Не знаю де це ви так бідували. Молока, сиру було повно
Якщо така вйо..ти як тоді, то і зараз буде все з їжі, і не тільки. Хай горить воно синім полумʼям так вір..ти.. Зараз ніхто так не хоче.
так і вй...ли вода гаряча і ванна була, бак вмурований в печі. Каналізація і стіралка. Телевізор до 89 був чорнобілий.Туалету в хаті не було. І зара в селі в мене не в усіх хатах є. Якось не відчуваю необхідності. Іще в нас було заведено тримати одну кімнату "гостьовою". Там не жили, лиш подушки і хрусталя для понтів тримали. А те що зара ніхто не хоче... Багато хто не хоче. Багато виїхало і нема кому сказа ти -Боже помагай, як по вулиці йдеш. Це в мене село на Буковині. І я не вважаю, що в нас все було найкраще. Бачив я місця де в людей було в якихось деталях і краще: Центральне водопостачання, парове опалення, теплиці з квітами, сади, сушарки під фрукти... в сусідньому селі приміром був басейн в школі. Мені один дядько розказував що тюльпани возив двома охапками самольотом в росію на 8ме березня.) Хто хотів міг і тоді жити нормально. І якусь копійку захомячити. В моїх батьків дитинство і юність була важка, а мені в дитинстві жалітись нема чого. Тяжко було орієнтовно в 94- 97. Але хто казав що має бути легко? іб-шить треба! Тоді буде не аби шо а шоби як Ми як народ багато втратили з тих часів. Даж взяти масову фізкультуру і дпю.
барабашов написав:Да вы в личку напишите где это конкретно
по рассказам на промышленном урале было ещё хуже, нас спасали свои продукты и близость столицы. https://fishki.net/3282523-ural-v-1980- ... alert.html на фото Свердловск столица Урала. Можете себе представить что было в 20 км и далее от него, какая нищета. И война кстати туда не дошла, это чисто советская нищета.
Ось саме тому вони всі за путіна і вважають що "путин поднял россию". А для нас усі президенти погані. Кого не оберем - поганий.
при ельцине нищета била рекорды, жрать было нечего. Получается что да "путин поднял росию". Точнее не путин, а рыночная экономика и цены на нефть.
барабашов написав:................ Мне рассказывали мои квартиросъёмщики что наши как правило занимали верхние этажи многоэтажек и оттуда вели огонь по заходившим группам и технике(почти как ичкерийцы в январе 95го). .........
Примерно по тем же причинам у нас сильно разрушена Северная Салтовка. С той стороны росс. войскам удалось сильнее всего приблизиться к городу и бои шли практически на окраине города. Немного похожая картина была и на Рогани. Но там немного дальше от города.
ЛАД написав:Если ВОВ, то в смысле "нищеты" она "дошла" всюду. Не было такого, как сейчас, когда тыл живёт почти так же, как до войны (за исключением "бусификации").
гулял я в середине 80 по москве, парк Горького, вднх, останкино, проспект вернадского, воробьёвы горы. Нищетой там даже не пахло. Все бабки союза шли на москву и еще несколько городов. Это было видно в каждой мелочи даже снаружи (понятно что малолетнего шкета внутрь "красивой жизни" не пускали)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 14:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Если ВОВ, то в смысле "нищеты" она "дошла" всюду. Не было такого, как сейчас, когда тыл живёт почти так же, как до войны (за исключением "бусификации").
гулял я в середине 80 по москве, парк Горького, вднх, останкино, проспект вернадского, воробьёвы горы. Нищетой там даже не пахло. Все бабки союза шли на москву и еще несколько городов. Это было видно в каждой мелочи.
Москва всегда была исключением. И сегодня тоже. За ней шли по убывающей еще несколько крупнейших городов (сильно отставая). Так же, как сегодня у нас Киев (по крайней мере, до войны).
барабашов написав:За какие расейские(белорусские) епеня вы пишите? Не Смоленская область часом район Шумяч?
200км от москвы. пацаны 13-14 лет уже гоцали на мск по делам или погулять. Могли неделю дома не ночевать. там и тогда 14 лет = взрослый чувак, чтобы женились не помню, но бухали и курили вместе со взрослыми. Многие учились в бурсах и приезжали домой за продуктами. Были и такие что работали, почтальона помню метр с кепкой. Когда переехал в Украину увидел как мамы водят 14летних лбов за руку и вытирают им носики. Был культурно шокирован.
Культура украинская в целом сильно отличается от москальской, московской или обобщенно росийской. То что вы написали - это правда. Но ее можно озвучить другими словами, которые раскроют росийскую сущность более объективно.
Лень тщательно подбирать слова из-за высокой вероятности удаления сообщения странной модерацией на ресурсе с индексом .ua. Поэтому изложу вкратце свои наблюдения из Харькова. Спорт, спорт, спорт, культура, образование - это то, что культивировалось среди харьковской молодежи. Далее помню пропаганду единого советского народа по центральному телевидению, братства и какого-то бронепоезда на запасном пути. Честно говоря, бронепоезд вызвал у меня первые подозрения тогда. Ведь кто о чем говорит, а плешивый всегда о лешае.
Когда я попал по молодости в московскую область, то впечатления были такие - каждый там хочет унизить другого, ограбить или надуть, часто жестоко избить без объективной необходимости и причины. Основание для агрессии со стороны местного населения - достаточно того, что ты не местный. Также после получения опыта восстановления справедливости и сформировалась устойчивая мысль о том, что местный агрессор часто слабоват, подл и низок. Он боится тех, кто готов постоять за себя всегда и опасается яростного отпора от потенциальной жертвы агрессии. Естественно, что в таком случае он нападает только на слабых и чаще всего для надежности нападает с преимуществом в численности. Один на один только иногда, когда бросается в глаза физическое преимущество над потенциальной жертвой. Честно говоря, я был таким положением вещей культурно удивлен.