50х годов от ММК Ильича не осталось целых, то зиму с ноября по март там в палатке от шойгуйского мчс-а не протянешь, не Анталия, мороз и 100% влажность добьют
Значит картинка разрушения Марика фабами и добрыми бурятскими танкистами немного приукрашена руинами и сожжёнными кварталами и главное есть за что(рубли) тратиться в магазинах на жизнь

Гарнизон Марика был около 6000. Это с таможней, НПУ (теми немногими, что почему то сразу же не перебежали на строну рф), Грифоном и пр. налоговой полицией.
Реально боеспособными были Азов и морпехи до 3000.
Штурмовали их 25 000 с авиацией, флотом и кучей РЗСО и артиллерии.
Там где боеспособные держали оборону там и разрушения.
3000 держатся за каждый дом не могли.

Мне рассказывали мои квартиросъёмщики что наши как правило занимали верхние этажи многоэтажек и оттуда вели огонь по заходившим группам и технике(почти как ичкерийцы в январе 95го).
Как правило конец этого боя в новостройках заканчивался вызовом кацапами сушек с фабами по квадрату, а сталинки и хрущи крошили с танков как на известном видео.
Даже 4х этажный дом за миллион минимум главного архитектора города на Суворова или рядом так реальные буряты раздолбали, там был хороший цоколь из валунов гранита и правосеки сделали из него ДОТ(до подьезда Гвоздик)
Но по марафону сообщали 2,5года назад о чуть ли не ковровых бомбардировках и стёртых микрорайонах.
Опять же всего там погибло с обеих сторон до 80тыс. вроде
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:31

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:5 млн. ВПО это далеко не только выехавшие с ВОТ. Там и такого количества населения не было. Очень много выехавших с неоккупированных территорий. Так же, как и среди выехавших на Запад.

Для ВПО у нас фактично немає підтримки, тому повернення тих у кого житло вціліло на окуповані території не виглядає дивним. Потужні управлінці, за три роки не зробили майже нічого щоб хоч якось вирішити проблему тих хто втратив житло. Взяти хоча б вовину тисячу, за яку можна було б з нуля десь на західній Україні побудувати містечко для переселенців, але ж це не так сильно вплине на рейтинги. Навіть маленька Грузія зрозуміла що це базова потреба і треба щось вирішувати з житлом для переселенців.

Это всё я знаю. Правда не на собственном опыте, а по рассказам людей.
Но пример Грузии не очень. В "маленькій Грузії" процент переселенцев - 6,3% - ниже, чем у нас. Произошло это в 3 волны и вопрос не решён до сих пор - за 15 лет (!)
после окончания войны. У нас наверняка не рассчитывали на такую затяжную войну и откладывали решение проблемы на "после войны". Отчасти это оправдано - до сих пор неизвестно, какие территории останутся оккупированными. В 2022 надо было расселять, например, и херсонцев, и жителей Харьковской области. К концу 2022 года эти территории были освобождены.
Насчёт "побудувати містечко для переселенців" по вашей ссылке:
спроби створення окремих поселень для внутрішніх переселенців в Грузії не дали хороших результатів. Низка опитувань свідчить, що це ускладнювало інтеграцію переселенців в громади, пошук роботи, отримання освіти та медичних послуг.

