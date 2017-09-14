Бетон написав:Джокер - роман кравец и рамина, два патриота, регулярно выезжающих за границу. Ох и черти
Это и есть будущие себиги. холяве этого не понять. Ведь в нормальном обществе клерки - талантливые финансисты, менеджеры. В нормальному обществе чиновники ездят на стареньком гольфе, почитаются хирурги, инженеры. А не молятся на мажоров, ставших министрами
buratinyo написав:Культура украинская в целом сильно отличается от москальской, московской или обобщенно росийской. То что вы написали - это правда. Но ее можно озвучить другими словами, которые раскроют росийскую сущность более объективно.
я не о том. сравнивать 2 культуры не берусь, но в патриархальном селе взрослели рано и в 14 уже многие уходили от родителей, 90%. Как минимум в 8-10 класс или бурсы, которых в селе не было. Соответственно им разрешалось пить, курить и другое. Городская цивилизация продлила детство как минимум на 2 года и в 14 права такие же как в 12. Что создаёт диссонанс, в 14 уже внешне как взрослый, а отпрашивается у мамы пойти в кино или должен быть дома в 22:00. Выходит что возраст 14-18 выпадает из общества. Это уже не дети, но ещё не взрослые. Ни там ни тут. Жить раздельно они не могут (в городах с жильём напряжёнка), работать/зарабатывать с ограничениями. Соответственно качества которые должны формироваться в этом возрасте (самостоятельность, ответственность) не формируются. Потом из них получаются "инфантильные взрослые".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 15:55, всього редагувалось 2 разів.
Вчера включил рашу ТВ и что там в рекламе. Снижки на чёрную пятницу - стиралки Канди, бытовыая техника Филипс и т.д. И где же санкции?? Мясо свинина получается перевести на грн - 150грн. И у нас такая же цена в ТЦ. Поэтому что и как у них реально по санкциям и ценам???
Многие вспоминают 92-96года, года нищиты, бартера и остановки предприятий. Я именно в 92г. начал хорошо зарабатывать в бизнесе и уже в 95году купил себе квартиру и из салона мазду - 626 и на фирму вольво - 850 Тогда всех приучил совок жить по шаблону и многие не могли мыслить по др. Пришёл после армии на завод, поработал 6 мес и ушёл. Сказал он через пару лет развалится. Так и произошло, через три года все работники оказались за забором. Потому что привыкли работать с какими то премиями, прихватками по выходным и т.д., когда всю эту работу можно было делать в рабочее время. А потом новая фишка - взаимозачёты, коррупция и сейчас война. И чему идивляться, если всё к этом и шло...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 25 лис, 2024 16:33, всього редагувалось 5 разів.
Бетон написав:В временно оккупированный Мариуполь вернулись около 67-70 тысяч ВПО — нардеп Ткаченко. Из города уехали 200 000 мариупольцев, однако уже вскоре каждый третий вернулся обратно. В общей сложности на ВОТ вернулись примерно 150 000. Среди причин такого решения, по словам нардепа, отсутствие помощи от государства, в частности, жилья, соцподдержки, работы.
От цікаво Чому подавши число тих хто повернувся - 150 000 Забув подати число тих хто виїхав - 5 000 000 ? А от маріупольців дав як повернулись так і виїхали... ? Такі маніпуляції відразу показують з чиїх рук дописувач годується або на кого працює.. ПС Всі цифри і 5 млн виїхавших і 150 000 повернувшихся і 200 000 виїхавших з Маріуполя і 67-70000 повернувшихся в Маріуполь - взяті з однієї статті...
5 млн. ВПО это далеко не только выехавшие с ВОТ. Там и такого количества населения не было. Очень много выехавших с неоккупированных территорий. Так же, как и среди выехавших на Запад.