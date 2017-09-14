Додано: Пон 25 лис, 2024 14:14

Hotab написав: Banderlog





Не знаю де це ви так бідували.

Молока, сиру було повно





Якщо така вйо..ти як тоді, то і зараз буде все з їжі, і не тільки. Хай горить воно синім полумʼям так вір..ти.. Зараз ніхто так не хоче. Якщо така вйо..ти як тоді, то і зараз буде все з їжі, і не тільки. Хай горить воно синім полумʼям так вір..ти.. Зараз ніхто так не хоче.

так і вй...ливода гаряча і ванна була, бак вмурований в печі. Каналізація і стіралка. Телевізор до 89 був чорнобілий.Туалету в хаті не було. І зара в селі в мене не в усіх хатах є. Якось не відчуваю необхідності. Іще в нас було заведено тримати одну кімнату "гостьовою".Там не жили, лиш подушки і хрусталя для понтів тримали.А те що зара ніхто не хоче... Багато хто не хоче. Багато виїхало і нема кому сказа ти -Боже помагай, як по вулиці йдеш.Це в мене село на Буковині. І я не вважаю, що в нас все було найкраще.Бачив я місця де в людей було в якихось деталях і краще:Центральне водопостачання, парове опалення, теплиці з квітами, сади, сушарки під фрукти...в сусідньому селі приміром був басейн в школі.Мені один дядько розказував що тюльпани возив двома охапками самольотом в росію на 8ме березня.)Хто хотів міг і тоді жити нормально. І якусь копійку захомячити.В моїх батьків дитинство і юність була важка, а мені в дитинстві жалітись нема чого.Тяжко було орієнтовно в 94- 97.Але хто казав що має бути легко?іб-шить треба!Тоді буде не аби шо а шоби якМи як народ багато втратили з тих часів.Даж взяти масову фізкультуру і дпю.