Построить-то городки "десь на західній Україні" можно, но где потом люди будут работать в этих маленьких містечках, за какие деньги будут жить? Где будут учиться дети, как организовать медобслуживание? Проблем много, а денег маловато. За "вовину тисячу" можно было бы построить какое то количество домов для переселенцев или выкупить квартиры у застройщиков (один из грузинских методов). Не знаю, какие цены сейчас на западе, но, судя по тому, что пишет Успіх, не маленькие, так что выкуп позволил бы обеспечить жильём десятки тысяч, а у нас ВПЛ миллионы. Это ещё если бы хватило мощностей у застройщиков (не интересовался, сколько жилья сейчас строят). Но ни выкуп квартир, ни строительство "маленьких містечок" не решит проблему с работой. А для создания рабочих мест нужно как бы не больше средств, чем на строительство жилья.
И стоит заметить, что, например, деньги на ремонт повреждённого жилья или компенсацию за разрушенное у нас всё же выплачивают.
Проблема в том, что в "ту" войну плохо и тяжело было всем, а сейчас резкая разница между ВПО и людьми на территориях не затронутых войной.
В 2021 введено в эксплуатацию 11,5 млн. кв. м жилья, в 2022 - 7,1 млн., в 2023 - 4,2 млн. кв. м.
По предварительным данным исследования, опубликованным компанией Ernst & Young несколько месяцев назад, масштабы разрушений недвижимости в Украине в ходе полномасштабной войны превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию за последние семь лет.
https://ru.slovoidilo.ua/2023/10/26/infografika/jekonomika/skolko-zhilya-prinimaetsya-ekspluataciyu-ukraine - статья от 26.10.2023.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:33

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:За какие расейские(белорусские) епеня вы пишите? Не Смоленская область часом район Шумяч?
200км от москвы. пацаны 13-14 лет уже гоцали на мск по делам или погулять. Могли неделю дома не ночевать. там и тогда 14 лет = взрослый чувак, чтобы женились не помню, но бухали и курили вместе со взрослыми. Многие учились в бурсах и приезжали домой за продуктами. Были и такие что работали, почтальона помню метр с кепкой. Когда переехал в Украину увидел как мамы водят 14летних лбов за руку и вытирают им носики. Был культурно шокирован.

Да вы в личку напишите где это конкретно
Если что то я тоже помню в 81-84х годах малую родину деда как конец 19века примерно
Но со станцией в ней и современными поездами и ХТЗ и Кировцами(буряки там вовсю выращивали)
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:42

  барабашов написав:Да вы в личку напишите где это конкретно
по рассказам на промышленном урале было ещё хуже, нас спасали свои продукты и близость столицы. https://fishki.net/3282523-ural-v-1980- ... alert.html
на фото Свердловск столица Урала. Можете себе представить что было в 20 км и далее от него, какая нищета. И война кстати туда не дошла, это чисто советская нищета.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:58

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:"Из благ ТВ, телефон и холодильник", - а раньше говорили, что ТВ чуть ли не один на всё село.
из благ которые были в моём доме. У остальных может и старлинки были хз.

в том селе о котором я говорю телек и телефон были по пальцам пересчитать у кого.
Из благ ТВ, телефон и холодильник.

С телефонами было плохо везде, и в городах тоже.
Стиралки были относительной редкостью. Мне в 1989 выезжавшие на ПМЖ оставили "Малютку" - грубо говоря, настольная пластиковая ёмкость с пропеллером в днище - было за счастье.
Но, вообще, сказали бы сразу, что это всё, что вы вспоминаете, было не в Украине, а, как говорит барабашов, в нечерноземных почти подмосковных "расейских епенях", не было бы вопросов.
На ваших фото https://fishki.net/3282523-ural-v-1980-1990-e-gody-fotograf-ivan-galert.html ничего особенного не увидел. Разве что коза в комнате. Такое бывало и в Харькове в частных домах.
А "война кстати туда не дошла" - какую войну вы имеете ввиду? Если ВОВ, то в смысле "нищеты" она "дошла" всюду. Не было такого, как сейчас, когда тыл живёт почти так же, как до войны (за исключением "бусификации").
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 25 лис, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 14:08

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Да вы в личку напишите где это конкретно
по рассказам на промышленном урале было ещё хуже, нас спасали свои продукты и близость столицы. https://fishki.net/3282523-ural-v-1980- ... alert.html
на фото Свердловск столица Урала. Можете себе представить что было в 20 км и далее от него, какая нищета. И война кстати туда не дошла, это чисто советская нищета.

Ось саме тому вони всі за путіна і вважають що "путин поднял россию".
А для нас усі президенти погані. Кого не оберем - поганий.
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