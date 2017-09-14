так і вй...ли
вода гаряча і ванна була, бак вмурований в печі. Каналізація і стіралка. Телевізор до 89 був чорнобілий.Туалету в хаті не було. І зара в селі в мене не в усіх хатах є. Якось не відчуваю необхідності. Іще в нас було заведено тримати одну кімнату "гостьовою".
Там не жили, лиш подушки і хрусталя для понтів тримали.
А те що зара ніхто не хоче... Багато хто не хоче. Багато виїхало і нема кому сказа ти -Боже помагай, як по вулиці йдеш.
Це в мене село на Буковині. І я не вважаю, що в нас все було найкраще.
Бачив я місця де в людей було в якихось деталях і краще:
Центральне водопостачання, парове опалення, теплиці з квітами, сади, сушарки під фрукти...
в сусідньому селі приміром був басейн в школі.
Мені один дядько розказував що тюльпани возив двома охапками самольотом в росію на 8ме березня.)
Хто хотів міг і тоді жити нормально. І якусь копійку захомячити.
В моїх батьків дитинство і юність була важка, а мені в дитинстві жалітись нема чого.
Тяжко було орієнтовно в 94- 97.
Але хто казав що має бути легко?
іб-шить треба!
Тоді буде не аби шо а шоби як
Ми як народ багато втратили з тих часів.
Даж взяти масову фізкультуру і дпю.