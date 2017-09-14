Додано: Пон 25 лис, 2024 15:48

buratinyo написав: Культура украинская в целом сильно отличается от москальской, московской или обобщенно росийской. То что вы написали - это правда. Но ее можно озвучить другими словами, которые раскроют росийскую сущность более объективно. Культура украинская в целом сильно отличается от москальской, московской или обобщенно росийской. То что вы написали - это правда. Но ее можно озвучить другими словами, которые раскроют росийскую сущность более объективно.

я не о том. сравнивать 2 культуры не берусь, но в патриархальном селе взрослели рано и в 14 уже многие уходили от родителей, 90%. Как минимум в 8-10 класс или бурсы, которых в селе не было. Соответственно им разрешалось пить, курить и другое. Городская цивилизация продлила детство как минимум на 2 года и в 14 права такие же как в 12. Что создаёт диссонанс, в 14 уже внешне как взрослый, а отпрашивается у мамы пойти в кино или должен быть дома в 22:00. Выходит что возраст 14-18 выпадает из общества. Это уже не дети, но ещё не взрослые. Ни там ни тут. Жить раздельно они не могут (в городах с жильём напряжёнка), работать/зарабатывать с ограничениями. Соответственно качества которые должны формироваться в этом возрасте (самостоятельность, ответственность) не формируются. Потом из них получаются "инфантильные взрослые".