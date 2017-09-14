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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11064110651106611067

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 14:14

  Hotab написав:Banderlog


Не знаю де це ви так бідували.
Молока, сиру було повно


Якщо така вйо..ти як тоді, то і зараз буде все з їжі, і не тільки. Хай горить воно синім полумʼям так вір..ти.. Зараз ніхто так не хоче.

так і вй...ли :lol:
вода гаряча і ванна була, бак вмурований в печі. Каналізація і стіралка. Телевізор до 89 був чорнобілий.Туалету в хаті не було. І зара в селі в мене не в усіх хатах є. Якось не відчуваю необхідності. Іще в нас було заведено тримати одну кімнату "гостьовою".
Там не жили, лиш подушки і хрусталя для понтів тримали. :lol:
А те що зара ніхто не хоче... Багато хто не хоче. Багато виїхало і нема кому сказа ти -Боже помагай, як по вулиці йдеш.
Це в мене село на Буковині. І я не вважаю, що в нас все було найкраще.
Бачив я місця де в людей було в якихось деталях і краще:
Центральне водопостачання, парове опалення, теплиці з квітами, сади, сушарки під фрукти...
в сусідньому селі приміром був басейн в школі.
Мені один дядько розказував що тюльпани возив двома охапками самольотом в росію на 8ме березня.)
Хто хотів міг і тоді жити нормально. І якусь копійку захомячити.
В моїх батьків дитинство і юність була важка, а мені в дитинстві жалітись нема чого.
Тяжко було орієнтовно в 94- 97.
Але хто казав що має бути легко?
іб-шить треба!
Тоді буде не аби шо а шоби як :lol:
Ми як народ багато втратили з тих часів.
Даж взяти масову фізкультуру і дпю.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 14:16

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Да вы в личку напишите где это конкретно
по рассказам на промышленном урале было ещё хуже, нас спасали свои продукты и близость столицы. https://fishki.net/3282523-ural-v-1980- ... alert.html
на фото Свердловск столица Урала. Можете себе представить что было в 20 км и далее от него, какая нищета. И война кстати туда не дошла, это чисто советская нищета.

Ось саме тому вони всі за путіна і вважають що "путин поднял россию".
А для нас усі президенти погані. Кого не оберем - поганий.

при ельцине нищета била рекорды, жрать было нечего. Получается что да "путин поднял росию". Точнее не путин, а рыночная экономика и цены на нефть.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 14:21

  барабашов написав:................
Мне рассказывали мои квартиросъёмщики что наши как правило занимали верхние этажи многоэтажек и оттуда вели огонь по заходившим группам и технике(почти как ичкерийцы в январе 95го).
.........

Примерно по тем же причинам у нас сильно разрушена Северная Салтовка. С той стороны росс. войскам удалось сильнее всего приблизиться к городу и бои шли практически на окраине города. Немного похожая картина была и на Рогани. Но там немного дальше от города.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 14:26

  ЛАД написав:Если ВОВ, то в смысле "нищеты" она "дошла" всюду. Не было такого, как сейчас, когда тыл живёт почти так же, как до войны (за исключением "бусификации").
гулял я в середине 80 по москве, парк Горького, вднх, останкино, проспект вернадского, воробьёвы горы. Нищетой там даже не пахло. Все бабки союза шли на москву и еще несколько городов. Это было видно в каждой мелочи даже снаружи (понятно что малолетнего шкета внутрь "красивой жизни" не пускали)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 14:28

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:...........
Ось саме тому вони всі за путіна і вважають що "путин поднял россию".
А для нас усі президенти погані. Кого не оберем - поганий.

при ельцине нищета била рекорды, жрать было нечего. Получается что да "путин поднял росию". Точнее не путин, а рыночная экономика и цены на нефть.

Простые люди об этом не думают. Для них "путин поднял росию". Поэтому и голосуют за него.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 14:31

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Если ВОВ, то в смысле "нищеты" она "дошла" всюду. Не было такого, как сейчас, когда тыл живёт почти так же, как до войны (за исключением "бусификации").
гулял я в середине 80 по москве, парк Горького, вднх, останкино, проспект вернадского, воробьёвы горы. Нищетой там даже не пахло. Все бабки союза шли на москву и еще несколько городов. Это было видно в каждой мелочи.

Москва всегда была исключением. И сегодня тоже. За ней шли по убывающей еще несколько крупнейших городов (сильно отставая).
Так же, как сегодня у нас Киев (по крайней мере, до войны).
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  #<1 ... 11064110651106611067
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