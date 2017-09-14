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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11067110681106911070>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:40

Зеленський після доповіді Сирського: бачимо загрози на Запорізькому напрямку

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 15188.html

Курская обл. - там политич. решение или...? Может надо выводить войска из этого региона и соредоточить их на Донецком и Запорожском направлениях. А иначе может прийти большая беда.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:43

  Water написав:
  Игорь Алексеевич написав:в 95году купил из салона мазду - 626 и на фирму вольво - 850

В якому салоні у 95 році ви купили Мазду та Вольво? Нові?
Вольво в Питере и гнали от туда ребята. Мазду в Днепре. Тогда салоны были вроде магазина АТБ))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:47

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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:48

  Игорь Алексеевич написав:Зеленський після доповіді Сирського: бачимо загрози на Запорізькому напрямку

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 15188.html

Курская обл. - там политич. решение или...? Может надо выводить войска из этого региона и соредоточить их на Донецком и Запорожском направлениях. А иначе может прийти большая беда.
Зараз москалі луплять по своїй території , ми цю територію мінуємо бо не нам розміновувати...
Якщо вийдем на свою то виграємо 150 км фронту, але при цьому бити будуть по нашій...
Тому поки не витіснили - доти пєм кров.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:52

  UA написав:
  ЛАД написав:Сколько стоили ТВ, уже не помню, недёшево, тем не менее, у всех они были.

600 Славутич
650 Электрон
800 Горизонт
Цветные 62 см.
Рассрочка была, потому и были почти у всех.


брехня, в магазин провозили 3 тв (1 брав директор, 2 у відьну продаж),
коли я в класі сказав , що у нас колоровий ТВ-майже весь клас прийшов подивитись на це диво техніки, тобто ні у кого, окрім моєї родини у 1974р не було кольорового ТВ. Мій дядя (коли поломався старий) купив новий ТВ (чорно-білий) і казав "какая разница", і це десь 1977-78 (а кольорових у вільному продажу не було, так щоб зайшов і купив, без черг і попереднього запису. До речі, ми купили випадко, я був фанат платіков (намагався купити Еру Beаtles, а купляв все що попадало "від Поля Моріа, до Бетховена і Самоцеветів,або Юру Антонова), іду з музичної школи, заходжу і бачу привезки 2 нових ТВ Єлектрон, один встигли взяти "в розтрочку" (батько навіть пожертував своєю перервою ). Ціна 650-700 приблизно.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо вийдем на свою то виграємо 150 км фронту, але при цьому бити будуть по нашій...
Да они и так бьют по нашей особенно последнию неделю. Запорожье было более менее спокойным, раз в 2-3 мес. куда то сильно бахкало, а теперь с 22.00 постоянно летают кабы, шахеды и бахкает по всему городу. Просто мало про это пишут и говорят СМИ, но город начинает превращаться в Харьков. Тогда тоже начиналось так же с обстрелами города. А теперь Харьков день и ночь живёт с постоянными бахами по домам.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 25 лис, 2024 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:54

Швеція передала Україні комплектуючі до винищувачів JAS 39 Gripen, хоча самі літаки ще не були поставлені. Цих запчастин вистачить аж на 14 машин.

Про цю поставку стало відомо із заяви міністра оборони Швеції Пола Йонсона на прес-конференції 22 листопада 2024 року, пише видання Janes. Але сама поставка запчастин сталася раніше – у вересні.

При цьому досі залишається питанням, коли ж відбудеться передача самих "Гріпенів". Також не зрозуміло, чи справді йдеться про поставку 14 літаків, чи просто про запас запчастин, яких теоретично вистачить на таку кількість винищувачів.


Видання Defense Express зауважує, що окрім самої Швеції експлуатантами "Гріпенів" у Європі також є Угорщина та Чехія. І обидві ці країни мають саме по 14 літаків цього типу.

"Тобто виглядає так, що число в 14 JAS 39 Gripen для самих шведів може виглядати заодно як стандартна експортна практика", – кажуть експерти.

Україна і Швеція домовляються про "Гріпени"
Як писав УНІАН, Україна та Швеція ведуть перемовини щодо поставки Києву шведських винищувачів Saab JAS-39 Gripen. Про це ще в липні говорив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Наприкінці вересня міністр оборони Рустем Умєров казав, що переговори тривають.

