Додано: Пон 25 лис, 2024 15:25

Wirująświatła написав: барабашов написав: За какие расейские(белорусские) епеня вы пишите? Не Смоленская область часом район Шумяч? За какие расейские(белорусские) епеня вы пишите? Не Смоленская область часом район Шумяч? 200км от москвы. пацаны 13-14 лет уже гоцали на мск по делам или погулять. Могли неделю дома не ночевать. там и тогда 14 лет = взрослый чувак, чтобы женились не помню, но бухали и курили вместе со взрослыми. Многие учились в бурсах и приезжали домой за продуктами. Были и такие что работали, почтальона помню метр с кепкой. Когда переехал в Украину увидел как мамы водят 14летних лбов за руку и вытирают им носики. Был культурно шокирован. 200км от москвы. пацаны 13-14 лет уже гоцали на мск по делам или погулять. Могли неделю дома не ночевать. там и тогда 14 лет = взрослый чувак, чтобы женились не помню, но бухали и курили вместе со взрослыми. Многие учились в бурсах и приезжали домой за продуктами. Были и такие что работали, почтальона помню метр с кепкой.

Культурав целом сильно отличается от москальской, московской или обобщенно росийской. То что вы написали - это правда. Но ее можно озвучить другими словами, которые раскроют росийскую сущность более объективно.Лень тщательно подбирать слова из-за высокой вероятности удаления сообщения странной модерацией на ресурсе с индексом .ua. Поэтому изложу вкратце свои наблюдения из Харькова. Спорт, спорт, спорт, культура, образование - это то, что культивировалось среди харьковской молодежи. Далее помню пропаганду единого советского народа по центральному телевидению, братства и какого-то бронепоезда на запасном пути. Честно говоря, бронепоезд вызвал у меня первые подозрения тогда. Ведь кто о чем говорит, а плешивый всегда о лешае.Когда я попал по молодости в московскую область, то впечатления были такие - каждый там хочет унизить другого, ограбить или надуть, часто жестоко избить без объективной необходимости и причины. Основание для агрессии со стороны местного населения - достаточно того, что ты не местный. Также после получения опыта восстановления справедливости и сформировалась устойчивая мысль о том, что местный агрессор часто слабоват, подл и низок. Он боится тех, кто готов постоять за себя всегда и опасается яростного отпора от потенциальной жертвы агрессии. Естественно, что в таком случае он нападает только на слабых и чаще всего для надежности нападает с преимуществом в численности. Один на один только иногда, когда бросается в глаза физическое преимущество над потенциальной жертвой. Честно говоря, я был таким положением вещей культурно удивлен.