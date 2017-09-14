не было тогда салонов мазда и вольво. Кто бы в них покупал? Первые автосалоны что я видел были лады - таврии, между которых стоял страшно дорогой опель астра украинской сборки, потом появились салоны шкода, ланос авэо.
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Додано: Пон 25 лис, 2024 17:34
не было тогда салонов мазда и вольво. Кто бы в них покупал? Первые автосалоны что я видел были лады - таврии, между которых стоял страшно дорогой опель астра украинской сборки, потом появились салоны шкода, ланос авэо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 лис, 2024 17:47
В Дніпрі був автосалон Mazda з 1992 року. Volvo десь з 1998.
Багато народу їздили на крадених з Німеччини, вони не були як автосалони, але через знайомих можна було тачку пригнать.
Додано: Пон 25 лис, 2024 17:50
В Днепре уже был салон Мазда. Именно там я купил её в 95г. Кто из Днепра, то знал этот салон, находился по ул. Запорожское шоссе. Конечно не каждый мог такие купить машины, но у меня был тогда хороший бизнес и я мог себе позволить покупать. Многие не умели продавать по б.н. и боялись кредитов. А это была фишка в то время, когда инфл. составляла от 100%
Додано: Пон 25 лис, 2024 18:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Салон с продажей Таврии был у нас с 91г. И там Таврию продавали только за валюту.
А у меня бизнес начинался с 92года именно по продажам Таврии, ЗАЗ и прицепов Степок, но по б.н.. Кредит - машины, инфляция и по кругу в мес. из 100 таврий - 20 машин оставалось чистыми. Основные покупатели были фермеры, предприятия и др. у кого было много б.н. денег и срочно надо было их превращать в валюту. В ходу были тогда чековые книжки. 2 мин и деньги на счету. Типа сег. карточек)0
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