Тим часом Україна досі очікує поставки двох літаків дальньої радіорозвідки Saab 340, про передачу яких Швеція заявила ще у травні. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що затримка пояснюється необхідністю підготувати відповідну інфраструктуру та начити технічний персонал літака.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:03

Російські війська наступають на Торецьк із неймовірною швидкістю — ОТУ "Луганськ"

https://zn.ua/ukr/war/rosijski-vijska-n ... hansk.html

Одна сводка лучше др.((
Раша спешит полностью захватить Донецкую обл. к 20 января.
Славянск и Краматорск - думаю там скоро начнётся очень горячо. :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:17

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:-------------------------
Бетон
В временно оккупированный Мариуполь вернулись около 67-70 тысяч ВПО — нардеп Ткаченко.
Из города уехали 200 000 мариупольцев, однако уже вскоре каждый третий вернулся обратно. В общей сложности на ВОТ вернулись примерно 150 000.
Среди причин такого решения, по словам нардепа, отсутствие помощи от государства, в частности, жилья, соцподдержки, работы.
-----------------------------------
От цікаво
Чому подавши число тих хто повернувся - 150 000
Забув подати число тих хто виїхав - 5 000 000 ?
А от маріупольців дав як повернулись так і виїхали... ?
Такі маніпуляції відразу показують з чиїх рук дописувач годується або на кого працює..
ПС
Всі цифри і 5 млн виїхавших і 150 000 повернувшихся і 200 000 виїхавших з Маріуполя і 67-70000 повернувшихся в Маріуполь - взяті з однієї статті...
5 млн. ВПО это далеко не только выехавшие с ВОТ. Там и такого количества населения не было. Очень много выехавших с неоккупированных территорий. Так же, как и среди выехавших на Запад.
1 Те що 5 млн це загальна кількість - це зрозуміло
Не зрозуміло ЧОМУ ця цифра була пропущена в той час коли інші з того ж повідомлення - приведенні.
2 Ткаченко вже ВІДМОВИВСЯ від своїх слів про 150 000 тих хто повернувся
https://censor.net/ua/news/3521744/vpo-povertayutsya-v-okupatsiyu-tkachenko-sprostuvav-svoyu-zayavu

Таким чинон є вже ДВІ особи на форумі, які ПРОБУЮТЬ розповсюдити(або обілити) явно маніпулятивну інформацію
Звідси постає питання
НА кого вони працюють?
Хто їм за це платить ?

1. Цифра 5 млн. не має зв'язку з цифрою 150 тис.
2. А Лубінець ще не відмовився? https://censor.net/ua/news/3516262/lubinets_zayavyv_pro_problemu_povernennya_vpo_na_okupovani_terytoriyi
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:30

  prodigy написав:
  UA написав:
  ЛАД написав:Сколько стоили ТВ, уже не помню, недёшево, тем не менее, у всех они были.

600 Славутич
650 Электрон
800 Горизонт
Цветные 62 см.
Рассрочка была, потому и были почти у всех.


брехня, в магазин провозили 3 тв (1 брав директор, 2 у відьну продаж),
коли я в класі сказав , що у нас колоровий ТВ-майже весь клас прийшов подивитись на це диво техніки, тобто ні у кого, окрім моєї родини у 1974р не було кольорового ТВ. Мій дядя (коли поломався старий) купив новий ТВ (чорно-білий) і казав "какая разница", і це десь 1977-78 (а кольорових у вільному продажу не було, так щоб зайшов і купив, без черг і попереднього запису. До речі, ми купили випадко, я був фанат платіков (намагався купити Еру Beаtles, а купляв все що попадало "від Поля Моріа, до Бетховена і Самоцеветів,або Юру Антонова), іду з музичної школи, заходжу і бачу привезки 2 нових ТВ Єлектрон, один встигли взяти "в розтрочку" (батько навіть пожертував своєю перервою ). Ціна 650-700 приблизно.

Правда, в 1974 практически не было цветных ТВ, да и в 1977-78 они были не очень доступны.
А 1957 и чёрно-белые были далеко не у всех.
А в 1997 не очень у многих были мобильные телефоны.
ЛАД
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  #<1 ... 11067110681106911070>
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