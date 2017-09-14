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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1106611067110681106911070>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:41

  Бетон написав:Джокер - роман кравец и рамина, два патриота, регулярно выезжающих за границу. Ох и черти

Это и есть будущие себиги.
холяве этого не понять. Ведь в нормальном обществе клерки - талантливые финансисты, менеджеры. В нормальному обществе чиновники ездят на стареньком гольфе, почитаются хирурги, инженеры.
А не молятся на мажоров, ставших министрами
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:48

  buratinyo написав:Культура украинская в целом сильно отличается от москальской, московской или обобщенно росийской. То что вы написали - это правда. Но ее можно озвучить другими словами, которые раскроют росийскую сущность более объективно.
я не о том. сравнивать 2 культуры не берусь, но в патриархальном селе взрослели рано и в 14 уже многие уходили от родителей, 90%. Как минимум в 8-10 класс или бурсы, которых в селе не было. Соответственно им разрешалось пить, курить и другое. Городская цивилизация продлила детство как минимум на 2 года и в 14 права такие же как в 12. Что создаёт диссонанс, в 14 уже внешне как взрослый, а отпрашивается у мамы пойти в кино или должен быть дома в 22:00. Выходит что возраст 14-18 выпадает из общества. Это уже не дети, но ещё не взрослые. Ни там ни тут. Жить раздельно они не могут (в городах с жильём напряжёнка), работать/зарабатывать с ограничениями. Соответственно качества которые должны формироваться в этом возрасте (самостоятельность, ответственность) не формируются. Потом из них получаются "инфантильные взрослые".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 15:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Одесситы, тут вам Олежка Александрович передает привет из солнечного Монако

Глава Одесской ОВА Кипер устроил  скандал в казино Монте-Карло, потому что не согласился с проигранной суммой
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:54

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:01

  _hunter написав:
  d44 написав:Знов щось тему підняли по зниженню до 55 років граничного вікуНа цей раз депутатська фігури крупніші - Гончаренко, Тимошенко... Точно вибори скоро

Или это -- или готовятся к повторному кидку с возрастом :lol: -- как в одной стране уже было...
А толку от такого возраста. Сразу попадают в больницу и лечи его все болячки, которыми он болел, но не было денег на лечение.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:08

Вчера включил рашу ТВ и что там в рекламе. Снижки на чёрную пятницу - стиралки Канди, бытовыая техника Филипс и т.д. И где же санкции??
Мясо свинина получается перевести на грн - 150грн. И у нас такая же цена в ТЦ. Поэтому что и как у них реально по санкциям и ценам???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:14

Ярослав Железняк

Опитування Active Group від 23/11/24

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:21

Многие вспоминают 92-96года, года нищиты, бартера и остановки предприятий.
Я именно в 92г. начал хорошо зарабатывать в бизнесе и уже в 95году купил себе квартиру и из салона мазду - 626 и на фирму вольво - 850 Тогда всех приучил совок жить по шаблону и многие не могли мыслить по др. Пришёл после армии на завод, поработал 6 мес и ушёл. Сказал он через пару лет развалится. Так и произошло, через три года все работники оказались за забором. Потому что привыкли работать с какими то премиями, прихватками по выходным и т.д., когда всю эту работу можно было делать в рабочее время.
А потом новая фишка - взаимозачёты, коррупция и сейчас война. И чему идивляться, если всё к этом и шло... :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 25 лис, 2024 16:33, всього редагувалось 5 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:25

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Бетон написав:В временно оккупированный Мариуполь вернулись около 67-70 тысяч ВПО — нардеп Ткаченко.
Из города уехали 200 000 мариупольцев, однако уже вскоре каждый третий вернулся обратно. В общей сложности на ВОТ вернулись примерно 150 000.
Среди причин такого решения, по словам нардепа, отсутствие помощи от государства, в частности, жилья, соцподдержки, работы.
От цікаво
Чому подавши число тих хто повернувся - 150 000
Забув подати число тих хто виїхав - 5 000 000 ?
А от маріупольців дав як повернулись так і виїхали... ?
Такі маніпуляції відразу показують з чиїх рук дописувач годується або на кого працює..
ПС
Всі цифри і 5 млн виїхавших і 150 000 повернувшихся і 200 000 виїхавших з Маріуполя і 67-70000 повернувшихся в Маріуполь - взяті з однієї статті...
5 млн. ВПО это далеко не только выехавшие с ВОТ. Там и такого количества населения не было. Очень много выехавших с неоккупированных территорий. Так же, как и среди выехавших на Запад.
1 Те що 5 млн це загальна кількість - це зрозуміло
Не зрозуміло ЧОМУ ця цифра була пропущена в той час коли інші з того ж повідомлення - приведенні.
2 Ткаченко вже ВІДМОВИВСЯ від своїх слів про 150 000 тих хто повернувся
https://censor.net/ua/news/3521744/vpo-povertayutsya-v-okupatsiyu-tkachenko-sprostuvav-svoyu-zayavu

Таким чинон є вже ДВІ особи на форумі, які ПРОБУЮТЬ розповсюдити(або обілити) явно маніпулятивну інформацію
Звідси постає питання
НА кого вони працюють?
Хто їм за це платить ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:34

  Игорь Алексеевич написав:в 95году купил из салона мазду - 626 и на фирму вольво - 850

В якому салоні у 95 році ви купили Мазду та Вольво? Нові?
Water
 
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  #<1 ... 1106611067110681106911070>
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