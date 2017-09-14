Додано: Пон 25 лис, 2024 13:31

_Mykola_ написав: ЛАД написав: 5 млн. ВПО это далеко не только выехавшие с ВОТ. Там и такого количества населения не было. Очень много выехавших с неоккупированных территорий. Так же, как и среди выехавших на Запад. 5 млн. ВПО это далеко не только выехавшие с ВОТ. Там и такого количества населения не было. Очень много выехавших с неоккупированных территорий. Так же, как и среди выехавших на Запад.

Для ВПО у нас фактично немає підтримки, тому повернення тих у кого житло вціліло на окуповані території не виглядає дивним. Потужні управлінці, за три роки не зробили майже нічого щоб хоч якось вирішити проблему тих хто втратив житло. Взяти хоча б вовину тисячу, за яку можна було б з нуля десь на західній Україні побудувати містечко для переселенців, але ж це не так сильно вплине на рейтинги. Навіть маленька Грузія зрозуміла що це базова потреба і треба щось вирішувати з житлом для переселенців. Для ВПО у нас фактично немає підтримки, тому повернення тих у кого житло вціліло на окуповані території не виглядає дивним. Потужні управлінці, за три роки не зробили майже нічого щоб хоч якось вирішити проблему тих хто втратив житло. Взяти хоча б вовину тисячу, за яку можна було б з нуля десь на західній Україні побудувати містечко для переселенців, але ж це не так сильно вплине на рейтинги. Навітьзрозуміла що це базова потреба і треба щось вирішувати з житлом для переселенців.

спроби створення окремих поселень для внутрішніх переселенців в Грузії не дали хороших результатів. Низка опитувань свідчить, що це ускладнювало інтеграцію переселенців в громади, пошук роботи, отримання освіти та медичних послуг.

По предварительным данным исследования, опубликованным компанией Ernst & Young несколько месяцев назад, масштабы разрушений недвижимости в Украине в ходе полномасштабной войны превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию за последние семь лет.

Это всё я знаю. Правда не на собственном опыте, а по рассказам людей.Но пример Грузии не очень. В "маленькій Грузії" процент переселенцев - 6,3% - ниже, чем у нас. Произошло это в 3 волны и вопрос не решён до сих пор - за 15 лет (!)окончания войны. У нас наверняка не рассчитывали на такую затяжную войну и откладывали решение проблемы на "после войны". Отчасти это оправдано - до сих пор неизвестно, какие территории останутся оккупированными. В 2022 надо было расселять, например, и херсонцев, и жителей Харьковской области. К концу 2022 года эти территории были освобождены.Насчёт "побудувати містечко для переселенців" по вашей ссылке:Построить-то городки "десь на західній Україні" можно, но где потом люди будут работать в этих маленьких містечках, за какие деньги будут жить? Где будут учиться дети, как организовать медобслуживание? Проблем много, а денег маловато. За "вовину тисячу" можно было бы построить какое то количество домов для переселенцев или выкупить квартиры у застройщиков (один из грузинских методов). Не знаю, какие цены сейчас на западе, но, судя по тому, что пишет, не маленькие, так что выкуп позволил бы обеспечить жильём десятки тысяч, а у нас ВПЛ миллионы. Это ещё если бы хватило мощностей у застройщиков (не интересовался, сколько жилья сейчас строят). Но ни выкуп квартир, ни строительство "маленьких містечок" не решит проблему с работой. А для создания рабочих мест нужно как бы не больше средств, чем на строительство жилья.И стоит заметить, что, например, деньги на ремонт повреждённого жилья или компенсацию за разрушенное у нас всё же выплачивают.Проблема в том, что в "ту" войну плохо и тяжело было всем, а сейчас резкая разница между ВПО и людьми на территориях не затронутых войной.В 2021 введено в эксплуатацию 11,5 млн. кв. м жилья, в 2022 - 7,1 млн., в 2023 - 4,2 млн. кв. м.- статья от 26.10.2023.